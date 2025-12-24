Nemzeti Sportrádió

Thomas Müller: Florian Wirtznek Liverpool helyett a Bayernhez kellett volna igazolnia

2025.12.24. 12:57
Thomas Müller (jobbra) szerint Florian Wirtz jobban járt volna, ha a Bayernbe szerződik (Fotó: Getty Images/NS-montázs)
A 131-szeres német válogatott Thomas Müller szerint Florian Wirtznek nem a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatához, hanem a Bayern Münchenhez kellett volna igazolnia a nyáron.

Thomas Müller a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban beszélt erről, s úgy fogalmazott, sportszakmai szempontból a 22 éves futballista bizonyára jobban járt volna egy müncheni szerződéssel.

„Könnyebben tudott volna alkalmazkodni a megváltozott környezethez, mivel ugyanabban a ligában maradt volna” – fejtette ki Müller, utalva arra, hogy Wirtz a Bayer Leverkusentől igazolt Angliába.

A Bayernnél 2008 és 2025 között futballozó Müller ugyanakkor jelezte, azoknak a német válogatott játékosoknak, akik Münchenben szerepelnek, fokozott médiafigyelemre kell számítaniuk olyan időszakokban, amikor a bajor együttes gyengébben teljesít.

„Ott ez mindennapos esemény” – jelentette ki.

A 37-szeres német válogatott Wirtz a nyári átigazolása óta 16 alkalommal játszott a Liverpoolban bajnoki meccsen, de gólt még nem sikerült szereznie.

 

