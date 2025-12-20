Nemzeti Sportrádió

Férfi röpi Extraliga: kilencedik győzelmével a második helyre jött fel a Pénzügyőr

2025.12.20. 21:41
Fotó: Pénzügyőr SE Röplabda/FB
férfi röplabda férfi röplabda Extraliga Pénzügyőr
A Pénzügyőr hazai pályán az esélyeknek megfelelően 3:0-ra legyőzte a Szegedet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati összecsapásán.

A fővárosiaknak ez volt a kilencedik sikerük a bajnokságban, ezzel feljöttek a veretlenül első Kaposvár mögé a tabellán, igaz, a somogyiakhoz hasonlóan szettveszteség nélkül álló, címvédő MÁV Előre még csak hét találkozón van túl.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Prestige Fitness PSE–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (6, 17, 18)

 

