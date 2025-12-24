NBA: egy ponttal verte meg a Dallas Mavericks a Denver Nuggetset

A Dallas a Denver elleni mérkőzés nagy részében vezetett, egyedül az utolsó negyedben került rövid ideig hátrányba, ám megnyerte az összecsapást. A Mavericks legjobb dobója a 33 pontot és 9 pontot jegyző Cooper Flagg volt.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Washington Wizards 126–109

Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets 106–114

Atlanta Hawks–Chicago Bulls 123–126

Cleveland Cavaliers–New Orleans Pelicans 141–118

Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 94–111

Miami Heat–Toronto Raptors 91–112

Dallas Mavericks–Denver Nuggets 131–130

Minnesota Timbervolwes–New York Knicks 115–104

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 130–110

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 132–108

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 128–137

Portland Trail Blazers–Orlando Magic 106–110

Sacramento Kings–Detroit Pistons 127–136

Los Angeles Clippers–Houston Rockets 128–108