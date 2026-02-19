Női kézi: hetekre kidőlt az Esztergom kapusa

A Mol Esztergom csütörtökön a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Dunaújváros ellen 53–15-re megnyert szerdai bajnoki második félidejében sérült meg a hálóőr, aki tavaly már volt kerettag a magyar válogatottban. A bejegyzés kitért rá, hogy az orvosi vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, így a játékos az egészségügyi stáb irányításával megkezdte a rehabilitációt és „várhatóan néhány hét múlva újra pályára léphet”.

A királyvárosi együttes európai kupaújoncként már negyeddöntőbe jutott az Európa-liga csoportköréből és a hétvégi záróforduló eredményeitől függetlenül csoportelső. Az NB I-ben a negyedik helyen áll, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a címvédő Ferencvárossal találkozik március 12-én.