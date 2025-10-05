Sorozatban harmadszor kapott ki otthon a Fiorentina, simán nyert a Bologna

Nem mondhatni, hogy eseménytelen volt a Fiorentina–Roma mérkőzés első fél órája, amelyben három gól is esett. Az első találat a 14. percben született, amikor gyors támadás végén a hat forduló után nyeretlen firenzeiek centere, Moise Kean bombájával szerzett vezetést a lila mezes csapat – ez volt az olasz válogatott támadó első bajnoki gólja a 2025–2026-os évadban. Nyolc perccel később Matías Soulé, a fővárosiak argentin szélsője mutatta meg, hogy nem csak Kean tud nagy gólt lőni, majd a 30. percben Bryan Cristante szöglet utáni csúsztatott fejesével már a vendégeknél volt az előny. A félidő hajrájához közeledve Kean egyenlíthetett volna, ám próbálkozását hárította a kapufa.

Ugyanez lett a sorsa a 74. percben Roberto Piccoli remekül eltalált, lefelé csapódó lövésének is, majd Robin Gosens lőtte ziccerben az égbe a labdát. Hiába támadta végig a teljes második félidőt a Fiorentina, hiába rohamozott a végén már három vérbeli csatárral a Stefano Pioli irányította alakulat, egymás után harmadszor is kikapott az Artemio Franchi Stadionban. Nagy kérdés, hogy a lilák vezetőségének meddig tart a türelme a katasztrofális eredmények után… 1–2

Nicolo Cambiaghi góljával szerzett vetetést odahaza a Bologna a Pisa ellen a 24. percében, s még az első félidőben gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést. Nagyban hozzájárult ehhez, hogy a 37. percben Idrissa Tourét durva szabálytalanság után egyből az öltözőbe zavarta a játékvezető. A megítélt szabadrúgásból Nikola Moro talált be a kapuba, két perccel később pedig Riccardo Orsolini volt eredményes, aki az első félidő utolsó előtti percében megszerezhette volna második gólját is, de ezúttal a kapufát találta el.

A térfélcserét követően nem sokat kellett várni a hazaiak negyedik góljára: Thijs Dallinga passzából Jens Odgaard lőtt kapura, a megpattanó lövéssel szemben Adrian Semper kapus tehetetlennek bizonyult. A magabiztos előny birtokában már nem erőltette a gólszerzést a Bologna, helyzetei így is voltak, újabb gólja viszont már nem – a 4–0-s győzelem miatt így sem kell pironkodnia.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Roma 1–2 (Kean 14., ill. Soulé 22., Cristante 30.)

Bologna–Pisa 4–0 (Cambiaghi 24., Moro 38., Orsolini 40., Odgaard 53.)

Kiállítva: I. Touré (Pisa) 37.

Udinese–Cagliari 1–1 (Kabasele 58., ill. Borrelli 25.)

Később

18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Internazionale–Cremonese 4–1 (L. Martínez 6., Bonny 38., Dimarco 55., Barella 57., ill. Bonazzoli 87.)

Atalanta–Como 1–1 (Samardzic 6., ill. Perrone 19.)

Lazio–Torino 3–3 (Cancellieri 24., 40., Cataldi 90+12., ill. G. Simeone 16., C. Adams 73., Coco 90+2.)

Parma–Lecce 0–1 (Sottil 38.)

Pénteken játszották

Hellas Verona–Sassuolo 0–1 (Pinamonti 71.)