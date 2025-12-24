NBA: egy ponttal verte meg a Dallas Mavericks a Denver Nuggetset
A Dallas a Denver elleni mérkőzés nagy részében vezetett, egyedül az utolsó negyedben került rövid ideig hátrányba, ám megnyerte az összecsapást. A Mavericks legjobb dobója a 33 pontot és 9 pontot jegyző Cooper Flagg volt.
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Washington Wizards 126–109
Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets 106–114
Atlanta Hawks–Chicago Bulls 123–126
Cleveland Cavaliers–New Orleans Pelicans 141–118
Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 94–111
Miami Heat–Toronto Raptors 91–112
Dallas Mavericks–Denver Nuggets 131–130
Minnesota Timbervolwes–New York Knicks 115–104
San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 130–110
Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 132–108
Utah Jazz–Memphis Grizzlies 128–137
Portland Trail Blazers–Orlando Magic 106–110
Sacramento Kings–Detroit Pistons 127–136
Los Angeles Clippers–Houston Rockets 128–108