Schmidt Ádám: a magyar családoknak óriási segítség a sporttámogatás

A sportvezető hagyományos, hónapindító interjújában hangsúlyos szerepet kapott a sportra fordított állami pénzek témája, és Schmidt Ádám cáfolta azokat a kritikákat, melyek szerint csak a profi sportra adna pénzt a magyar kormány.

„Sokan próbálják torzítani a képet, hogy ez csak a versenysportról, csak a látványról szól, csak a legmagasabb szintű sportot érinti. Hát ez messzemenően nem így van. Sőt, az én arányszámaim azt tükrözik, hogy a kormány a versenysportot is segíti, de sokkal nagyobb mértékben a szülőknek az életét segíti" – hangsúlyozta az államtitkár, aki kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök az egyik legnagyobb családtámogatásnak tekinti azt, hogy a fiatalok nagyon kedvező áron sportolhatnak az országban.

„Ez olyan mértékű segítség a családoknak, amit sokan nem értenek, mert természetessé vált az elmúlt 15 évben" – jelentette ki.

Schmidt Ádám hangsúlyozta, hogy remek körülmények között sportolhatnak a magyar fiatalok, jó minőségű felszerelésben és komoly sportszakemberek irányítása mellett, mindezért pedig az állami támogatásnak köszönhetően kifejezetten keveset kell fizetni a szülőknek.

„Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az egyesületeknek fizetendő havi tíz-tizenötezer forintos tagdíj nemzetközi viszonylatban elenyészőnek számít” – fogalmazott a sportvezető, megjegyezve, hogy ugyanez igaz, akkor is, ha más szabadidős elfoglaltság, különóra díjával hasonlítja össze a sportolói tagdíjakat.