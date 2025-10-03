Hiába játszott jobban, kikapott a Sassuolótól, így továbbra is nyeretlen a Verona

A saját közönsége támogatását élvező Verona uralta az első játékrészt a Marcantonio Bentegodi Stadionban, de gól nem született – köszönhetően Arijanet Muric védéseinek. A fordulás után kiegyenlítődött a játék, majd az utolsó 20 percre fordulva megszerezte a vezetést a Sassuolo: Andrea Pinamonti a hazai kaput védő Montipóba rúgott egy tizenegyest, de szerencséjére pont elé pattant a labda, s másodjára már nem hibázott. A hátralevő perceken nagy erőbedobással rohamozott a Verona, de a fekete-zöldek védelme állta a sarat, így Fabio Grosso csapata mindhárom pontot begyűjtötte. 0–1
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)
Szombati program
15.00: Lazio–Torino
15.00: Parma–Lecce
18.00: Internazionale–Cremonese
20.45: Atalanta–Como
Vasárnapi program
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|5
|4
|–
|1
|9–3
|+6
|12
|2. Napoli
|5
|4
|–
|1
|10–5
|+5
|12
|3. Roma
|5
|4
|–
|1
|5–1
|+4
|12
|4. Juventus
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|5. Internazionale
|5
|3
|–
|2
|13–7
|+6
|9
|6. Atalanta
|5
|2
|3
|–
|10–4
|+6
|9
|7. Cremonese
|5
|2
|3
|–
|6–4
|+2
|9
|8. Sassuolo
|6
|3
|–
|3
|8–8
|0
|9
|9. Como
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|10. Cagliari
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|10. Bologna
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|12. Udinese
|5
|2
|1
|2
|5–8
|–3
|7
|13. Lazio
|5
|2
|–
|3
|7–4
|+3
|6
|14. Parma
|5
|1
|2
|2
|3–6
|–3
|5
|15. Torino
|5
|1
|1
|3
|2–10
|–8
|4
|16. Fiorentina
|5
|–
|3
|2
|3–6
|–3
|3
|17. Verona
|6
|–
|3
|3
|2–9
|–7
|3
|18. Pisa
|5
|–
|2
|3
|3–6
|–3
|2
|19. Genoa
|5
|–
|2
|3
|2–7
|–5
|2
|20. Lecce
|5
|–
|2
|3
|4–10
|–6
|2