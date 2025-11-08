Serie A: a Milan két góllal vezetett, mégsem tudott nyerni Parmában

Alexis Saelemaekers lehetett volna a Milan hőse a Parma elleni meccsen, ugyanis már a 12. percben vezetést szerzett csapatának Christopher Nkunku passzából. Ráadásul a vendégek a 25. percben Rafael Leao értékesített tizenegyese után már két góllal vezettek (azok után, hogy a Parmától les miatt egy gólt már elvettek közben).
A Parma nem adta fel, Adrian Bernabe a szünet előtt szépített, majd a második félidőben pedig Enrico Del Prato egy közeli fejessel egyenlített.
A Milannak ennek ellenére megvolt a lehetősége, hogy megnyerje a meccset. Leginkább a 82. percben, amikor a ziccerben kiugró Saelemaekers már a kapus mellett is eltolta a labdát, de fölé lőtt. Ezenkívül volt két helyzet, ami után a vendégek tizenegyest reklamáltak, de nem lőhettek újabb büntetőt, így végül maradt a döntetlen.
SERIE A
11. FORDULÓ
Szombat
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabe 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Korábban
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
Vasárnap
12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|2. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|3. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|4. Roma
|10
|7
|–
|3
|10–5
|+5
|21
|5. Juventus
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|6. Bologna
|10
|5
|3
|2
|16–8
|+8
|18
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Lazio
|10
|4
|3
|3
|13–7
|+6
|15
|9. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|10. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|11. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|12. Atalanta
|10
|2
|7
|1
|13–8
|+5
|13
|13. Sassuolo
|10
|4
|1
|5
|11–12
|–1
|13
|14. Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9–14
|–5
|10
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|11
|1
|5
|5
|7–14
|–7
|8
|18. Genoa
|10
|1
|3
|6
|6–14
|–8
|6
|19. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6
|20. Fiorentina
|10
|–
|4
|6
|7–16
|–9
|4