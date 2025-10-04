Kiütés: az Inter vette el az újonc Cremonese veretlenségét a Serie A-ban

Az olasz bajnoki idény eddigi meglepetéscsapata az újonc Cremonese, amely öt fordulót követően két győzelemmel (közte egy Milan ellenivel) és három döntetlenül, veretlenül állt a Serie A-ban, ezzel a mérleggel utazott a BL-döntős, olasz ezüstérmes Inter otthonába.
Nos, a tündérmese ezen a meccsen nem folytatódott, Lautaro Martínez góljával már a 6. percben vezetett az Inter, az első egy óra letelte előtt pedig már néggyel mentek a milánóiak. A főhős a Parmától nyáron szerződtetett 21 éves francia csatár, Ange-Yoan Bonny volt, aki két gólpassza mellett be is talált. A Cremonese a szépítő gólt azért megszerezte a 87. percben, de csak ennyi tellett tőle.
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
Később
20.45: Atalanta–Como
Vasárnapi program
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan
Pénteken
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)
|1. Internazionale
|6
|4
|–
|2
|17–8
|+9
|12
|2. Milan
|5
|4
|–
|1
|9–3
|+6
|12
|3. Napoli
|5
|4
|–
|1
|10–5
|+5
|12
|4. Roma
|5
|4
|–
|1
|5–1
|+4
|12
|5. Juventus
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|6. Atalanta
|5
|2
|3
|–
|10–4
|+6
|9
|7. Sassuolo
|6
|3
|–
|3
|8–8
|0
|9
|8. Cremonese
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|9. Como
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|10. Lazio
|6
|2
|1
|3
|10–7
|+3
|7
|11. Cagliari
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|11. Bologna
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|13. Udinese
|5
|2
|1
|2
|5–8
|–3
|7
|14. Parma
|6
|1
|2
|3
|3–7
|–4
|5
|15. Lecce
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|16. Torino
|6
|1
|2
|3
|5–13
|–8
|5
|17. Fiorentina
|5
|–
|3
|2
|3–6
|–3
|3
|18. Verona
|6
|–
|3
|3
|2–9
|–7
|3
|19. Pisa
|5
|–
|2
|3
|3–6
|–3
|2
|20. Genoa
|5
|–
|2
|3
|2–7
|–5
|2