El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

Kim Minseok a hetedik hely után: Bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől!

2026.02.19. 18:59
null
Kim Minseok csalódottan értékelt (Fotó: Szabó Miklós)
téli olimpia Kim Minseok Milánó 2026 gyorskorcsolya
Ahogy beszámoltunk róla, Kim Minseok hetedik helyen végzett 1500 méteres gyorskorcsolyában a Milánóban és Cortinában zajló téli olimpián. Ezt követően csalódottan értékelt.
Téli olimpia 2026
4 órája

Második legjobb magyar eredmény: Kim Minseok 7. lett 1500 méteren

Az utolsó pillanatban maradt le a pontszerzésről a magyar versenyző.

„A lehető legjobbamat nyújtottam, mindent kiadtam magamból, de szerintem sajnos elrontottuk az edzésprogramomat az olimpiai szezonra. Egyes tréningek nagyon hatékonyak voltak, de annyira keményen dolgoztam, ami már visszaütött a sebességnél. Ezen mindenképpen változtatnom kell. Ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert nyolc éve Phjongcshangban és négy esztendeje Pekingben is dobogóra állhattam harmadikként, így a mostani hetedik hely semmiképpen se tölt el elégedettséggel. Csalódott vagyok, és elnézést kérek azoktól, akik mindvégig támogattak és bíztak bennem. Szerettem volna Magyarországnak megnyerni az első ötkarikás érmet gyorskorcsolyában, ezt nem sikerült elérnem, amiért bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől” – nyilatkozta Kim az MTI-nek.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
GYORSKORCSOLYA
Férfi 1500 méter
1. Ning Csong-jan (Kína) 1:41.98 perc
2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:42.75
3. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:42.82
4. Joep Wennemars (Hollandia) 1:43.05
5. Daniele di Stefano (Olaszország) 1:43.41
6. Peder Kongshaug (Norvégia) 1:43.93
7. Kim Minseok (MAGYARORSZÁG) 1:45.13

