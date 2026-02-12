Két nemzet is duplázott, de a norvégok maradtak az élen a téli olimpia éremtáblázatán
Csütörtökön kilenc versenyszámban találtak gazdára az érmek a milánói-cortinai téli olimpián. Az összesítésben élen álló norvégok ezúttal nem szereztek dobogós helyezést, de így is maradtak az élen. Az olaszok és a hollandok két-két elsőséggel gazdagodtak, előbbi nemzet feljött a második helyre.
|1. Norvégia
|7
|2
|5
|2. Olaszország
|6
|3
|8
|3. Egyesült Államok
|4
|7
|3
|4. Németország
|4
|3
|2
|5. Svédország
|4
|3
|1
|6. Svájc
|4
|1
|2
|7. Ausztria
|3
|6
|3
|8. Franciaország
|3
|4
|1
|9. Hollandia
|3
|3
|–
|10. Japán
|2
|2
|6
|11. Dél-Korea
|1
|1
|2
|12. Csehország
|1
|1
|–
|13. Szlovénia
|1
|1
|–
|14. Ausztrália
|1
|–
|–
|15. Kanada
|–
|3
|4
|16. Kína
|–
|2
|2
|17. Új-Zéland
|–
|1
|1
|18. Lengyelország
|–
|1
|–
|19. Lettország
|–
|1
|–
|20. Bulgária
|–
|–
|2
|21. Belgium
|–
|–
|1
|22. Finnország
|–
|–
|1
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik