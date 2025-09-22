Megszenvedett a nyeretlen újonccsapattal a Napoli, de hibátlan maradt a Serie A-ban

Nagy fölényben játszott a Napoli az első félidőben, de sokáig nem jöttek a jelentős helyzetek, majd csak lesgólig jutott a csapat. A 39. percben már megtört a jég, Leonardo Spinazzola középre passzolt, Billy Gilmour pedig egy csel után 11 méterről lőtt, s a megpattanó labda a kapu bal oldalába vágódott. A címvédő nem tudta rárúgni a második gólt, és a Pisa ezt kihasználta, bár ehhez némileg véleményes tizenegyesre volt szüksége. Sam Beukema térdéről a könyökére pattant a labda, Valerio Crezzini büntetőt ítélt, majd M'Bala Nzola értékesítette a kapu közepébe vágva a labdát.
A hazaiak nyomtak, s negyedórán belül visszavették a vezetést, ugyanis Spinazzola 22 méterről a jobb alsóba lőtt. Szűk tíz perc múlva jött a harmadik nápolyi találat, Lorenzo Lucca éles szögből, kilenc méterről kilőtte a bal, azaz a rövid felsőt. Azt lehetett hinni, ezzel eldőlt a találkozó, ám az újonc nem adta fel, és szépített a rendes játékidő utolsó percében. Giovanni Di Lorenzo elpasszolta a labdát a saját tizenhatosán belül, Samuele Angori szerezte meg, az alapvonalról középre passzalt, és az üresen érkező Lorran a kapu közepébe vágta a labdát. Mentek előre a vendégek az utolsó pillanatokban, be is szorították a Napolit, egyenlíteni azonban már nem tudtak – hibátlan maradt a címvédő. 3–2
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Napoli–Pisa 3–2 (Gilmour 39., Spinazzola 73., Lucca 82., ill. Nzola 59. – 11-esből, Lorran 90.)
Vasárnap játszották
Internazionale–Sassuolo 2–1 (Dimarco 14., Carlos Augusto 81., ill. Sedira 84.)
Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86., Lazio)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Y. Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|4
|4
|–
|–
|9–3
|+6
|12
|2. Juventus
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|3. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|4. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|5. Atalanta
|4
|2
|2
|–
|9–3
|+6
|8
|6. Cremonese
|4
|2
|2
|–
|5–3
|+2
|8
|7. Como
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|9. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|10. Internazionale
|4
|2
|–
|2
|11–7
|+4
|6
|11. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|12. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|4
|1
|–
|3
|4–7
|–3
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|17. Fiorentina
|4
|–
|2
|2
|3–6
|–3
|2
|18. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|19. Pisa
|4
|–
|1
|3
|3–6
|–3
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1