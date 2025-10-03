Hiába játszott jobban, kikapott a Sassuolótól, így továbbra is nyeretlen a Verona

A saját közönsége támogatását élvező Verona uralta az első játékrészt a Marcantonio Bentegodi Stadionban, de gól nem született – köszönhetően Arijanet Muric védéseinek. A fordulás után kiegyenlítődött a játék, majd az utolsó 20 percre fordulva megszerezte a vezetést a Sassuolo: Andrea Pinamonti a hazai kaput védő Montipóba rúgott egy tizenegyest, de szerencséjére pont elé pattant a labda, s másodjára már nem hibázott. A hátralevő perceken nagy erőbedobással rohamozott a Verona, de a fekete-zöldek védelme állta a sarat, így Fabio Grosso csapata mindhárom pontot begyűjtötte. 0–1

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)

Szombati program

15.00: Lazio–Torino

15.00: Parma–Lecce

18.00: Internazionale–Cremonese

20.45: Atalanta–Como

Vasárnapi program

12.30: Udinese–Cagliari

15.00: Bologna–Pisa

15.00: Fiorentina–Roma

18.00: Napoli–Genoa

20.45: Juventus–Milan