Nemzeti Sportrádió

Kiütés: az Inter vette el az újonc Cremonese veretlenségét a Serie A-ban

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 20:00
Nyert, így jelenleg első helyen az Inter (Fotó: Getty Images)
Címkék
Seria A Inter Cremonese
Az Internazionale 4–1-re nyert a Cremonese ellen a Serie A 6. fordulójának szombati játéknapján.

 

Az olasz bajnoki idény eddigi meglepetéscsapata az újonc Cremonese, amely öt fordulót követően két győzelemmel (közte egy Milan ellenivel) és három döntetlenül, veretlenül állt a Serie A-ban, ezzel a mérleggel utazott a BL-döntős, olasz ezüstérmes Inter otthonába.

Nos, a tündérmese ezen a meccsen nem folytatódott, Lautaro Martínez góljával már a 6. percben vezetett az Inter, az első egy óra letelte előtt pedig már néggyel mentek a milánóiak. A főhős a Parmától nyáron szerződtetett 21 éves francia csatár, Ange-Yoan Bonny volt, aki két gólpassza mellett be is talált. A Cremonese a szépítő gólt azért megszerezte a 87. percben, de csak ennyi tellett tőle.

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
Később 
20.45: Atalanta–Como

Vasárnapi program
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan
Pénteken
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)

   
1. Internazionale64217–8+912
2. Milan5419–3+612
3. Napoli54110–5+512
4. Roma5415–1+412
5. Juventus5329–5+411
6. Atalanta52310–4+69
7. Sassuolo6338–809
8. Cremonese62317–8–19
9. Como52216–4+28
10. Lazio621310–7+37
11. Cagliari52125–507
11. Bologna52125–507
13. Udinese52125–8–37
14. Parma61233–7–45
15. Lecce61235–10–55
16. Torino61235–13–85
17. Fiorentina5323–6–33
18. Verona6332–9–73
19. Pisa5233–6–32
20. Genoa5232–7–52
AZ ÁLLÁS

 

 

Seria A Inter Cremonese
Legfrissebb hírek

A Bayern München 35 perc alatt lerendezte a meccsét, az Inter szintén simán nyert a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.09.30. 22:51

Az AC Milan és az Inter megállapodást kötött az új stadionról

Olasz labdarúgás
2025.09.23. 16:56

Serie A: nyolc perc alatt elintézte a Torinót az Atalanta

Olasz labdarúgás
2025.09.21. 17:07

Marcus Thuram fejjel duplázott, az Inter megverte az Ajaxot

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 22:52

Az Inter és a Milan megvette a San Sirót, felújítás 2031-ig

Olasz labdarúgás
2025.09.17. 11:58

Serie A: Vardy bemutatkozott, a Cremonese veretlen maradt

Olasz labdarúgás
2025.09.15. 20:38

Kispadra szorulhat a Bajnokok Ligája-elődöntő hőse

Olasz labdarúgás
2025.09.15. 18:07

A Juventus hétgólos mérkőzésen verte meg az Intert a Derby d'Italián

Olasz labdarúgás
2025.09.13. 19:59
Ezek is érdekelhetik