102. perces büntetővel pontot mentett, de így is tovább szenved a Lazio Sarrival a Serie A-ban

Nem megy a játék Maurizio Sarri újbóli irányítása alatt a Laziónak. A nyáron kizárás miatt nem igazoló rómaiak a múlt héten ugyan megverték a Genoát idegenben 3–0-ra, így a drukkerek úgy remélték, elindul a csapat felfelé, de a Torino elleni hazai meccs újabb csalódást hozott játékban, még ha eredményben végül olyannyira nem is.

A 23 éves Matteo Cancellieri duplázott a meccsen, de a vendégek előbb a vezetést, majd 2–1-nél az egyenlítést szerezték meg, a 92. percben pedig jött a dráma: Saul Coco volt eredményes, ezáltal úgy tűnt, 3–2-re nyer a Torino. No, ekkor jött az újabb fordulat, hiszen a 102. (!) percben tizenegyesből egyenlített a Lazio Danilo Cataldi révén (3–3).

A Parma a Leccét fogadta hazai pályán ezzel egy időben, s bár a meccs esélyesének számított, végül Riccardo Sottil találatával a vendégek nyertek.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)

Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)

KÉSŐBB

18.00: Internazionale–Cremonese

20.45: Atalanta–Como

Vasárnapi program

12.30: Udinese–Cagliari

15.00: Bologna–Pisa

15.00: Fiorentina–Roma

18.00: Napoli–Genoa

20.45: Juventus–Milan

Pénteken

Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)