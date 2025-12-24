Úszás: A holland és a magyar felkészülési rendszer nagyon különböző – Szabó-Feltóthy Eszter

„Egy évvel ezelőtt költöztem ki Hollandiába, a holland és a magyar felkészülési rendszer pedig még egyazon távra nézve is nagyon különbözik egymástól. Magyarországon több volt a többlettávi edzés, amikor négyszázakat és nyolcszázakat kellett úsznom, most ez kevesebb, inkább alulról közelítjük meg a feladatot, de ez nem azt jelenti, hogy itt nincs az edzésen négyszáz-nyolcszáz, vagy akár ezerötszáz méter is egyben. Ebben áll talán az edzői szakma szépsége, úgy kell kalkulálni az edzéseket, hogy minden energiarendszer meg legyen mozgatva egy hét alatt, tehát a többlettáv és a sprintrész is meglegyen, tizenöt métertől ezerötszázig mindent lehet csinálni egy edzés alatt” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Szabó-Feltóthy Eszter, aki azt is elmondta, szerencsés, mert elkerülik a sérülések.

„Olyan szempontból vagyok szerencsés, hogy végtelen a monotóniatűrésem, illetve a testem is nagyon alkalmas az úszásra, és a sportsérüléseket sokszor hajlékonyságomból adódóan is tudtam elkerülni” – fogalmazott.

A BVSC 23 éves úszója a Nemzeti Sportrádiónak arról is beszélt, hogyan élte meg azt, hogy A-szintesként is lemaradt a tokiói olimpiáról, de sikerekről, a tanulmányok nehézségeiről és az Enhanced Games veszélyeiről is szót ejtett.

