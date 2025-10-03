Nemzeti Sportrádió

Hiába játszott jobban, kikapott a Sassuolótól, így továbbra is nyeretlen a Verona

M. B.M. B.
2025.10.03. 20:44
Pinamonti gólja döntött (Fotó: Getty Images)
A Sassuolo 1–0-ra nyert a Hellas Verona otthonában az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 6. fordulójának pénteki nyitányán.

A saját közönsége támogatását élvező Verona uralta az első játékrészt a Marcantonio Bentegodi Stadionban, de gól nem született – köszönhetően Arijanet Muric védéseinek. A fordulás után kiegyenlítődött a játék, majd az utolsó 20 percre fordulva megszerezte a vezetést a Sassuolo: Andrea Pinamonti a hazai kaput védő Montipóba rúgott egy tizenegyest, de szerencséjére pont elé pattant a labda, s másodjára már nem hibázott. A hátralevő perceken nagy erőbedobással rohamozott a Verona, de a fekete-zöldek védelme állta a sarat, így Fabio Grosso csapata mindhárom pontot begyűjtötte. 0–1

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)

Szombati program
15.00: Lazio–Torino
15.00: Parma–Lecce
18.00: Internazionale–Cremonese
20.45: Atalanta–Como

Vasárnapi program
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan

   
A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Milan5419–3+612
2. Napoli54110–5+512
3. Roma5415–1+412
4. Juventus5329–5+411
5. Internazionale53213–7+69
6. Atalanta52310–4+69
7. Cremonese5236–4+29
8. Sassuolo6338–809
9. Como52216–4+28
10. Cagliari52125–507
10. Bologna52125–507
12. Udinese52125–8–37
13. Lazio5237–4+36
14. Parma51223–6–35
15. Torino51132–10–84
16. Fiorentina5323–6–33
17. Verona6332–9–73
18. Pisa5233–6–32
19. Genoa5232–7–52
20. Lecce5234–10–62

 

 

