Megszenvedett a nyeretlen újonccsapattal a Napoli, de hibátlan maradt a Serie A-ban

Nagy fölényben játszott a Napoli az első félidőben, de sokáig nem jöttek a jelentős helyzetek, majd csak lesgólig jutott a csapat. A 39. percben már megtört a jég, Leonardo Spinazzola középre passzolt, Billy Gilmour pedig egy csel után 11 méterről lőtt, s a megpattanó labda a kapu bal oldalába vágódott. A címvédő nem tudta rárúgni a második gólt, és a Pisa ezt kihasználta, bár ehhez némileg véleményes tizenegyesre volt szüksége. Sam Beukema térdéről a könyökére pattant a labda, Valerio Crezzini büntetőt ítélt, majd M'Bala Nzola értékesítette a kapu közepébe vágva a labdát.

A hazaiak nyomtak, s negyedórán belül visszavették a vezetést, ugyanis Spinazzola 22 méterről a jobb alsóba lőtt. Szűk tíz perc múlva jött a harmadik nápolyi találat, Lorenzo Lucca éles szögből, kilenc méterről kilőtte a bal, azaz a rövid felsőt. Azt lehetett hinni, ezzel eldőlt a találkozó, ám az újonc nem adta fel, és szépített a rendes játékidő utolsó percében. Giovanni Di Lorenzo elpasszolta a labdát a saját tizenhatosán belül, Samuele Angori szerezte meg, az alapvonalról középre passzalt, és az üresen érkező Lorran a kapu közepébe vágta a labdát. Mentek előre a vendégek az utolsó pillanatokban, be is szorították a Napolit, egyenlíteni azonban már nem tudtak – hibátlan maradt a címvédő. 3–2

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Napoli–Pisa 3–2 (Gilmour 39., Spinazzola 73., Lucca 82., ill. Nzola 59. – 11-esből, Lorran 90.)

Vasárnap játszották

Internazionale–Sassuolo 2–1 (Dimarco 14., Carlos Augusto 81., ill. Sedira 84.)

Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)

Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)

Cremonese–Parma 0–0

Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)

Kiállítva: Belajane (86., Lazio)

Szombaton játszották

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Y. Fofana 46.)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)