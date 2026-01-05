Nemzeti Sportrádió

Vívás: ezüstérmes lett a férfi párbajtőrcsapat a bázeli junior-vk-n

2026.01.05.
A magyar junior férfi párbajtőr-válogatott ezüstérmet szerzett a korosztály Bázelben rendezett világkupaversenyén.

A Petrovszki Áron, Pelle Domonkos, Antal Máté és Nagy Kornél alkotta junior férfi párbajtőr-válogatott

ezüstérmet szerzett a korosztály Bázelben rendezett világkupaversenyén.

A magyarok sorrendben Ausztria, Törökország, Ukrajna és Németország fiataljait győzték le a döntőig, majd az aranyéremért az izraeliekkel szemben maradtak alul 45:40-re.

„Mindenkivel elégedett vagyok, akármilyen felállásban vívtunk, a fiúk kivétel nélkül tettek hozzá a győzelmekhez. Tavaly itt ötödikek lettünk, úgyhogy a világranglistán is előrébb kerülünk. Remek hétvége volt, még ha a legvége nem is sikerült” – nyilatkozta a szövetségi portálnak Peterdi András, a juniorválogatott edzője.

Mint arról beszámoltunk, a bázeli egyéni versenyt remek vívással Taivainen Bence nyerte, aki azért nem volt a csapat tagja, mert annak kihirdetése a világkupa előtti hazai rangsor alapján történt.

(Kiemelt képünkön balról: Antal Máté, Petrovszki Áron, Peterdi András válogatott edző, Pelle Domonkos, Nagy Kornél Forrás: MVSZ)

