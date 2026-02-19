Kim Minseok a hetedik hely után: Bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől!

„A lehető legjobbamat nyújtottam, mindent kiadtam magamból, de szerintem sajnos elrontottuk az edzésprogramomat az olimpiai szezonra. Egyes tréningek nagyon hatékonyak voltak, de annyira keményen dolgoztam, ami már visszaütött a sebességnél. Ezen mindenképpen változtatnom kell. Ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert nyolc éve Phjongcshangban és négy esztendeje Pekingben is dobogóra állhattam harmadikként, így a mostani hetedik hely semmiképpen se tölt el elégedettséggel. Csalódott vagyok, és elnézést kérek azoktól, akik mindvégig támogattak és bíztak bennem. Szerettem volna Magyarországnak megnyerni az első ötkarikás érmet gyorskorcsolyában, ezt nem sikerült elérnem, amiért bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől” – nyilatkozta Kim az MTI-nek.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi 1500 méter

1. Ning Csong-jan (Kína) 1:41.98 perc

2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:42.75

3. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:42.82

4. Joep Wennemars (Hollandia) 1:43.05

5. Daniele di Stefano (Olaszország) 1:43.41

6. Peder Kongshaug (Norvégia) 1:43.93

7. Kim Minseok (MAGYARORSZÁG) 1:45.13