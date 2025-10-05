Nem őrizte meg előnyét a Cagliari, pontosztozkodás az Udinese otthonában

Az előző fordulóban az Udinese és a Cagliari is pont nélkül maradt, így a válogatott szünet előtt mindkét oldalon a javítás volt a cél.
Ez félig-meddig össze is jött a csapatok számára, hiszen a vereségnél egy fokkal jobb döntetlen lett a vége. Vezetést a vendégek szereztek a 25. percben Gennaro Borrelli góljával, akinek találatát a Yerry Mina sérülése miatt becserélt Michel Adopo készítette elő.
A hazaiak erre a rutinos belga védő, Christian Kabasele góljával válaszoltak a fordulást követően. Utólag kiderült, hogy ez a végeredmény beállítását jelentette.
A következő fordulóban az Udinese a Cremonese vendége lesz, míg a Cagliari a Bolognát fogadja.
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
VASÁRNAP
Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)
Később
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)
Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
Pénteken játszották
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)