Serie A: fiatal svéd edzőt neveztek ki a Pisa élére

A korábbi huszonnyolcszoros svéd válogatott Oscar Hiljemarkot nevezte ki vezetőedzőnek az olasz első osztályú bajnokság (Serie A) 19. (utolsó előtti) helyén álló Pisa SC. A mindössze 33 éves szakember 2024 júniusa óta hazájában, az IF Elfsborg mestereként dolgozott, előtte pedig 43 mérkőzésen a dán Aalborgot irányította.

Hiljemark játékosként nevelőegyesületével, az Elfsborggal svéd, a PSV Eindhovennel holland bajnoki címet szerzett, s Olaszországban megfordult a Palermónál és a Genoánál is. A svéd válogatott tagjaként az U21-esek között 2015-ben Európa-bajnoki címet nyert, a felnőttekkel pedig részt vett a 2018-as oroszországi világbajnokságon, ahol két mérkőzésen lépett pályára.

A pisaiak hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a svéd edző 2027. június 30-áig írt alá, szerződése hosszabbítási opciót is tartalmaz.