Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: a magyar családoknak óriási segítség a sporttámogatás

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 15:42
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Nemzeti Sportrádió interjú Schmidt Ádám
A magyar kormány kiemelten támogatja a versenysportot, ugyanakkor annál arányaiban sokkal több jut a gyerekek sportjának támogatására – jelentette ki Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfőn a Nemzeti Sportrádióban.

A sportvezető hagyományos, hónapindító interjújában hangsúlyos szerepet kapott a sportra fordított állami pénzek témája, és Schmidt Ádám cáfolta azokat a kritikákat, melyek szerint csak a profi sportra adna pénzt a magyar kormány.

„Sokan próbálják torzítani a képet, hogy ez csak a versenysportról, csak a látványról szól, csak a legmagasabb szintű sportot érinti. Hát ez messzemenően nem így van. Sőt, az én arányszámaim azt tükrözik, hogy a kormány a versenysportot is segíti, de sokkal nagyobb mértékben a szülőknek az életét segíti" – hangsúlyozta az államtitkár, aki kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök az egyik legnagyobb családtámogatásnak tekinti azt, hogy a fiatalok nagyon kedvező áron sportolhatnak az országban.

„Ez olyan mértékű segítség a családoknak, amit sokan nem értenek, mert természetessé vált az elmúlt 15 évben" – jelentette ki.

Schmidt Ádám hangsúlyozta, hogy remek körülmények között sportolhatnak a magyar fiatalok, jó minőségű felszerelésben és komoly sportszakemberek irányítása mellett, mindezért pedig az állami támogatásnak köszönhetően kifejezetten keveset kell fizetni a szülőknek.

„Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az egyesületeknek fizetendő havi tíz-tizenötezer forintos tagdíj nemzetközi viszonylatban elenyészőnek számít” – fogalmazott a sportvezető, megjegyezve, hogy ugyanez igaz, akkor is, ha más szabadidős elfoglaltság, különóra díjával hasonlítja össze a sportolói tagdíjakat.

 

Nemzeti Sportrádió interjú Schmidt Ádám
Legfrissebb hírek

Gera Zoltán: Sok ötletem, tervem van akár a foci világában, akár azon kívül is

Magyar válogatott
Tegnap, 8:00

Két perc sírásra, összetartozásra – interjú Sántha Xéniával

Képes Sport
2026.01.02. 19:55

Nagy Péter: Már nem eltűnt sportág látszatát keltjük

Egyéb egyéni
2025.12.28. 11:13

Úszás: A holland és a magyar felkészülési rendszer nagyon különböző – Szabó-Feltóthy Eszter

Úszás
2025.12.24. 12:20

A spanyol gólkirály vette be a kapuját – Hosszú Kávé Szalóczy Pállal

Képes Sport
2025.12.23. 14:25

Karácsonykor is a legizgalmasabb sportpillanatokkal készül a közmédia

Egyéb egyéni
2025.12.20. 13:36

NS-nyelvművelés: az olvasóinktól is várjuk a magyarosító ötleteket

Egyéb egyéni
2025.12.19. 17:35

Sportoló Nemzet Program: óriási az érdeklődés a sportesemény-belépők iránt

Egyéb egyéni
2025.12.17. 18:44
Ezek is érdekelhetik