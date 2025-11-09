Nemzeti Sportrádió

Győzött a Roma, kikapott Bolognában a Napoli, továbbra is nyeretlen és utolsó a Fiorentina

2025.11.09. 20:14
Legyőzte a Bologna a gyenge napot kifogó Napolit (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Roma Fiorentina olasz labdarúgás Serie A Napoli olasz bajnokság Atalanta
Az olasz Serie A 11. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Sassuolo háromgólos győzelmet aratott az Atalanta vendégeként, majd a Bologna 2–0-ra megverte a Napolit, a Fiorentina 2–2-t játszott a Genoa otthonában, a Roma pedig 2–0-ra felülmúlta az Udinesét.

Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.

Domenico Berardi parádés teljesítményével elszomorította az Atalanta játékosait (Fotó: Getty Images)

Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is megadta az Atalantának: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a 8. helyre.

Végig a Bologna volt a veszélyesebb, amely a második félidőben nyerte meg a mérkőzést. Az 50. percben Thijs Dallinga pörgetett a rövidbe négy méterről, negyedóra múlva pedig Jhon Lucumí fejelt a bal felsőbe, így alakult ki a 2–0-s végeredmény. A Napoli sorozatban a harmadik tétmeccsén maradt nyeretlen, és nem tudta visszavenni az első helyet a szombaton döntetlent játszó Milantól.

Nyeretlen és utolsó maradt a Fiorentina, amely hiába vezetett Genovában, nem tudta begyűjteni a három pontot. A hazaiak szereztek vezetést Leo Östigard góljával, majd Albert Gudmundsson hamar egyenlített büntetőből. A szünet után Lorenzo Colombo tizenegyest hibázott, de javította hibáját, mert Roberto Piccoli gólja után három perccel ő egyenlített, kihasználva a kapu előtti kavarodást. Azért a Genoa sem örülhet túlságosan a 2–2-nek, hiszen így a bajnokságban továbbra is nyeretlen vendéglátóként.

Az AS Romában Bryan Cristante fél óra elteltével csak a kapufát találta el, tizenegyes kellett ahhoz, hogy vezetést szerezzen a hazai csapat – Lorenzo Pellegrini értékesítette. A 61. percben növelte előnyét a római együttes Zeki Celik révén, és mivel az Udinese csak kapufáig jutott – a hajrában Arthur Atta találta el –, 2–0-ra nyert a vendéglátó. Sikerével élre állt a Roma, amely sorozatban hatodszor verte meg az udinei csapatot.

SERIE A
11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)
Bologna–Napoli 2–0 (Dallinga 50., Lucumí 66.)
Genoa–Fiorentina 2–2 (Östigard 15., Colombo 60., ill. A. Gudmundsson 20. – 11-esből, Piccoli 57.)
Roma–Udinese 2–0 (L. Pellegrini 42. – 11-esből, Celik 61.)
Internazionale–Lazio 2–0 (Lautaro Martínez 3., Bonny 62.)

Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale118326–12+1424
  2. Roma118312–5+724
  3. Milan1164117–9+822
  4. Napoli1171316–10+622
  5. Bologna1163218–8+1021
  6. Juventus1154214–10+419
  7. Como1146112–6+618
  8. Sassuolo1151514–12+216
  9. Lazio1143413–9+415
10. Udinese1143412–17–515
11. Cremonese1135312–13–114
12. Torino1135310–16–614
13. Atalanta1127213–11+213
14. Cagliari112459–14–510
15. Lecce112458–14–610
16. Pisa111648–14–69
17. Parma111557–14–78
18. Genoa111468–16–87
19. Verona11656–16–106
20. Fiorentina11569–18–95

 

 

