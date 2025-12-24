„Ha tudtuk volna, hogy ennyire jó, nem várunk idáig” – páros interjú Pekárik Eszterrel és Nacsa Gáborral

Pekárik Eszter Veszprémben született, ott is kezdett el röplabdázni 12 évesen, majd mutatkozott be az élmezőnyben a 2012–2013-as idényben. Akkor figyelt fel rá a Vasas, amely 16 évesen leigazolta, s aztán kétszer is Magyar Kupát nyert a piros-kékekkel. 2017-ben a magyar válogatottban is szerepet kapott, amelyben eddig összesen 42 alkalommal lépett pályára. Abban az évben Békéscsabára szerződött, amellyel bajnoki címet szerzett, majd 2022-ben a Szent Benedek Röplabda Akadémia játékosa lett, nyár óta pedig az UTE röplabdázója.

Férje, Nacsa Gábor Szegeden látta meg a napvilágot, s ő is szülővárosában ismerkedett meg a röplabdázás alapjaival. Később szerepelt a Kecskemét és a Kaposvár színeiben (mindkét csapattal bajnok és kupagyőztes is volt) és kétszer megnyerte a strandröplabda országos bajnokságot, kétszer pedig ezüstérmes volt. Tizenhat alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban, légióskodott Ausztriában, Németországban, Svájcban, Finnországban és Libanonban is. 2016 nyarán csatlakozott a női válogatott belga szövetségi kapitánya, Jan De Brandt stábjához és másodedzőként a 2019-es budapesti Európa-bajnokságig segítette a munkát. Ezt követően Békéscsabán, az utánpótlásban és a felnőttcsapat másodedzőjeként tevékenykedett – nem véletlenül, hiszen ekkor már egy párt alkottak Eszterrel, együtt mentek Balatonfüredre is –, s mindkét klub korosztályos csapatával nyert országos bajnokságot. A 2024–2025-ös idényben a Pénzügyőr felnőttcsapatának vezetőedzője volt, a jelenleg zajló idényben a felnőttek másodedzőjeként vágott bele, a napokban pedig a klub utánpótlásában kezdett el dolgozik.

A Szeged–Veszprém ellentét sem állhatott az útjukba

– Mikor szerettek egymásba? – szegeztük a kérdést a pár tagjainak Angyalföldön, a Zümmögő kávézóban, amely néhány méterre található a lakásuktól.

Nacsa Gábor: Hűha! Nálunk nincs ilyen klasszikus dátum, hiszen a sportágnak köszönhetően elég régen ismertük és kerülgettük már egymást. De úgy nagyjából nyolc éve vagyunk egy pár. Amikor Eszter bekerült a válogatottba, akkor már együtt voltunk…

– A Szeged–Veszprém párosítás kézilabdában nem igazán nyerő. Ez nem volt gond?

Pekárik Eszter: Dehogynem! (Nevet.) Édesapám a kézicsapat szurkolói kemény magjának oszlopos tagja. Egy kérése volt hozzám: csak szegedi fiút ne hozzak haza! Hát ez nem jött össze… El is kerekedett a szeme, amikor megjelentem Gáborral, aki szegediként természetesen ugyancsak nagy kézilabda-szurkoló volt, csak a túloldalon…

Nacsa Gábor: Szerencsére nem lett ebből különösebb probléma, persze mindig ment a zrikálás, de most már inkább csak a nagypapák között. Mivel több éve Veszprémben kezdtünk el építkezni, amikor nem Budapesten vagyunk, ott lakunk. Az utóbbi években szinte csak Veszprémben tudtam kimenni kézilabdameccsre, furcsa is volt találkozni a bajnoki döntőn azokkal a gyerekkori barátaimmal, akikkel korábban a szegedi kemény magba jártunk.

Gábor és Eszter szeme fénye, Zelda Lilien otthonosan mozog a pályán, imádja a labdát

Segítenek a nagyszülők, a baba szereti a labdát

– 2022-ben házasodtak össze, két évvel később pedig érkezett Zelda Lilien. Egy évre rá visszatért a pályára. Eleve így tervezték?

Pekárik Eszter: Igen, nagyon szerettünk volna babát, de én még éreztem magamban erőt, hogy folytassam a profi sportpályafutásomat. Több klubbal tárgyaltam, és az UTE ajánlata tetszett a legjobban. Több okból is: egyrészt Fábián Fanny – aki korábban több évig a csapattársam volt és hasonló cipőben jár – is oda igazolt, másrészt a szakosztály vezetője, Ancsin Ildikó is röplabdázott korábban anyukaként, szóval ő is tudja, mivel jár ez, és a klubnál is nagyon toleránsak velünk.

– Láttam többször is, hogy a Pénzügyőr mérkőzésein Eszter sétált a pálya mellett a picivel, az Újpest meccsein meg Gábor vigyázott rá. Ha nem ütköznek a meccsek, nyilván nincs is ezzel gond, de ha igen, akkor hogyan oldják meg, ki vigyáz ilyenkor rá? Illetve hét közben, az edzések miatt méginkább gondot jelenthet ez.

Nacsa Gábor: Valójában az a legjobb, ha egy napon van a mérkőzésünk, mert akkor másnap legalább együtt van a szabadnapunk is. Természetesen csak szülői segítséggel tudjuk megoldani, szerencsére mindkét nagymama bevetette magát, és számíthatunk a segítségükre. Béreltünk egy lakást néhány háznyira a miénktől, ahol ők laknak ilyenkor, úgyhogy ez nem jelent gondot. Főleg az én anyukám van itt, aki nyugdíjba ment, hogy főállású nagymama lehessen, de Eszter édesanyja is gyakran jön. Szerencsére Zeldusnak ez egyáltalán nem okoz problémát, mert mindkettőjüket nagyon szereti. Persze előfordult olyan is, amikor el kellett vinnünk magunkkal edzésre, de az neki olyan, mint egy játszóház, mert imádja a labdát, és abból ott aztán van rendesen…

Pekárik Eszter: Újpesten a lányok is imádják kényeztetni. Ha meg előttünk egy utánpótláscsapat edz, akkor utána ők jönnek babázni vele. Szóval a csarnokban is nagyon otthon érzi magát. De a legutóbbi meccsen olyasmi is előfordult, hogy meglógott Gábortól, úgyhogy amikor leforogtam a pályáról és mentem a cserék közé, egyszer csak megjelent ő is a cseresarokban, az összecsapás közepén. Mert hát jött anyucihoz…

„Mindig megtiszteltetés meghívót kapni a válogatottba”

– Erre mondják, hogy a vér nem válik vízzé. Lehet, hogy ő is röplabdázó lesz?

Pekárik Eszter: Nagy esély van rá, hiszen mint Gábor is mondta, imádja a labdát meg a közeget is. Erőltetni azonban nem fogjuk. Hetente egyszer babaúszásra is járunk vele, azt is nagyon szereti.

– Hagyja önöket aludni?

Pekárik Eszter: Nem könnyű, amikor jön a foga, de lekopogom, ezen kívül nincs különösebb probléma. Talán egy olyan meccsem volt összesen, ami előtt rémes volt az éjszakánk.

– Említette Ancsin Ildikót, aki arról is híres volt, hogy a saját lányával együtt is pályára lépett…

Pekárik Eszter: Nem, azért olyan hosszú ideig én már nem akarok röplabdázni! (Tört ki belőle a nevetés.)

– Kistestvért terveznek Zeldának?

Pekárik Eszter: Amíg nem fejezem be a sportolást, biztosan nem. Most még viszonylag jól meg tudjuk oldani a helyzetet a nagymamákkal, de két gyerek már egy teljes anyukát kíván. Szóval, ez a kérdés egyelőre nem időszerű.

– Azért is kérdezem, mert a közelmúltban egy rádióinterjúban arról is beszélt, hogy esetleg visszatérne a nemzeti csapatba, amely a jövő nyáron Európa-bajnokságon is szerepel.

Pekárik Eszter: Igyekszem Újpesten olyan teljesítményt nyújtani, hogy felhívjam magamra a szövetségi kapitány figyelmét, de sok nagyon jó center van Magyarországon, akik fiatalabbak is nálam, szóval ez nem csak rajtam múlik. Mindig megtiszteltetés, ha valaki meghívót kap a válogatottba. Persze amíg nem volt Zelda, addig sokkal könnyebb volt a dolgom: csak összepakoltam a holmimat és bepattantam az autóba. A mostani helyzetben viszont biztosan egyeztetnünk kell majd előtte. Idén nyáron többnyire Budapesten készült a csapat, ez nyilván nekem is sokkal könnyebb lenne, hiszen minden este haza tudnék menni. Ha valahol messze, vidéken zajlik a felkészülés, akkor kompromisszumot kell kötni. De ez egyelőre még messze van, most az Újpestre koncentrálok, hogy minél jobban szerepeljünk. Úgy tűnik, most elég jól összeállt a csapat, ám még rengeteget kell dolgoznunk, messze a bajnokság vége.

Babájuk éppen csak betöltötte az első évét, amikor Nacsa-Pekárik Eszter újra edzésbe állt, ami – mint mondta – lelkiismereti problémákat vetett fel nála. „Eleinte, amikor elindultam edzésre, mindig az járt az eszemben, hogy jól teszem-e, hogy otthon hagyom és hogy milyen anya vagyok? Aztán persze a csarnokban, az edzésen ezt ki tudtam kapcsolni, de hazafelé megint csak ezek a kérdések marcangoltak. Egyszer leültem az anyukámmal beszélgetni erről, és megnyugtatott, hogy ez teljesen normális, hiszen olyan, mintha visszamentem volna dolgozni. Szerencsére Zeldus is nagyon jól viseli a távollétünket, neki ez nem okoz problémát. Úgy érzem, hogy az anyaság sokat lendített rajtam a röplabdázásban is. Egészen más a szemléletem, mint eddig, például sokkal profibban osztom be az időmet is. Ugyan sokkal kevesebb jut a pihenésre, mint a szülés előtt, hiszen ha hazaérünk, nem feküdhetünk le aludni, vagy kezdhetünk filmet nézni, hanem megyünk sétálni meg a játszótérre, de ez mentálisan sokkal jobban feltölti az embert. Más úgy hazamenni, hogy tudjuk, hogy otthon vár ránk a kicsi. Arról is beszélgettünk már Gáborral, hogy ha tudtuk volna, hogy ennyire jó, nem várunk idáig.” „Lelkiismeret-furdalásom volt, amikor otthon hagytam”

Kétszer is megnyerte a strandröplabda országos bajnokságot Nacsa Gábor: 2014-ben Kaszap Tamással, a MÁV Előre Foxconn női csapatának jelenlegi vezetőedzőjével, 2017-ben pedig Bagics Balázzsal állhatott a dobogó tetejére, míg a kettő közötti két évben egyaránt a dobogó második fokára állhatott fel (Kaszappal). Ugyan már 41 éves, de még tavaly is ott volt az országos bajnokság fordulóin és döntőjében, idén pedig több A-kategóriás versenyen is elindult. „Most is nagyon szeretek lejárni mozogni, de már csak hobbi nekem, amolyan levezetés. A család és a munka van a fókuszban, hiszen egyrészt minél többet szeretnék együtt lenni Eszterrel és Zeldussal, másrészt az edzések is eléggé behatárolják a lehetőségeket, még nyáron is, amikor nincs bajnokság, hiszen júniusban még nyári táborokat tartunk, augusztusban pedig már kezdődik az alapozás. A maradék egy hónapot pedig leginkább Veszprémben töltjük. A strandröplabda csak akkor fér bele az életembe, ha ezek mellett marad még egy kis szabadidőm. Teremben a Budapest-bajnokságban szoktam még játszani, a strandröplabdás srácokkal alakítottunk csapatot Budapest Beach Aréna Boys néven.” „A strandröplabda már csak hobbi”

Született: 1996. december 8., Veszprém

Sportága: röplabda

Posztja: center

Klubjai: Veszprémi ESC, Vasas SC, Békéscsabai RSE, Szent Benedek RA, Újpesti TE

Válogatottsága: 42

Kiemelkedő eredményei: World Grand Prix III-győztes (2017), Európa-liga-ezüstérmes (2018), 3x Európa-bajnoki résztvevő (2019, 2021, 2023), magyar bajnok (2018), 2x Magyar Kupa-győztes (2014, 2015), Közép-európai Liga-győztes (2018) Névjegy: Nacsa-Pekárik Eszter

Született: 1984. április 25., Szeged

Sportága: röplabda

Klubjai játékosként: Szegedi RSE, Kecskeméti RC, Waldviertel (osztrák), Moerser (német), Kaposvári RSE, Chénois Genéve (svájci), Lakkapää (finn), Dalhun (libanoni), Al-Anvar (libanoni), Amsit (libanoni), Budapest Beach Aréna Boys

Válogatottsága: 16

Kiemelkedő eredményei: 2x magyar bajnok (2012, 2014), 3x Magyar Kupa-győztes (2001, 2012, 2014), strandröplabda

országos bajnok (2014, 2017)

Klubjai edzőként: Békéscsabai RSE, Szent Benedek RA, Pénzügyőr SE

Kiemelkedő eredményei a női válogatott másodedzőjeként (2016–2019): World Grand Prix III-győztes (2017), Európa-liga-ezüstérmes (2018), 2x Európa-bajnoki résztvevő (2017, 2019) Névjegy: Nacsa Gábor

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. december 20-i lapszámában jelent meg.)