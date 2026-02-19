Férfi kézilabda BL: Kielce–Veszprém

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában a One Veszprém HC az Industria Kielce vendége lesz – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
INDUSTRIA KIELCE (lengyel)–ONE VESZPRÉM HC – ÉLŐ
A VESZPRÉM KERETE A MÉRKŐZÉSRE
Kapusok: Mikael Appelgren, Rodrigo Corrales
Mezőnyjátékosok: Thiagus Petrus, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Ahmed Hesam, Bjarki Már Elísson, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Luka Cindric, Yanis Lenne, Jehia el-Dera, Stefan Dodic, Dragan Pesmalbek, Ahmed Adel, Ali Zein
Vezetőedző: Xavi Pascual
