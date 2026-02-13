Littler megint nem döntőzött; Price nyerte a darts Premier League 2. fordulóját



Az első fordulóban rögtön gigarangadót láthattunk a világranglista első és második kiemeltje, Luke Littler és Luke Humphries között, s nem is kellett csalódnunk. A múlt héten, az első körben csalódást okozó vb-címvédő 105 feletti átlaggal rukkolt elő, ami még akkor is elég volt a 6–5-ös győzelemhez, ha Humphries is 102 felett dobott. Ezt követően az első hét győztese, Michael van Gerwen úgy verte meg 6–2-re Josh Rockot, hogy csak 89-et átlagolt, de az északír még a nyolcvanat sem érte el...

A másik ágon Jonny Clayton magabiztos, 104-es átlagot hozó játékkal verte meg 6–4-re Stephen Buntingot, míg Gerwyn Price elképesztően szoros meccsen, 6–5-re nyert a múlt heti második, világranglista harmadik, hazai pályán játszó Gian van Veen ellen úgy, hogy a holland jobb körátlagot virított.

Az első elődöntőben olyan szempontból mindenképp meglepetés született, hogy Littler csak 95-ös átlagra és mellé 36 százalékos kiszállózásra volt képes, így Van Gerwen 6–4-re legyőzte őt (100.70, 46.15%), s kettőből kétszer jutott fináléba az idei sorozatban. A másik ágon Clayton annak ellenére játszott szoros, egy legen múló (6–5) meccset Price-szal, hogy jóval kevesebbet átlagolt és csak 27.78 százalékkal dobta a kiszállót, ám így világbajnok honfitársa jutott döntőbe.

Ott aztán Price kirobbanó formával jelentkezett, 104.44-es körátlagot, 40%-os kiszállózás virított, amivel MVG nem tudta felvenni a versenyt (igaz, utóbbit egy kicsit megfejelte, de jóval kevesebbszer dobott rá), így 6:3-ra a walesi húzta be a meccset és a finálét, s megakadályozta Gerwen duplázását.

DARTS

Premier League, Antwerpen

Alapszakasz, 2. forduló

NEGYEDDÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1., 105.16)–Luke Humphries (angol, 2., 102.37) 6–5

Michael van Gerwen (hollnad, 4., 89.05)–Josh Rock (északír, 9., 79.34) 6–2

Jonny Clayton (walesi, 5., 103.93)–Stephen Bunting (angol, 7., 99.55) 6–4

Gerwyn Price (walesi, 11., 94.46)–Gian van Veen (holland, 3., 95.61) 6–5

ELŐDÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1., 95.18)–Michael van Gerwen (hollnad, 4., 100.70) 4–6

Jonny Clayton (walesi, 5., 95.19)–Gerwyn Price (walesi, 11., 100.87) 5–6

DÖNTŐ

Gerwyn Price (walesi, 11., 104.4496.29)–Michael van Gerwen (hollnad, 4., 104.44) 6–3