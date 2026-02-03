Magabiztos Milan-győzelem született Bolognában
Christopher Nkunku fejesét még védte Federico Ravaglia, ám nem tudtak felszabadítani a hazai védők, Adrien Rabiot lekészítése után pedig Ruben Loftus-Cheek a léc alá lőtt. Újabb 20 perc múlva megduplázta előnyét a Milan, Nkunku váltotta gólra a saját maga által kiharcolt tizenegyest. A szünet után el is döntötte a meccset a vendégcsapat, Rabiot csapott le egy eladott labdára a Bologna tizenhatosa előtt, majd 12 méterről laposan a kapuba bombázott.
A milánói csapat több gólt is szerezhetett volna, például Niclas Füllkrug előtt két nagy esély is adódott, de ziccerben rosszul döntött, majd a fejesénél bravúrral védett Ravaglia. Immár nyolc bajnoki óta veretlen a Milan, míg a Bologna a legutóbbi hat hazai Serie A-meccsén nem tudott nyerni. 0–3
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
Bologna–Milan 0–3 (Loftus-Cheek 20., Nkunku 39. – 11-esből, Rabiot 48.)
Hétfőn játszották
Udinese–Roma 1–0 (Ekkelenkamp 49.)
Vasárnap játszották
Cremonese–Internazionale 0–2 (La. Martínez 16., Zielinski 31.)
Parma–Juventus 1–4 (Cambiaso 51. – öngól, ill. Bremer 15., 54., McKennie 37., J. David 64.)
Torino–Lecce 1–0 (Ché Adams 29.)
Como–Atalanta 0–0
Kiállítva: Ahanor (8., Atalanta)
Szombaton játszották
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)
Pénteken játszották
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|23
|18
|1
|4
|52–19
|+33
|55
|2. Milan
|23
|14
|8
|1
|38–17
|+21
|50
|3. Napoli
|23
|14
|4
|5
|33–21
|+12
|46
|4. Juventus
|23
|13
|6
|4
|39–18
|+21
|45
|5. Roma
|23
|14
|1
|8
|27–14
|+13
|43
|6. Como
|23
|11
|8
|4
|37–16
|+21
|41
|7. Atalanta
|23
|9
|9
|5
|30–20
|+10
|36
|8. Lazio
|23
|8
|8
|7
|24–21
|+3
|32
|9. Udinese
|23
|9
|5
|9
|26–34
|–8
|32
|10. Bologna
|23
|8
|6
|9
|32–30
|+2
|30
|11. Sassuolo
|23
|8
|5
|10
|27–29
|–2
|29
|12. Cagliari
|23
|7
|7
|9
|28–31
|–3
|28
|13. Torino
|23
|7
|5
|11
|22–40
|–18
|26
|14. Genoa
|23
|5
|8
|10
|27–34
|–7
|23
|15. Cremonese
|23
|5
|8
|10
|20–31
|–11
|23
|16. Parma
|23
|5
|8
|10
|15–30
|–15
|23
|17. Lecce
|23
|4
|6
|13
|13–30
|–17
|18
|18. Fiorentina
|23
|3
|8
|12
|25–36
|–11
|17
|19. Pisa
|23
|1
|11
|11
|19–40
|–21
|14
|20. Verona
|23
|2
|8
|13
|18–41
|–23
|14