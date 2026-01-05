Nemzeti Sportrádió

Műtét vár Molnár Rajmundra, véget ért számára az idény – hivatalos

M. B.M. B.
2026.01.05. 15:26
Fotó: Getty Images
Molnár Rajmund Pogon Szczecin Ekstraklasa
A lengyel élvonalban (Ekstraklasa) érdekelt Pogon Szczecin a hivatalos honlapján közölte, hogy Molnár Rajmundnak súlyosan megsérült az elülső keresztszalagja (ACL).

Molnár térde még a Widzew Lódz elleni, december másodikai kupameccsen sérült meg.

„A mérkőzés utáni MRI-vizsgálaton kiderült, hogy Rajdmundnak megsérült az elülső keresztszalagja, de a feldagadt térd miatt a kép nem volt tiszta, így nem lehetett megállapítani a sérülés mértékét. Ennek tükrében a vizsgálatot három héttel később, a duzzanat visszahúzódása után megismételtük. Ez utóbbi vizsgálat kimutatta az elülső keresztszalagban keletkezett súlyos kárt, így Rajmund pénteken esik át az érintett területet célzó rekonstruciós műtéten. A rehabilitáció várhatóan 6-8 hónapot vesz majd igénybe” – idézi a klubhonlap Bartosz Paprota csapatorvost.

Molnár Rajmund 2025 nyarán szerződött az MTK Budapesttől a Pogon Szczecinbe, ahol tíz lengyel bajnokin háromszor volt eredményes, s a Lechia Gdansk elleni ollózását a 2025-ös év legszebb góljának is megválasztották a lengyel élvonalban.

