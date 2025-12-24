Karácsony a palánkon túl

Megvan a szépsége és a hátránya is, ha az ember a jégkorong világában dolgozik az ünnepek alatt, ugyan kevesebb a karácsonyfa közelében töltött idő, de a december 26-i és a két ünnep közötti találkozóknak semmivel sem összehasonlítható hangulatuk van, arról nem beszélve, hogy szinte mindenhol a szokásosnál jóval több szurkoló megy ki a csarnokokba. Ebben az évben két játékost, valamint egy vezetőedzőt kérdeztünk a karácsonyi hangulatról, illetve családi szokásokról. A három emberben egy közös pont van: a múltban megfordultak Székesfehérváron, vagy ma is ott vannak.

Ted Dentet lenyűgözte a fehérvári adventi vásár

Novemberben nevezték ki a Hydro Fehérvár AV19 élére a jelentős tengerentúli tapasztalattal felvértezett Ted Dentet. A kanadai szakember akkor egyedül érkezett a királyok városába, de az ünnepek közeledtével rokonai is meg tudják látogatni.

„Jó néhány hete vagyok már a városban, úgy érzem, egyre jobban beilleszkedem. Most már itt van velem családom néhány tagja is, és bár el kell menniük néhány napon belül, jönnek még rokonok. Örülök, hogy el tudnak jönni megnézni néhány meccsünket – mondta lapunknak Ted Dent, majd a történelmi belvárost említette, amely már hetek óta ünnepi fényben pompázik. – A lakásom közel van a belvároshoz, gyalog is be tudok menni. Ott voltam, amikor felkapcsolták a fényeket a karácsonyfán, nagyon szép pillanat volt.”

Dentet elvarázsolta a fehérvári karácsony, az itthoni különlegességeket egyelőre nem próbálta ki, de a forró csoki igazán ízlett neki, igaz, a kürtöskalács tesztelésére még várni kell. A szakember nagyon szereti a karácsonyt, gyerekkorában csodálatos pillanatokat éltek meg három testvérével együtt.

„A szüleim rengeteget tett azért, hogy a karácsony fontos és különleges ünneppé váljon – és a mai napig az maradt, szeretem minden részét. Gyerekkoromban, amikor felébredtünk karácsony reggelén, egyből néztük, mit rejtenek a zoknink, majd reggeli után tovább folytattuk az ajándékok kibontását, lestük, mit kaptak a többiek. A karácsonyi vacsora általában a nagymamámnál volt, ahol többféle étel is várta a családot, attól függően, ki mit szeretett.”

A tengerentúli edzőnek nem újdonság az ünnepek alatti meccsdömping, a juniorligáktól kezdve a felnőttekig sűrű ilyenkor a program, de kiemelte, hogy a játékosok teljesítményére jó hatással van a légkör, hiszen ilyenkor barátok és rokonok érkeznek látogatóba, és pluszmotivációt jelent ellőttük szerepelni.

Ted Dentnek, a fehérvári hokicsapat edzőjének családjában fontos, különleges ünnep a karácsony (Fotó: Dömötör Csaba)

Amióta apa, Darren Archibaldnak még különlegesebb a karácsony

A nyáron tette át a székhelyét Székesfehérvárra Darren Archibald. Mint elmondta, a költözés nagyon simán ment, jól érzi magát a városban, a karácsonyi vásár megnyitóján is részt vett, lenyűgözték a fények és a díszek. Neki is teljesen megszokott a feszes menetrend december végén, de már fiatalabb korában is megtalálták a módját, hogy a mérkőzések mellett is megélhessék az ünnepet.

„Utánpótláskoromban akadt olyan torna, amely december 26-án kezdődött, de szinte minden évben játszottam ilyenkor, ez még különlegesebbé tette az ünnepet, hiszen azt csináltam és csinálom a mai napig, amit szeretek – emlékezett vissza Darren Archibald. – Mindig szívesen gondolok vissza a nagy családi összejövetelekre. Azt hiszem tizenkét éves koromban kaptam meg az első kompozit ütőmet.”

Amikor az ember apa lesz, megváltozik a világ, az ünnepek pedig még szebbé válnak. Archibald esetében sem volt ez másképp.

„A karácsony még különlegesebbé vált, mióta gyermekeim vannak, ők is átélhetik azokat a hagyományokat, amelyeket én is élveztem gyerekként. Nagyon jó érzés látni a lányok arcán az izgatottságot, amikor karácsony reggelén kibontják az ajándékokat, egyébként ők a segítőim a fadíszítésnél. Mióta Európában élünk, kissé változtak az ünnepi szokásaink, nem tudunk nagy családi összejöveteleket tartani, de a legfontosabb, hogy minőségi időt tölthessek a lányaimmal.”

Sárpátki Tamás: szánkózás és töltött tojás karácsonykor

A Gyergyó HK játékosa, Sárpátki Tamás gyerekkorában nagy havazásokkal találkozhatott Csíkszeredán, illetve Borszéken, ezt kihasználva sokat volt a szabadban.

„Erdélyben általában jócskán volt hó az ünnepek alatt, ezért sokat voltunk kint, szánkóztunk. Volt két huskynk, ők húztak minket a húgommal együtt, nagyon szép emlékként maradt ez meg – mondta Sárpátki. – Nagyon jó szívvel gondolok vissza a régi karácsonyokra, viszont a jégkoronghoz köthető ajándékokból keveset kaptam. Egy sárga sisakra emlékszem, Reisz Áron barátom is kapott egy olyat akkor. Távirányítós autó viszont volt a fa alatt, rajongtam érte. Mindig hangulatos estéink voltak karácsonykor a nagyszülőkkel, rokonokkal, barátokkal.”

Sárpátki 2010-ben igazolt Magyarországra, 2011-től a fehérvári hokiakadémiát erősítette, az ICEHL-ben szereplő Volánt 2021-ben hagyta el. A hazai hagyományokat a fehérvári években nehezebben tudta tartani, de amióta hazatért és a Gyergyó játékosa, újra több ideje jut a családdal tölteni az ünnepet.

„Nagy rajongója voltam a nagymamám töltött tojásának, anélkül sohasem volt karácsony. Ezenkívül töltött káposzta is rendszeresen volt a menüben, de böff is került az asztalra, felénk így hívjuk a franciasalátát – emlékezett a gyerekkorára, majd kitért a fehérvári időszakára is. – Miután Fehérvárra kerültem, az ünnepek alatt nemigen tudtam hazajönni, és sajnos a szüleim sem tudtak sokszor meglátogatni. Ilyenkor általában a fehérvári vagy a budapesti barátaimmal ünnepeltem, időnként néhány rokonnal. Egyszer egy sérülés miatt otthon tölthettem a karácsonyt, törött lábbal ültem fel a vonatra, de akkor is csak néhány napra érkeztem Erdélybe, vissza kellett mennem gipszlevételre. Fehérváron sokszor játszottunk 28-án a Salzburggal, éppen a születésnapomon, de sajnos sok örömünk nem volt ezeken a találkozón. Azonban a Raktár utcában egyedi volt a hangulat az ünnepek alatt, rengetegen jöttek ki a mérkőzésekre, még a csilláron is lógtak, az idény legszebb időszaka volt, vártuk ezeket az összecsapásokat.”

Sárpáti Tamás hozzátette, Gyergyóban is hasonló a karácsonyi időszakban a meccsélmény, ilyenkor általában erdélyi rangadókat rendeznek az Erste Ligában, így szinte mindig telt ház fogadja a csapatokat. Kiemelte, mivel Gyergyóhoz közel laknak a rokonok, a mérkőzésekre is ki tudnak jönni.