Férfi röpi Extraliga: kilencedik győzelmével a második helyre jött fel a Pénzügyőr
A Pénzügyőr hazai pályán az esélyeknek megfelelően 3:0-ra legyőzte a Szegedet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati összecsapásán.
A fővárosiaknak ez volt a kilencedik sikerük a bajnokságban, ezzel feljöttek a veretlenül első Kaposvár mögé a tabellán, igaz, a somogyiakhoz hasonlóan szettveszteség nélkül álló, címvédő MÁV Előre még csak hét találkozón van túl.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Prestige Fitness PSE–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (6, 17, 18)
