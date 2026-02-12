Két nemzet is duplázott, de a norvégok maradtak az élen a téli olimpia éremtáblázatán

Csütörtökön kilenc versenyszámban találtak gazdára az érmek a milánói-cortinai téli olimpián. Az összesítésben élen álló norvégok ezúttal nem szereztek dobogós helyezést, de így is maradtak az élen. Az olaszok és a hollandok két-két elsőséggel gazdagodtak, előbbi nemzet feljött a második helyre.

1. Norvégia 7 2 5 2. Olaszország 6 3 8 3. Egyesült Államok 4 7 3 4. Németország 4 3 2 5. Svédország 4 3 1 6. Svájc 4 1 2 7. Ausztria 3 6 3 8. Franciaország 3 4 1 9. Hollandia 3 3 – 10. Japán 2 2 6 11. Dél-Korea 1 1 2 12. Csehország 1 1 – 13. Szlovénia 1 1 – 14. Ausztrália 1 – – 15. Kanada – 3 4 16. Kína – 2 2 17. Új-Zéland – 1 1 18. Lengyelország – 1 – 19. Lettország – 1 – 20. Bulgária – – 2 21. Belgium – – 1 22. Finnország – – 1 milánó–cortina 2026, éremáblázat a 6. versenynap után