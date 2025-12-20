Asztalitenisz: három meccs után is nyeretlen a Budaörs az Európa-kupában

Nemzeti Sportrádió

A várakozásnak megfelelően a Budaörsi SC női csapata két vereséggel zárta az Európa-kupa második szakasza csoportkörének második napját.

A Franciaországi Lille-ben zajló tornán a nyolcszoros magyar bajnokcsapat – amely sorozatban 23. alkalommal szerepel az európai porondon – a házigazda elleni pénteki 3:2-es vereséget követően szombaton először a spanyol TTC Mallorca ellen állt asztalhoz. Míg a budaörsiek a tőlük megszokott módon továbbra is kizárólag magyar játékosokkal szerepelnek, az ellenfél két spanyol mellett egy légióst is bedobott, s nem is eredménytelenül: a francia válogatott Pauline Chasselin négy játszmában legyőzte Imre Leilát, s mivel korábban már Ainhoa Cristobal is begyűjtötte a maga partiját Madarász Dórával szemben, a Mallorca 2:0-ra elhúzott. A folytatásban sikerült megtörni a spanyolok lendületét, a budaörsiek fiatal tehetsége, Molnár Kendra nagyszerű teljesítményt nyújtva, 2:2 után rövidített játszmában verte meg Eugenia Sastrét. A fellángolás azonban nem tartott sokáig, Chasselin Madarászt is mattolta, ami a Mallorca 3:1-es sikerét jelentette.

Az esti programban az SKST Hodonin következett. Az esélyeket jól mutatta, hogy míg a csehek két győzelemmel a budaörsiek két vereséggel a hátuk mögött várták az összecsapást. A túloldalon két cseh játékos mellett a kínai Csang Pin-jüe tűnt fel, s tekintve, hogy az ázsiai eddig még nem talált legyőzőre Lille-ben, a Budaörsnek csak úgy lehetett esélye, ha a Hodoninból Marketa Sevciková és Karin Grofová is nyeretlen marad, ám ez a remény gyorsan elillant: a csehek 1:0-s vezetésénél Imre Leila nem bírt Sevcikovával, így a mieinknek nem igazán maradt esélyük, ráadásul Molnár is kikapott Grofovától, ezzel 0:3 lett a vége.

A magyar együttes vasárnap az olasz ASD Tennistavolo Sassari ellenáll asztalhoz, de mivel a csoportból a legjobb két csapat jut be az Európa-kupa a negyeddöntőjébe, a magyar együttesnek erről biztosan le kell mondania.

ASZTALITENISZ
ETTU-KUPA, NŐK, 2. SZAKASZ, A-CSOPORT, LILLE
Son Cladera TTC Mallorca (spanyol)–Budaörsi SC 3:1
Cristobal–Madarász Dóra 3:2 (9, 9, –9, –8, 6:1)
Chasselin–Imre Leila 3:1 (14, 8, –8, 2)
Sastre–Molnár Kendra 2:3 (3, 9, –9, –9, 2:6)
Chasselin–Madarász 3:1 (8, –8, 9, 6)

SKST Hodonin (cseh)–Budaörsi SC 3:0
Csang–Madarász 3:0 (7, 9, 12)
Sevciková–Imre 3:0 (9, 5, 7)
Grofová–Molnár 3:0 (7, 5, 4)

 

Ezek is érdekelhetik