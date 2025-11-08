Serie A: a kapusok játszották a főszerepet a torinói derbin

A Serie A 11. fordulójának szombati programja két gól nélküli döntetlennel kezdődött, ugyanis a Como–Cagliari és a Lecce–Verona meccs is 0–0-val zárult.

Ezt követően a Juventus–Torino városi derbin sem született gól az első félidőben, sőt másodikban sem. Leginkább a kapusok játszották a főszerepet, Michele Di Gregorio is bemutatott egy nagy védést, a Toro kapusa, Alberto Paleari pedig többet is, a legnagyobbat talán Weston McKennie fejesénél. A Torino egy lesgólig ugyan eljutott, de szabályos találat ezen a meccsen sem született.

Az október végén Igor Tudort váltó Luciano Spallettinek ez volt a harmadik meccse a Juventus vezetőedzőjeként és a második döntetlenje: egy hete már az ő irányításával nyert a csapat a Cremonese vendégeként, majd ikszelt a BL-ben otthon a Sportinggal.

SERIE A

11. FORDULÓ

Szombat

Como–Cagliari 0–0

Lecce–Hellas Verona 0–0

Juventus–Torino 0–0

20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Napoli

15.00: Genoa–Fiorentina

18.00: Roma–Udinese

20.45: Internazionale–Lazio

Pénteken játszották

Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

