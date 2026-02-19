Sallói Dániel az MLS-en belül vált klubot – NS-infó

Lapunk információi szerint napokon belül hivatalossá válik, hogy csapatot vált Sallói Dániel, aki 10 év után hagyja ott a Kansas Cityt. A balszélső következő állomáshelye a Toronto FC lesz, amellyel – úgy tudjuk – másfél plusz egyéves szerződést köt.

Más források is úgy értesültek, hogy létrejön a transzfer. Tom Bogert szerint a torontói klub 300 ezer dollárt fizet a 29 éves futballista játékjogáért, de a teljes átigazolási díj bónuszokkal együtt elérheti az 1 millió dollárt.

A négyszeres magyar válogatott labdarúgó először 2014-ben került ki az Egyesült Államokba, az Újpest U19-es csapatától szerződtette a Kansas Academy, majd egy év után visszatért, mígnem 2016 januárjában átigazolta a Sporting Kansas City az Újpest FC-től. Kétszer szerepelt máshol kölcsönben – a Gyirmót FC Győrnél és az amerikai Swope Parknál –, ezt leszámítva végig a „varázslóknál” futballozott légiósként. az SKC-ben 286 mérkőzésen lépett pályára, 67 gólt szerzett, 43 gólpasszt adott.