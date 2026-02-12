Nemzeti Sportrádió

Otthon kapott ki a Barcelona; szoros meccset nyert meg az Olympiakosz a férfi kosár Euroligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.12. 23:32
null
Hat ponttal nyert a piros-fehér mezes Olympiakosz (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 28. fordulójában nyert az Anadolu Efes, a Maccabi Tel-Aviv, az Olympiakosz, a Paris Basketball és a Valencia.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Virtus Bologna (olasz) 91–60 (22–19, 21–16, 21–10, 27–15)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német) 111–106 (26–20, 25–25, 23–33, 25–21, 12–7) – h. u.
Olympiakosz (görög)–Crvena zvezda (szerb) 92–86 (24–20, 25–25, 23–23, 20–18)
Barcelona (spanyol)–Paris Basketball (francia) 74–85 (18–21, 25–18, 12–28, 19–18)
Valencia (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia) 82–67 (22–17, 22–16, 19–12, 19–22)

TABELLA ITT!

 

férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
Legfrissebb hírek

Férfi kosár Euroliga: az utolsó előtti elkapta a Zalgirist, legyőzte baszk riválisát a Barcelona

Kosárlabda
2026.02.06. 23:45

Kikapott Dubaiban a Real Madrid a férfi kosár Euroligában – videó

Kosárlabda
2026.02.05. 23:35

Tizenegy vereség után először nyertek idegenben a lyoniak a férfi Euroligában

Kosárlabda
2026.02.04. 21:00

Az utolsó kosárral kapott ki a Real Athénban, a Maccabi dudaszós dobással verte meg a Partizant

Kosárlabda
2026.02.03. 23:34

Hosszabbítás után verte meg a DEAC a Szombathelyt a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.01.31. 20:50

Férfi kosárlabda Euroliga: olasz, spanyol, szerb és görög győzelem

Kosárlabda
2026.01.30. 23:03

Nyert a Hapoel vendégeként a Bayern München a férfi kosárlabda Euroligában – videó

Kosárlabda
2026.01.29. 23:57

Párizsban szakadt meg a Real Madrid győzelmi sorozata a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.01.27. 23:28
Ezek is érdekelhetik