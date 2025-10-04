102. perces büntetővel pontot mentett, de így is tovább szenved a Lazio Sarrival a Serie A-ban

Nem megy a játék Maurizio Sarri újbóli irányítása alatt a Laziónak. A nyáron kizárás miatt nem igazoló rómaiak a múlt héten ugyan megverték a Genoát idegenben 3–0-ra, így a drukkerek úgy remélték, elindul a csapat felfelé, de a Torino elleni hazai meccs újabb csalódást hozott játékban, még ha eredményben végül olyannyira nem is.
A 23 éves Matteo Cancellieri duplázott a meccsen, de a vendégek előbb a vezetést, majd 2–1-nél az egyenlítést szerezték meg, a 92. percben pedig jött a dráma: Saul Coco volt eredményes, ezáltal úgy tűnt, 3–2-re nyer a Torino. No, ekkor jött az újabb fordulat, hiszen a 102. (!) percben tizenegyesből egyenlített a Lazio Danilo Cataldi révén (3–3).
A Parma a Leccét fogadta hazai pályán ezzel egy időben, s bár a meccs esélyesének számított, végül Riccardo Sottil találatával a vendégek nyertek.
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
KÉSŐBB
18.00: Internazionale–Cremonese
20.45: Atalanta–Como
Vasárnapi program
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan
Pénteken
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)
|1. Milan
|5
|4
|–
|1
|9–3
|+6
|12
|2. Napoli
|5
|4
|–
|1
|10–5
|+5
|12
|3. Roma
|5
|4
|–
|1
|5–1
|+4
|12
|4. Juventus
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|5. Internazionale
|5
|3
|–
|2
|13–7
|+6
|9
|6. Atalanta
|5
|2
|3
|–
|10–4
|+6
|9
|7. Cremonese
|5
|2
|3
|–
|6–4
|+2
|9
|8. Sassuolo
|6
|3
|–
|3
|8–8
|0
|9
|9. Como
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|10. Lazio
|6
|2
|1
|3
|10–7
|+3
|7
|11. Cagliari
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|11. Bologna
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|13. Udinese
|5
|2
|1
|2
|5–8
|–3
|7
|14. Parma
|6
|1
|2
|3
|3–7
|–4
|5
|15. Lecce
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|16. Torino
|6
|1
|2
|3
|5–13
|–8
|5
|17. Fiorentina
|5
|–
|3
|2
|3–6
|–3
|3
|18. Verona
|6
|–
|3
|3
|2–9
|–7
|3
|19. Pisa
|5
|–
|2
|3
|3–6
|–3
|2
|20. Genoa
|5
|–
|2
|3
|2–7
|–5
|2