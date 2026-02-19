Nemzeti Sportrádió

Női kézi: hetekre kidőlt az Esztergom kapusa

2026.02.19. 18:40
null
Fotó: Dömötör Csaba, archív
Címkék
női kézilabda Mol Esztergom Esztergom Herczeg Lili
Sérülés miatt néhány hétig nem léphet pályára az Esztergom női kézilabdacsapatának kapusa, Herczeg Lili.

A Mol Esztergom csütörtökön a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Dunaújváros ellen 53–15-re megnyert szerdai bajnoki második félidejében sérült meg a hálóőr, aki tavaly már volt kerettag a magyar válogatottban. A bejegyzés kitért rá, hogy az orvosi vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, így a játékos az egészségügyi stáb irányításával megkezdte a rehabilitációt és „várhatóan néhány hét múlva újra pályára léphet”.

A királyvárosi együttes európai kupaújoncként már negyeddöntőbe jutott az Európa-liga csoportköréből és a hétvégi záróforduló eredményeitől függetlenül csoportelső. Az NB I-ben a negyedik helyen áll, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a címvédő Ferencvárossal találkozik március 12-én.

 

női kézilabda Mol Esztergom Esztergom Herczeg Lili
Legfrissebb hírek

Csíkos Luca két évig a Thüringer HC-nél kézilabdázik kölcsönben

Kézilabda
1 órája

Itt a női kéziválogatott kerete a dánok elleni Eurokupa-mérkőzésekre – ezért nincs Fodor Csenge

Kézilabda
7 órája

Glauser visszatért a kapuba, az FTC simán nyert a női kézi NB I-ben, akárcsak az ETO, a DVSC és az Esztergom

Kézilabda
23 órája

Fodor Csenge és Győri-Lukács Viktória is jelölt az év csapatába a Handball Planet szakportálnál

Kézilabda
Tegnap, 10:34

Hámori Konszuéla: Rengeteget fejlődünk egyénileg és csapatként is

Kézilabda
2026.02.17. 11:51

Női kézilabda BL: Vámosék győzelmükkel negyeddöntősök, és beérték a Győrt

Kézilabda
2026.02.15. 21:14

Öt góllal győzött, és csoportelsőként jutott tovább az Esztergom a női kézilabda Európa-ligában

Kézilabda
2026.02.15. 19:36

Böde-Bíró Blanka: Minden vereség fájdalmas, ez most még inkább az

Kézilabda
2026.02.15. 07:20
Ezek is érdekelhetik