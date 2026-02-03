Serie A: fiatal svéd edzőt neveztek ki a Pisa élére
A korábbi huszonnyolcszoros svéd válogatott Oscar Hiljemarkot nevezte ki vezetőedzőnek az olasz első osztályú bajnokság (Serie A) 19. (utolsó előtti) helyén álló Pisa SC. A mindössze 33 éves szakember 2024 júniusa óta hazájában, az IF Elfsborg mestereként dolgozott, előtte pedig 43 mérkőzésen a dán Aalborgot irányította.
Hiljemark játékosként nevelőegyesületével, az Elfsborggal svéd, a PSV Eindhovennel holland bajnoki címet szerzett, s Olaszországban megfordult a Palermónál és a Genoánál is. A svéd válogatott tagjaként az U21-esek között 2015-ben Európa-bajnoki címet nyert, a felnőttekkel pedig részt vett a 2018-as oroszországi világbajnokságon, ahol két mérkőzésen lépett pályára.
A pisaiak hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a svéd edző 2027. június 30-áig írt alá, szerződése hosszabbítási opciót is tartalmaz.
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|23
|18
|1
|4
|52–19
|+33
|55
|2. Milan
|22
|13
|8
|1
|35–17
|+18
|47
|3. Napoli
|23
|14
|4
|5
|33–21
|+12
|46
|4. Juventus
|23
|13
|6
|4
|39–18
|+21
|45
|5. Roma
|23
|14
|1
|8
|27–14
|+13
|43
|6. Como
|23
|11
|8
|4
|37–16
|+21
|41
|7. Atalanta
|23
|9
|9
|5
|30–20
|+10
|36
|8. Lazio
|23
|8
|8
|7
|24–21
|+3
|32
|9. Udinese
|23
|9
|5
|9
|26–34
|–8
|32
|10. Bologna
|22
|8
|6
|8
|32–27
|+5
|30
|11. Sassuolo
|23
|8
|5
|10
|27–29
|–2
|29
|12. Cagliari
|23
|7
|7
|9
|28–31
|–3
|28
|13. Torino
|23
|7
|5
|11
|22–40
|–18
|26
|14. Genoa
|23
|5
|8
|10
|27–34
|–7
|23
|15. Cremonese
|23
|5
|8
|10
|20–31
|–11
|23
|16. Parma
|23
|5
|8
|10
|15–30
|–15
|23
|17. Lecce
|23
|4
|6
|13
|13–30
|–17
|18
|18. Fiorentina
|23
|3
|8
|12
|25–36
|–11
|17
|19. Pisa
|23
|1
|11
|11
|19–40
|–21
|14
|20. Verona
|23
|2
|8
|13
|18–41
|–23
|14