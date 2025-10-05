Nemzeti Sportrádió

Nem őrizte meg előnyét a Cagliari, pontosztozkodás az Udinese otthonában

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.05. 14:26
null
A Cagliari kapusa, Elia Caprile három védést mutatott be (Fotó: Getty Images)
Címkék
Udinese Serie A Cagliari
Zsinórban harmadik bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgócsapata. Ezúttal legalább az egy pont összejött a csapat számára, amely vasárnap délután a Cagliarit fogadta a 6. fordulóban.

Az előző fordulóban az Udinese és a Cagliari is pont nélkül maradt, így a válogatott szünet előtt mindkét oldalon a javítás volt a cél.

Ez félig-meddig össze is jött a csapatok számára, hiszen a vereségnél egy fokkal jobb döntetlen lett a vége. Vezetést a vendégek szereztek a 25. percben Gennaro Borrelli góljával, akinek találatát a Yerry Mina sérülése miatt becserélt Michel Adopo készítette elő.

A hazaiak erre a rutinos belga védő, Christian Kabasele góljával válaszoltak a fordulást követően. Utólag kiderült, hogy ez a végeredmény beállítását jelentette.

A következő fordulóban az Udinese a Cremonese vendége lesz, míg a Cagliari a Bolognát fogadja.

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
VASÁRNAP
Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)
Később
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)
Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
Pénteken játszották
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)

 

Udinese Serie A Cagliari
Legfrissebb hírek

102. perces büntetővel pontot mentett, de így is tovább szenved a Lazio Sarrival a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
23 órája

Hiába játszott jobban, kikapott a Sassuolótól, így továbbra is nyeretlen a Verona

Olasz labdarúgás
2025.10.03. 20:44

Pellegrino duplájával szerezte meg első győzelmét a Parma a bajnokságban; nyert a Lazio is

Olasz labdarúgás
2025.09.29. 22:36

„Rossz emberrel kezdett ki...” – Conte nem kímélte a lecserélt De Bruynét

Olasz labdarúgás
2025.09.29. 09:17

A Milan tíz emberrel verte meg a Napolit, és élre állt a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2025.09.28. 22:46

Serie A: Mel Gibson is megnézte a Roma győzelmét a Verona ellen

Olasz labdarúgás
2025.09.28. 16:56

Serie A: gyors gólokkal kezdett a Sassuolo, győzött is

Olasz labdarúgás
2025.09.28. 14:39

Az Inter kétgólos győzelmet aratott Szardínián

Olasz labdarúgás
2025.09.27. 22:39
Ezek is érdekelhetik