Nemzeti Sportrádió

Két nemzet is duplázott, de a norvégok maradtak az élen a téli olimpia éremtáblázatán

R. P.R. P.
2026.02.12. 23:23
null
Federica Brignone (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
Csütörtökön kilenc versenyszámban találtak gazdára az érmek a milánói-cortinai téli olimpián. Az összesítésben élen álló norvégok ezúttal nem szereztek dobogós helyezést, de így is maradtak az élen. Az olaszok és a hollandok két-két elsőséggel gazdagodtak, előbbi nemzet feljött a második helyre.

 

1. Norvégia725
2. Olaszország638
3. Egyesült Államok473
4. Németország432
5. Svédország431
6. Svájc412
7. Ausztria363
8. Franciaország341
9. Hollandia33
10. Japán226
11. Dél-Korea112
12. Csehország11
13. Szlovénia11
14. Ausztrália1
15. Kanada34
16. Kína22
17. Új-Zéland11
18. Lengyelország1
19. Lettország1
20. Bulgária2
21. Belgium1
22. Finnország1
milánó–cortina 2026, éremáblázat a 6. versenynap után

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
Legfrissebb hírek

Kikaptak a címvédő brit női curlingesek a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Holland győzelem női 500 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
2 órája

Bomba meglepetés félcsőben a női hódeszkásoknál a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Nagyon kevésen múlt Moon Wonjun továbbjutása 1000 méteren – videó

Téli olimpia 2026
3 órája

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun kiesett az 1000 méter negyeddöntőjében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

A németek nyerték a váltót szánkóban, Arlt és Wendl már hétszeres olimpiai bajnok

Téli olimpia 2026
5 órája

Egyetlen tized döntött a gyorskorcsolya női 5000 méter aranyáról a téli olimpián

Téli olimpia 2026
6 órája

Arlt és Wendl a szánkózás legeredményesebb versenyzői lettek, Moon Wonjun a 12. lett 1000 méteren – infóközpont

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik