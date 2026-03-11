Firenzéből szerződtetne csatárt a Milan – sajtóhír

Az olasz sportlap információi szerint a Milan már felvette a kapcsolatot Kean átigazolásával kapcsolatban a Fiorentinával. Mint ismert, a 26 éves támadó tavaly augusztusban szerződést hosszabbított a „violákkal”, melynek értelmében a kivásárlási ára 52 millió euróról 62 millióra emelkedett – fontos megjegyezni, hogy ez csupán július első két hetében érvényes, ezt követően a Fiorentina annyit kérhet Kean játékjogáért, amennyit jónak lát. A milánói „vörös-feketék” most azért lobbiznak toszkán kollégáiknál, hogy engedjék el kevesebb pénzért az olasz válogatott csatárt, aki a jelenlegi idényben nyolc gólnál jár a bajnokságban.

Allegri egyébként vélhetően azért szeretné megszerezni Keant, mert korábban a Juventusnál már dolgoztak együtt – 2016-ban ráadásul épp az ő keze alatt mutatkozott be a csatár a felnőttek között.

A már említett forrás megjegyzi, hogy a Milan Kean mellett a BVB guineai centere, Serhou Guirassy, illetve a rivális Juventusban szereplő Dusan Vlahovics iránt is élénken érdeklődik – utóbbi szerződése egyébként a mostani idény végén jár le. A Milan házi góllövőlistáját Rafael Leao és Christian Pulisic vezeti fejenkét 10 góllal, míg a télen kölcsönvett Niclas Füllkrug szerződtetése nem nevezhető sikertörténetnek, miután a német támadó 12 bajnokin egy találatnál jár.