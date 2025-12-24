A sportág Michael Bubléja, a kifinomultság csúcsa és két Pitbull-szám – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása!

A szavazás menete: december 24-én, és december 25-én rendezzük a két elődöntőt 13-13 résztvevővel. Mindkét elődöntőből a négy legtöbb szavazatot kapó játékos jut be a 26-ai döntőre.

GERWYN PRICE

BEVONULÓ ZENE: Gerry Cinnamon–Discoland

Gerwyn Price-nak egy barátja adta a The Iceman becenevet, ehhez passzolt a Vanilia Ice-tól az Ice Ice Baby. A walesi azonban gyakran váltogatja a bevonulózenéjét, lehetett hallani már Katy Perryt vagy a The Killerst is. Ahogy fogalmazott, szeretne kitörni a régi zene szokása alól, így az utóbbi időben, így a világbajnokságon is Gerry Cinnamon Discoland című számára lép színpadra. Mi az olvasókra bízzuk, melyik bevonulás a jobb, mutatjuk mindkettőn.

Ice Ice Baby

Discoland

LUKE HUMPHRIES

BEVONULÓ ZENE: Kaiser Chiefs – I Predict a Riot

A 2024-es világbajnok sokáig a DNCE Cake by the Ocean számára lépett színpadra, azonban váltott a Kaiser Chiefstől az I Predict a Riotra. Humphries nagy szurkolója a Leeds Unitednek, apja állítólag azért választotta a Luke nevet, mert ez a Leeds United Kings of Europe (a Leeds United Európa királyai) mozaikszava. A Leedsből induló banda száma igazi hagyomány lett a labdarúgócsapat szurkolói körében, így kézenfekvő volt Humphries döntése.

MICHAEL VAN GERWEN

BEVONULÓ ZENE: White Stripes – Seven Nation Army

Az ESPN felidézi Leonardo da Vinci szavait, melyek szerint „az egyszerűség a kifinomultság csúcsa”. Michael van Gerwen akarva vagy akaratlanul megfogadta a tanácsot: mindenki hallotta, mindenkiből reakciót vált ki és mindenki tudja skandálni a ritmusát. A háromszoros világbajnok állítólag azért választotta a White Stripes Seven Nation Army című dalát, mert a refrénre tökéletesen ráénekelhető, hogy „Ó, Michael van Gerwen”. A rigmus régóta közkedvelt a labdarúgószurkolók körében, van Gerwen egy interjúban elmondta, hogy neki leginkább a Manchester Unitedban játszó Robin van Persie skandálása maradt meg.

LUKE LITTLER

BEVONULÓ ZENE: Pitbull, közreműködő Flo Rida és LuncMoney Lewis – Greenlight

A világbajnoki címvédő több Pitbull számmal is próbálkozott, volt a Timber, a Hotel Room Service és az I Know you Want Me is. Végül a LunchMoney Lewisszal közös Greenlightra esett a választás. Luke the Nuke legutóbb úgy nyilatkozott, hogy amikor még focizott, már akkor tudta, hogy egyszer ez lesz a bevonuló zenéje és egyelőre nem is gondol másra. Ugyan a dalszövegnél nem egyszerű Pitbull-lal együtt énekelni, a refrénbe könnyedén becsatlakozhat a közönség.

NATHAN ASPINALL

BEVONULÓ ZENE: The Killers–Mr. Brightside

„Elképesztő. De minden tiszteletem mellett, nagyon utálom azt a dalt” – mondta Aspinall bevonolúzenéje kapcsán. A Killers Mr. Brightside című száma a leghosszabb ideig a brit 100-as listáján szereplő dal. Rossz pletykák szerint csak azért került be a Premier League mezőnyébe, mert a szervezők nem akarták kihagyni a 34 éves dartsos okozta szurkolói szenzációt. „Néhány évvel ezelőtt próbáltam kitalálni, mi legyen a dalom. Szilveszter volt, és épp akkor kaptam ki a 2019-es világbajnokság elődöntőjében Michael Smithtől. Aznap este elmentem szórakozni, és próbáltam kitalálni egy új dalt. Felcsendült a Mr. Brightside, és mindenki megőrült. Azt gondoltam: Ez az! Csodákat tett velem. Ez a dal hatalmas népszerűséget hozott nekem.” Aspinall idei bevonulását ide kattintva nézheti meg.

PETER WRIGHT

BEVONULÓ ZENE: Pitbull – Don’t Stop the Party

Littlerhez hasonlóan Peter Wright is Mr. Worldwide azaz Pitbull zenéjére vonul be. A színes személyiségű Wright mindig is a dartsos közösség egyik legszórakoztatóbb és legkülönlegesebb egyénise volt. Közismert, hogy frizuráját felesége Jo készíti, volt, amikor karácsonyfákat festettek a szakállába, vagy egy feltűnő kobra volt a feje oldalán. Wright színes jelenségéhez tökéletesen passzol a Don’t Stop the Party című szám, noha sokszor változtatja. „Napközben, amikor gyakorlok, rádiót hallgatok, és akkor beleképzelem magam abba a helyzetbe. Elképzelem, hogy bevonulok arra a zenére, és hogy jó lesz-e vagy sem. Természetesen volt már jó néhány bevonulási zeném. Olyat választok, ami valóban jelent valamit számomra, vagy amivel szerintem be tudjuk vonni a közönséget” – árulta el Wright, aki idén is Grincsként vonult be.

Wright szokása, hogy karácsonyig mindig ünnepi zenével és öltözettel gondoskodik a hangulatról.

JONNY CLAYTON

BEVONULÓ ZENE: Chuck Berry – Johnny B. Goode

Clayton elmondta, hogy nagyon szereti az Aspinall-lal ellentétben ő nagyon szereti az általa használt Mr. Brightside-ot, de sokáig habozott, emiatt a feleségét hibáztatja, aki a Killers szám felvetésére így reagált „Nem, hiszem, hogy az beválna, szerintem valami más kéne.” Clayton így maradt Chuck Berry Johnny B. Goode című számánál, amelynek állítása szerint egyik előnye, hogy ő is Jonny.

CHRIS DOBEY

BEVONULÓ ZENE: Beatles – Hey Jude

Dobey évekig a Let’s Get Ready to Rumble című dalra lépett színpadra, de egy még népszerűbb számra váltott. „Úgy éreztem, változásra van szükségem. Már régóta kerestem. Ez a dal most boldoggá teszi a közönséget, mindenki ismeri és jól illik Newcastle-hez. Ez az a dal, amit a Newcastle United szurkolói énekelnek. Ez is sokat jelent, hogy van benne valami északkeleti hangulat.” – fogalmazott a Beatles Hey Jude dala kapcsán Dobey.

ROB CROSS

BEVONULÓ ZENE: David Guetta, One Republic– I don't Wanna Wait

A dartspályafutása előtt villanyszerelőként dolgozó Rob Cross több számmal is kísérletezett, végül az Arrow együttes Hot Hot Hot című számát választotta, bár nem egyedül döntött. „Amikor elkezdtem, jó néhány dalt kipróbáltunk. Nagyon gyorsan fejlődtem, ezért nehéz volt kiválasztani egy bevonuló számot. Végül erre a dalra esett a választás, a PDC is hozzászólt. Nem az én személyes döntésem volt. Target és a körülöttem lévők is beleszóltak, így végül ez a dal lett a nyertes, de egyáltalán nem bánom” – árulta el Cross, aki a közelmúltban lecserélte az Arrow együttest. Már korábban is lehetett hallani David Guetta és One Republic közös számát, az I don’t Wanna Waitet. Hozunk példát mindkettőre!

Hot Hot Hot

I don't Wanna Wait

GARY ANDERSON

BEVONULÓ ZENE: House of Pain – Jump Around

A House of Pain Jump Around számára azonnal megmozdul a közönség. A dalszöveg és a ritmus is arra buzdít, hogy mindenki magából kikelve ugráljon, amíg Gary Anderson a helyére megy. A „repülő skót” becenevű dartos bevonulása olyan, mint a játéka: nem gondolja túl, csak hagyja, hogy az energia szétáradjon a csarnokban.

RICKY EVANS

BEVONULÓ ZENE: Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone

A darts Michael Bubléja. Ricky Evans a világbajnokságon mindig biztosítja a karácsonyi hangulatot, és örömmel magára veszi a szórakoztató szerepét. Evans esetén karácsonyi hagyomány, hogy a vébén karácsonyig a Merry Christmas Everyone című dalra vonul be. Színpadra lépésekor bármikor jöhet valamilyen spontán, kaotikus pillanat, például játszott már díszes karácsonyi ruhában és mikulás ingben.

Végezetül mindkét elődöntőben megemlítünk néhány kevésbé ismert játékost, akik az elmúltidőszakban nagy népszerűségre tettek szert bevonulásukkal.

LEONARD GATES

BEVONULÓ ZENE: Commodores – Too Hot ta Trot

PAUL LIM

BEVONULÓ ZENE: Dire Straits – Walk of Life