Marco Rossi: Ebben a négyesben egy könnyű meccsünk sem lesz; Bódog Tamás: Kis túlzással jobban örültem a labdaszerzésnek, mint a gólnak

A NEMZETI SPORT PÉNTEKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Csütörtök este megtartották Brüsszelben a Nemzetek Ligája csoportköreinek sorsolását: a B-ligában szereplő magyar válogatott Ukrajnával, Grúziával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Lapunknak Marco Rossi értékelte a négyest, a szövetségi kapitány szerint egyik mérkőzés sem lesz egyszerű, de minden összecsapáson győztes mentalitást vár csapatától. Borsos László helyszíni beszámolója

Lelki békéje is szárnyakat ad Varga Barnabásnak Görögországban. NS-kerekasztal rovatunk havi rendszerességgel jelenik meg, s a mögöttünk hagyott hónap, ezúttal január legizgalmasabb témáit boncolgatjuk. Varga Barnabás az AEK Athénba került, amelyben el is kezdte szórni a gólokat; az NB I-ben sűrű az élmezőny, elfordulhat-e a Ferencváros trónfosztása; Marco Rossi szövetségi kapitány folytatja a munkát a válogatott élén. A három témában Csank János korábbi szövetségi kapitány, Pásztor József, a Békéscsaba szakmai igazgatója, korábbi 9-szeres válogatott középpályás, valamint Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora mondta el véleményét. Borbola Bence összeállítása

Bódog Tamás: Kis túlzással jobban örültem a labdaszerzésnek, mint a gólnak. Egy nap Mainzban – ennyi idő jutott feltöltődésre Bódog Tamásnak, aki már a Kazincbarcika elleni bajnokira készíti fel a Nyíregyházát. Somogyi Zsolt interjúja

Özbas Szofi: Ilyennek képzeltem, milyen lehet olimpiai dobogón állni! Súlycsoportváltása óta már a negyedik Grand Slamen nyert aranyérmet a 70 kilogrammos Özbas Szofi, legutóbb Párizsban, és már második a világranglistán. Újabb sikere apropóján beszélgettünk a Honvéd kiválóságával. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja

Molnár Attila: A legtöbben nem látják, hogy milyen áldozatokat kell hozni. Fantasztikusan indult a télen új útra lépő, a svájci Laurent Meuwly csoportjához csatlakozó Molnár Attila 2026-os szezonja. Az FTC atlétája rögtön az első versenyén 45.01-es Európa-csúcsot futott 400 méteren, majd az ostravai után a metzi futását is megnyerte. A 24 éves sprinterrel a hollandiai hétköznapjai és az edzésmunkájának újdonságai mellett nagyratörő, de közel sem irreális céljairól is beszélgetett Szendrei Zoltán

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!