A Lazio legyőzésével a tabella élére ugrott az Internazionale

Már a 3. percben előnybe került az Inter, Alessandro Bastoni szerzett labdát a vendégek tizenhatosánál, majd megjátszotta Lautaro Martínezt, aki 13 méterről a bal felsőbe lőtt. A hat meccse veretlen Lazio nem sokat mutatott az első félidőben, és bár a szünet után jóval aktívabb volt, tovább nőtt a hátránya.

A 62. percben Federico Dimarco centerezése után Ange-Yoan Bonny négy méterről az üres kapuba passzolt, majd nem sokkal később majdnem megszületett a harmadik hazai gól is, ám Piotr Zielinski hiába lőtte ki 18 méterről a bal alsót, kezezés miatt nem adták meg a találatot. Nem adták fel a vendégek, igyekeztek szépíteni, de szerencséjük sem volt, Mario Gila fejese után a bal kapufáról úgy jött le a labda, hogy csak félig jutott át a gólvonalon.

Az Internazionale immár nyolc mérkőzés óta veretlen a római együttessel szemben, azonban ami ennél is fontosabb, hogy győzelmével (és jobb gólkülönbségének hála) átvette a vezetést a tabellán. 2–0

SERIE A

11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Lazio 2–0 (Lautaro Martínez 3., Bonny 62.)

Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)

Bologna–Napoli 2–0 (Dallinga 50., Lucumí 66.)

Genoa–Fiorentina 2–2 (Östigard 15., Colombo 60., ill. A. Gudmundsson 20. – 11-esből, Piccoli 57.)

Roma–Udinese 2–0 (Lorenzo Pellegrini 42. – 11-esből, Celik 61.)

Szombaton játszották

Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)

Como–Cagliari 0–0

Lecce–Hellas Verona 0–0

Juventus–Torino 0–0

Pénteken játszották

Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)