Serie A: a kapusok játszották a főszerepet a torinói derbin
A Serie A 11. fordulójának szombati programja két gól nélküli döntetlennel kezdődött, ugyanis a Como–Cagliari és a Lecce–Verona meccs is 0–0-val zárult.
Ezt követően a Juventus–Torino városi derbin sem született gól az első félidőben, sőt másodikban sem. Leginkább a kapusok játszották a főszerepet, Michele Di Gregorio is bemutatott egy nagy védést, a Toro kapusa, Alberto Paleari pedig többet is, a legnagyobbat talán Weston McKennie fejesénél. A Torino egy lesgólig ugyan eljutott, de szabályos találat ezen a meccsen sem született.
Az október végén Igor Tudort váltó Luciano Spallettinek ez volt a harmadik meccse a Juventus vezetőedzőjeként és a második döntetlenje: egy hete már az ő irányításával nyert a csapat a Cremonese vendégeként, majd ikszelt a BL-ben otthon a Sportinggal.
SERIE A
11. FORDULÓ
Szombat
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|2. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|3. Milan
|10
|6
|3
|1
|15–7
|+8
|21
|4. Roma
|10
|7
|–
|3
|10–5
|+5
|21
|5. Juventus
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|6. Bologna
|10
|5
|3
|2
|16–8
|+8
|18
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Lazio
|10
|4
|3
|3
|13–7
|+6
|15
|9. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|10. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|11. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|12. Atalanta
|10
|2
|7
|1
|13–8
|+5
|13
|13. Sassuolo
|10
|4
|1
|5
|11–12
|–1
|13
|14. Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9–14
|–5
|10
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|10
|1
|4
|5
|5–12
|–7
|7
|18. Genoa
|10
|1
|3
|6
|6–14
|–8
|6
|19. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6
|20. Fiorentina
|10
|–
|4
|6
|7–16
|–9
|4