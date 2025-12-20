Európai kézilabdaligák: tíz magyar gól a spanyol férfiligában

Jánosi Tamás négy gólja ellenére a Tubos Aranda Villa de Aranda 37–32-re kikapott az Abanca Ademar León otthonában. Pergel Andrej egyszer talált be a CB Ciudad de Logronóban, amely 43–30-as vereséggel távozott a címvédő és listavezető Barcelona otthonából.

Ludmán Marcell is egyszer volt eredményes a Frigoríficos del Morrazóban, amely 34–28-ra nyert az Ángel Ximénez Puente Genil vendégeként. Tóth Rajmond négy találata ellenére a Rebi BM Cuenca 32–30-ra kikapott az Irudek Bidasoa Irún otthonában.

Palasics Kristóf és Bartucz László is öt védéssel, Sipos Adrián pedig gól nélkül zárt az MT Melsungenben, amely 26-26-os döntetlennel távozott a HC Erlangen otthonából a német bajnokságban.

Lukács Péter három, Máthé Dominik két gólt lőtt a listavezető Elverumban, amely 37–31-re nyert a Drammen vendégeként a norvég élvonalban.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta egy gólt lőtt a CS Minaur Baia Mare együttesében, amely 32–28-ra kikapott a Dunarea Braila otthonában a román női bajnokságban.

Török Lilly három gólja ellenére a CBM Morvedre 20–16-ra kikapott idegenben a Mecalia Atlético Guardestől a spanyol női bajnokságban. Ogonovszky Eszter hatszor volt eredményes a címvédő és listavezető Super Amara Bera Berában, amely 38–19-re verte a házigazda Caja Rural Aula Valladolidot. A BM Porrino hazai pályán 23–18-ra győzött a Grafometal Sporting La Rioja ellen, a házigazdáknál Zsembery Viktória, a vendégeknél Somogyi Liza lőtt egy gólt.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő Dunaszerdahely tíz mérkőzés után is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a szlovák-cseh közös női bajnokság, a Mol Extraliga tabelláját, mivel 27–24-re nyert a DHC Slavia Praha otthonában. Molnár Korinna négy, Bánfai Kíra három, Pénzes Mónika kettő, Élő Beatrix egy találattal járult hozzá az újabb sikerhez.