Nem őrizte meg előnyét a Cagliari, pontosztozkodás az Udinese otthonában

Az előző fordulóban az Udinese és a Cagliari is pont nélkül maradt, így a válogatott szünet előtt mindkét oldalon a javítás volt a cél.

Ez félig-meddig össze is jött a csapatok számára, hiszen a vereségnél egy fokkal jobb döntetlen lett a vége. Vezetést a vendégek szereztek a 25. percben Gennaro Borrelli góljával, akinek találatát a Yerry Mina sérülése miatt becserélt Michel Adopo készítette elő.

A hazaiak erre a rutinos belga védő, Christian Kabasele góljával válaszoltak a fordulást követően. Utólag kiderült, hogy ez a végeredmény beállítását jelentette.

A következő fordulóban az Udinese a Cremonese vendége lesz, míg a Cagliari a Bolognát fogadja.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

VASÁRNAP

Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)

Később

15.00: Bologna–Pisa

15.00: Fiorentina–Roma

18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)

Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)

Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)

Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)

Pénteken játszották

Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)