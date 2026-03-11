Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Firenzéből szerződtetne csatárt a Milan – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.03.11. 12:34
Moise Kean (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milan Fiorentina Massimilano Allegri Moise Kean
A Fiorentina házi gólkirályával, Moise Keannel erősítené meg támadósorát a Massimiliano Allegri vezette AC Milan – írja a La Gazzetta dello Sport.

Az olasz sportlap információi szerint a Milan már felvette a kapcsolatot Kean átigazolásával kapcsolatban a Fiorentinával. Mint ismert, a 26 éves támadó tavaly augusztusban szerződést hosszabbított a „violákkal”, melynek értelmében a kivásárlási ára 52 millió euróról 62 millióra emelkedett – fontos megjegyezni, hogy ez csupán július első két hetében érvényes, ezt követően a Fiorentina annyit kérhet Kean játékjogáért, amennyit jónak lát. A milánói „vörös-feketék” most azért lobbiznak toszkán kollégáiknál, hogy engedjék el kevesebb pénzért az olasz válogatott csatárt, aki a jelenlegi idényben nyolc gólnál jár a bajnokságban.

Allegri egyébként vélhetően azért szeretné megszerezni Keant, mert korábban a Juventusnál már dolgoztak együtt – 2016-ban ráadásul épp az ő keze alatt mutatkozott be a csatár a felnőttek között.

A már említett forrás megjegyzi, hogy a Milan Kean mellett a BVB guineai centere, Serhou Guirassy, illetve a rivális Juventusban szereplő Dusan Vlahovics iránt is élénken érdeklődik – utóbbi szerződése egyébként a mostani idény végén jár le. A Milan házi góllövőlistáját Rafael Leao és Christian Pulisic vezeti fejenkét 10 góllal, míg a télen kölcsönvett Niclas Füllkrug szerződtetése nem nevezhető sikertörténetnek, miután a német támadó 12 bajnokin egy találatnál jár.

 

Milan Fiorentina Massimilano Allegri Moise Kean
Legfrissebb hírek

Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 11:07

A Corriere dello Sport szerint Allegri lehet a Real Madrid vezetőedzője

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 14:04

Bombagóllal nyert Pisában a Bologna, Udinében zakózott a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2026.03.02. 22:40

Moise Kean góljával nyert a Fiorentina, s elmozdult a kiesőzónából

Olasz labdarúgás
2026.02.23. 22:41

Népsport: a futballvilág önjelölt Napóleonja

Népsport
2026.02.20. 09:32

Kl: firenzei siker Bialystokban, őrült meccsen nyert a Celje

Európa-konferencialiga
2026.02.19. 23:00

Hazai pályán ikszelt a Milan, csak egy ponttal tudta csökkenteni hátrányát az Inter mögött

Olasz labdarúgás
2026.02.18. 22:56

Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina, kikapott a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.02.14. 17:06
Ezek is érdekelhetik