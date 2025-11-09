A Lazio legyőzésével a tabella élére ugrott az Internazionale
Már a 3. percben előnybe került az Inter, Alessandro Bastoni szerzett labdát a vendégek tizenhatosánál, majd megjátszotta Lautaro Martínezt, aki 13 méterről a bal felsőbe lőtt. A hat meccse veretlen Lazio nem sokat mutatott az első félidőben, és bár a szünet után jóval aktívabb volt, tovább nőtt a hátránya.
A 62. percben Federico Dimarco centerezése után Ange-Yoan Bonny négy méterről az üres kapuba passzolt, majd nem sokkal később majdnem megszületett a harmadik hazai gól is, ám Piotr Zielinski hiába lőtte ki 18 méterről a bal alsót, kezezés miatt nem adták meg a találatot. Nem adták fel a vendégek, igyekeztek szépíteni, de szerencséjük sem volt, Mario Gila fejese után a bal kapufáról úgy jött le a labda, hogy csak félig jutott át a gólvonalon.
Az Internazionale immár nyolc mérkőzés óta veretlen a római együttessel szemben, azonban ami ennél is fontosabb, hogy győzelmével (és jobb gólkülönbségének hála) átvette a vezetést a tabellán. 2–0
SERIE A
11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Internazionale–Lazio 2–0 (Lautaro Martínez 3., Bonny 62.)
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)
Bologna–Napoli 2–0 (Dallinga 50., Lucumí 66.)
Genoa–Fiorentina 2–2 (Östigard 15., Colombo 60., ill. A. Gudmundsson 20. – 11-esből, Piccoli 57.)
Roma–Udinese 2–0 (Lorenzo Pellegrini 42. – 11-esből, Celik 61.)
Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|11
|8
|–
|3
|26–12
|+14
|24
|2. Roma
|11
|8
|–
|3
|12–5
|+7
|24
|3. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|4. Napoli
|11
|7
|1
|3
|16–10
|+6
|22
|5. Bologna
|11
|6
|3
|2
|18–8
|+10
|21
|6. Juventus
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14–12
|+2
|16
|9. Lazio
|11
|4
|3
|4
|13–9
|+4
|15
|10. Udinese
|11
|4
|3
|4
|12–17
|–5
|15
|11. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|12. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|13. Atalanta
|11
|2
|7
|2
|13–11
|+2
|13
|14. Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9–14
|–5
|10
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|11
|1
|5
|5
|7–14
|–7
|8
|18. Genoa
|11
|1
|4
|6
|8–16
|–8
|7
|19. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6
|20. Fiorentina
|11
|–
|5
|6
|9–18
|–9
|5