A Bologna tizenegyespárbajban kiejtette az Intert, és első Szuperkupa-döntőjére készülhet

Már 72 másodperc után vezetett az Inter, Alessandro Bastoni szerzett labdát az ellenfél térfelén, előretört, beemelte középre a labdát, Marcus Thuram pedig kapásból a kapu jobb oldalába lőtt hét méterről. Az első fél óra után Yann Bisseck kezezése miatt tizenegyeshez jutott a Bologna, és Riccardo Orsolini a kapu közepébe bombázott, ezzel döntetlen lett az állás.

A második félidőben ismét az Internazionale kezdeményezett, és úgy tűnt, tizenegyeshez jut, ám a VAR segítségével kiderült, hogy Ange-Yoan Bonny rúgott oda Torbjörn Heggemnek, nem fordítva. Aztán szép lassan alábbhagyott a milánóiak lendülete, és mindkét csapat kivárásra játszott. A hajrában ismét kicsit felélénkült a mérkőzés, a kék-feketék eldönthették volna a párharcot, ám Lautaro Martínez bombáját kivédte Federico Ravaglia, Stefan de Vrij pedig a kapu mellé fejelt. A Bolognában is megvolt a maga meccslabdája, ekkor Josep Martínez volt a helyén, aki Giovanni Fabbian tekerését hárította.

Mivel a versenykiírás értelmében nincs hosszabbítás a Szuperkupában, jöhetett a szétlövés. Az első pár nem hibázott, aztán Bastoni és Nikola Moro lövését is védték a kapusok, majd Nicolo Barella és Juan Miranda is a kapu fölé bombázott. Nem szakadt meg a rossz sorozat, Bonny gurítását fogta meg Ravaglia, Jonathan Rowe viszont betalált, így a Bolognánál volt az előny. De Vrij lövése után bevágódott a lécről a labda, egyenlített tehát az Inter, ám Ciro Immobile jött, a bal felsőbe bombázott, és továbblőtte a kupagyőztest a fináléba – a Bologna először szerepelhet Szuperkupa-döntőben.

A Napoli–Bologna finálét hétfőn (20 óra) rendezik meg, szintén a rijádi Szaúd király Egyetemi Stadionban.

OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD

ELŐDÖNTŐ

Bologna–Internazionale 1–1 (Orsolini 35. – 11-esből, ill. M. Thuram 2.) – 11-esekkel 3–2

Csütörtökön játszották

Napoli–Milan 2–0 (David Neres 39., Höjlund 63.)