Serie A: a Milan két góllal vezetett, mégsem tudott nyerni Parmában

Alexis Saelemaekers lehetett volna a Milan hőse a Parma elleni meccsen, ugyanis már a 12. percben vezetést szerzett csapatának Christopher Nkunku passzából. Ráadásul a vendégek a 25. percben Rafael Leao értékesített tizenegyese után már két góllal vezettek (azok után, hogy a Parmától les miatt egy gólt már elvettek közben).

A Parma nem adta fel, Adrian Bernabe a szünet előtt szépített, majd a második félidőben pedig Enrico Del Prato egy közeli fejessel egyenlített.

A Milannak ennek ellenére megvolt a lehetősége, hogy megnyerje a meccset. Leginkább a 82. percben, amikor a ziccerben kiugró Saelemaekers már a kapus mellett is eltolta a labdát, de fölé lőtt. Ezenkívül volt két helyzet, ami után a vendégek tizenegyest reklamáltak, de nem lőhettek újabb büntetőt, így végül maradt a döntetlen.

SERIE A

11. FORDULÓ

Szombat

Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabe 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)

Korábban

Como–Cagliari 0–0

Lecce–Hellas Verona 0–0

Juventus–Torino 0–0

Vasárnap

12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Napoli

15.00: Genoa–Fiorentina

18.00: Roma–Udinese

20.45: Internazionale–Lazio

Pénteken játszották

Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)