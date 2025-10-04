102. perces büntetővel pontot mentett, de így is tovább szenved a Lazio Sarrival a Serie A-ban

Nemzeti Sportrádió

2025.10.04.
Sarriék pontot mentettek, az utolsó pillanatokban (Fotó: Getty Images)
A Lazio 3–2-re kikapott a Torinótól otthon, míg a Lecce 1–0-ra megverte a Parmát idegenben a Serie A 6. fordulójának szombati játéknapján.

 

Nem megy a játék Maurizio Sarri újbóli irányítása alatt a Laziónak. A nyáron kizárás miatt nem igazoló rómaiak a múlt héten ugyan megverték a Genoát idegenben 3–0-ra, így a drukkerek úgy remélték, elindul a csapat felfelé, de a Torino elleni hazai meccs újabb csalódást hozott játékban, még ha eredményben végül olyannyira nem is. 

A 23 éves Matteo Cancellieri duplázott a meccsen, de a vendégek előbb a vezetést, majd 2–1-nél az egyenlítést szerezték meg, a 92. percben pedig jött a dráma: Saul Coco volt eredményes, ezáltal úgy tűnt, 3–2-re nyer a Torino. No, ekkor jött az újabb fordulat, hiszen a 102. (!) percben tizenegyesből egyenlített a Lazio Danilo Cataldi révén (3–3).

A Parma a Leccét fogadta hazai pályán ezzel egy időben, s bár a meccs esélyesének számított, végül Riccardo Sottil találatával a vendégek nyertek.

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)
Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)
KÉSŐBB 
18.00: Internazionale–Cremonese 
20.45: Atalanta–Como

Vasárnapi program
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan
Pénteken
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)

   
1. Milan5419–3+612
2. Napoli54110–5+512
3. Roma5415–1+412
4. Juventus5329–5+411
5. Internazionale53213–7+69
6. Atalanta52310–4+69
7. Cremonese5236–4+29
8. Sassuolo6338–809
9. Como52216–4+28
10. Lazio621310–7+37
11. Cagliari52125–507
11. Bologna52125–507
13. Udinese52125–8–37
14. Parma61233–7–45
15. Lecce61235–10–55
16. Torino61235–13–85
17. Fiorentina5323–6–33
18. Verona6332–9–73
19. Pisa5233–6–32
20. Genoa5232–7–52
AZ ÁLLÁS

 

 

Ezek is érdekelhetik