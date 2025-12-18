Félidőnként egy gól a Milan kapujába, döntős a Napoli az Olasz Szuperkupában

Olaszországon kívül először 1993-ban, az Egyesült Államokban volt olasz Szuperkupa-mérkőzés. Azóta megrendezték a párharcot Katarban, Kínában, Líbiában, 2018-ban először Szaúd-Arábiában, és bár a koronavírus miatt anno hazatért a verseny, sorozatban immár negyedszer, összességében pedig hatodszor lesz idén a szaúdi államban, s azon belül ötödször Rijádban a döntő, illetve harmadszor a két elődöntő is.

A Napoli a bajnoki cím, a Bologna a kupagyőzelem révén került az idei Olasz Szuperkupába, míg a két milánói csapat ezüstérmesként kvalifikált: az Inter a bajnokságban, a Milan a kupában szorult a második helyre.

Ami a mérkőzést illeti: a Napoli játszott veszélyesebben, a Milan leginkább a nápolyi védelem hibáiból tudott a kapu elé kerülni, de igazi gólveszély nélkül. Az első félidő hajrájában aztán David Neres révén megszerezte a vezetést a Napoli. A fordulás után negyedórával a bajnoki címvédő Rasmus Höjlund révén megduplázta az előnyét, a Milanból pedig ezen az estén hiányzott az igazi átütőerő ahhoz, hogy vissza tudjon kapaszkodni, így végül a Napoli jutott elsőként a döntőbe – ahol a pénteki Bologna–Inter összecsapás győztesével találkozik majd hétfőn.

OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD

ELŐDÖNTŐ

Napoli–Milan 2–0 (David Neres 39., Höjlund 63.)

PÉNTEK

20.00: Bologna–Internazionale (Tv: Match4)

A döntőt december 22-én, hétfőn rendezik.