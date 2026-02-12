Otthon kapott ki a Barcelona; szoros meccset nyert meg az Olympiakosz a férfi kosár Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 28. fordulójában nyert az Anadolu Efes, a Maccabi Tel-Aviv, az Olympiakosz, a Paris Basketball és a Valencia.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Virtus Bologna (olasz) 91–60 (22–19, 21–16, 21–10, 27–15)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német) 111–106 (26–20, 25–25, 23–33, 25–21, 12–7) – h. u.
Olympiakosz (görög)–Crvena zvezda (szerb) 92–86 (24–20, 25–25, 23–23, 20–18)
Barcelona (spanyol)–Paris Basketball (francia) 74–85 (18–21, 25–18, 12–28, 19–18)
Valencia (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia) 82–67 (22–17, 22–16, 19–12, 19–22)
