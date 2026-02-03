Magabiztos Milan-győzelem született Bolognában

Christopher Nkunku fejesét még védte Federico Ravaglia, ám nem tudtak felszabadítani a hazai védők, Adrien Rabiot lekészítése után pedig Ruben Loftus-Cheek a léc alá lőtt. Újabb 20 perc múlva megduplázta előnyét a Milan, Nkunku váltotta gólra a saját maga által kiharcolt tizenegyest. A szünet után el is döntötte a meccset a vendégcsapat, Rabiot csapott le egy eladott labdára a Bologna tizenhatosa előtt, majd 12 méterről laposan a kapuba bombázott.

A milánói csapat több gólt is szerezhetett volna, például Niclas Füllkrug előtt két nagy esély is adódott, de ziccerben rosszul döntött, majd a fejesénél bravúrral védett Ravaglia. Immár nyolc bajnoki óta veretlen a Milan, míg a Bologna a legutóbbi hat hazai Serie A-meccsén nem tudott nyerni. 0–3

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

Bologna–Milan 0–3 (Loftus-Cheek 20., Nkunku 39. – 11-esből, Rabiot 48.)

Hétfőn játszották

Udinese–Roma 1–0 (Ekkelenkamp 49.)

Vasárnap játszották

Cremonese–Internazionale 0–2 (La. Martínez 16., Zielinski 31.)

Parma–Juventus 1–4 (Cambiaso 51. – öngól, ill. Bremer 15., 54., McKennie 37., J. David 64.)

Torino–Lecce 1–0 (Ché Adams 29.)

Como–Atalanta 0–0

Kiállítva: Ahanor (8., Atalanta)

Szombaton játszották

Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)

Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)

Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)

Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)

Pénteken játszották

Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)