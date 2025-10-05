Höjlund volt a Napoli nyerőembere, hátrányból győzött a címvédő

Az AS Roma délutáni győzelme után a Napolinak nyernie kellett odahaza az idényt igencsak gyengén, három vereséggel és két döntetlennel kezdő genovaiak ellen, hogy visszakapaszkodjon az első helyre. Antonio Conte legénysége ennek szellemében lépett pályára, s kezdettől fogva hatalmas labdabirtoklási fölényt alakított ki, ám a ligúriaiak remekül zárták a passzsávokat. Így aztán gyakran csak tanácstalanul adogattak a vendégek térfelének közepén az égszínkék mezesek – jellemző, hogy az első fél órában mindössze egy lövési kísérletre futotta tőlük, az is elkerülte a kaput. Sok veszélyt ekkor még a Genoa sem jelentett a hazaikra nézve, ám a 34. percben egy villanást követően megszerezték a vezetést Patrick Vieira tanítványai: Brooke Norton-Cuffy verte meg nagyon a jobb szélen Mathías Oliverát, középre tett labdáját a 18 éves center, Jeff Ekhator parádés mozdulattal, sarokkal pörgette Vanja Milinkovics-Szavics kapujába.

A második félidőben ha lehet, még intenzívebben rohamozta a bolognai kaput a Napoli, Kevin De Bruyne és Leonardo Spinazzola is pályára került. Utóbbi aztán komoly szerepet vállalt a nápolyiak egyenlítő góljában: az 57. percben ő ívelt középre a bal oldalról, Rasmus Höjlund elől még üggyel-bajjal sikerült tisztáznia a genovai védelemnek, ám a labda Frank Anguissa elé került, a kameruni középpályás pedig közvetlen közelről a kapuba stukkolt. A 73. percben aztán De Bruyne is megvillant, gólpasszt adott Höjlundnak, ám a hazai szurkolók legnagyobb bánatára mindezt leshelyzetben tette. Kisvártatva Giovanni Di Lorenzo lőtt kapufát, majd jött a fordítás: egy De Bruyne-beívelés nyomán Scott McTominay lekészítette a labdát Höjlundnak, aki megszerezte második bajnoki gólját a Napoli színeiben, megnyerve a meccset a címvédőnek. 2–1

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Napoli–Genoa 2–1 (Anguissa 57., Höjlund 73., ill. Ekhator 34.)

Fiorentina–Roma 1–2 (Kean 14., ill. Soulé 22., Cristante 30.)

Bologna–Pisa 4–0 (Cambiaghi 24., Moro 38., Orsolini 40., Odgaard 53.)

Kiállítva: I. Touré (Pisa) 37.

Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)

Később

20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)

Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)

Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)

Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)

Pénteken játszották

Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)