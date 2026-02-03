Nemzeti Sportrádió

Magabiztos Milan-győzelem született Bolognában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.03. 22:43
Simán nyert a Milan (Fotó: Getty Images)
Milan Serie A Bologna
A Milan 3–0-ra legyőzte idegenben a Bolognát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 23. fordulójának kedd esti, záró mérkőzésén.

Christopher Nkunku fejesét még védte Federico Ravaglia, ám nem tudtak felszabadítani a hazai védők, Adrien Rabiot lekészítése után pedig Ruben Loftus-Cheek a léc alá lőtt. Újabb 20 perc múlva megduplázta előnyét a Milan, Nkunku váltotta gólra a saját maga által kiharcolt tizenegyest. A szünet után el is döntötte a meccset a vendégcsapat, Rabiot csapott le egy eladott labdára a Bologna tizenhatosa előtt, majd 12 méterről laposan a kapuba bombázott.

A milánói csapat több gólt is szerezhetett volna, például Niclas Füllkrug előtt két nagy esély is adódott, de ziccerben rosszul döntött, majd a fejesénél bravúrral védett Ravaglia. Immár nyolc bajnoki óta veretlen a Milan, míg a Bologna a legutóbbi hat hazai Serie A-meccsén nem tudott nyerni. 0–3 

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
Bologna–Milan 0–3 (Loftus-Cheek 20., Nkunku 39. – 11-esből, Rabiot 48.)

Hétfőn játszották
Udinese–Roma 1–0 (Ekkelenkamp 49.)
Vasárnap játszották
Cremonese–Internazionale 0–2 (La. Martínez 16., Zielinski 31.)
Parma–Juventus 1–4 (Cambiaso 51. öngól, ill. Bremer 15., 54., McKennie 37., J. David 64.)
Torino–Lecce 1–0 (Ché Adams 29.)
Como–Atalanta 0–0
Kiállítva: Ahanor (8., Atalanta)
Szombaton játszották
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)
Pénteken játszották
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale23181452–19+3355
  2. Milan23148138–17+2150
  3. Napoli23144533–21+1246
  4. Juventus23136439–18+2145
  5. Roma23141827–14+1343
  6. Como23118437–16+2141
  7. Atalanta2399530–20+1036
  8. Lazio2388724–21+332
  9. Udinese2395926–34–832
10. Bologna2386932–30+230
11. Sassuolo23851027–29–229
12. Cagliari2377928–31–328
13. Torino23751122–40–1826
14. Genoa23581027–34–723
15. Cremonese23581020–31–1123
16. Parma23581015–30–1523
17. Lecce23461313–30–1718
18. Fiorentina23381225–36–1117
19. Pisa231111119–40–2114
20. Verona23281318–41–2314

 

