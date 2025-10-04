Kiütés: az Inter vette el az újonc Cremonese veretlenségét a Serie A-ban

Az olasz bajnoki idény eddigi meglepetéscsapata az újonc Cremonese, amely öt fordulót követően két győzelemmel (közte egy Milan ellenivel) és három döntetlenül, veretlenül állt a Serie A-ban, ezzel a mérleggel utazott a BL-döntős, olasz ezüstérmes Inter otthonába.

Nos, a tündérmese ezen a meccsen nem folytatódott, Lautaro Martínez góljával már a 6. percben vezetett az Inter, az első egy óra letelte előtt pedig már néggyel mentek a milánóiak. A főhős a Parmától nyáron szerződtetett 21 éves francia csatár, Ange-Yoan Bonny volt, aki két gólpassza mellett be is talált. A Cremonese a szépítő gólt azért megszerezte a 87. percben, de csak ennyi tellett tőle.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)

Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)

Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)

Később

20.45: Atalanta–Como

Vasárnapi program

12.30: Udinese–Cagliari

15.00: Bologna–Pisa

15.00: Fiorentina–Roma

18.00: Napoli–Genoa

20.45: Juventus–Milan

Pénteken

Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)