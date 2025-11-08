Nemzeti Sportrádió

Serie A: a kapusok játszották a főszerepet a torinói derbin

P. K.P. K.
2025.11.08. 19:57
Alberto Paleari egyik nagy védése a Juventus ellen (Fotó: AFP)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságba gól nélküli döntetlennel zárult a torinói derbi.

 

A Serie A 11. fordulójának szombati programja két gól nélküli döntetlennel kezdődött, ugyanis a Como–Cagliari és a Lecce–Verona meccs is 0–0-val zárult.

Ezt követően a Juventus–Torino városi derbin sem született gól az első félidőben, sőt másodikban sem. Leginkább a kapusok játszották a főszerepet, Michele Di Gregorio is bemutatott egy nagy védést, a Toro kapusa, Alberto Paleari pedig többet is, a legnagyobbat talán Weston McKennie fejesénél. A Torino egy lesgólig ugyan eljutott, de szabályos találat ezen a meccsen sem született.

Az október végén Igor Tudort váltó Luciano Spallettinek ez volt a harmadik meccse a Juventus vezetőedzőjeként és a második döntetlenje: egy hete már az ő irányításával nyert a csapat a Cremonese vendégeként, majd ikszelt a BL-ben otthon a Sportinggal. 

SERIE A
11. FORDULÓ
Szombat
Como–Cagliari 0–0 
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio

Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
 

BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGk 
1. Napoli1071216–8+8 22 
2. Internazionale107324–12+12 21 
3. Milan1063115–7+8 21 
4. Roma107310–5+5 21 
5. Juventus1154214–10+4 19 
6. Bologna1053216–8+8 18 
7. Como1146112–6+6 18 
8. Lazio1043313–7+6 15 
9. Udinese1043312–15–3 15 
10. Cremonese1135312–13–1 14 
11. Torino1135310–16–6 14 
12. Atalanta1027113–8+5 13 
13. Sassuolo1041511–12–1 13 
14. Cagliari112459–14–5 10 
15. Lecce112458–14–6 10 
16. Pisa111648–14–6 
17. Parma101455–12–7 
18. Genoa101366–14–8 
19. Verona11656–16–10 
20. Fiorentina10467–16–9 

 

Ezek is érdekelhetik