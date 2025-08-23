A Napoli Kevin De Bruynével védene címet, az Inter új edzővel, a Milan Luka Modriccsal érne fel a csúcsra a Serie A-ban

Ellenben az Internazionale legnagyobb vesztesége épp az edzőfronton keresendő. Simone Inzaghi kétszer is BL-döntőbe vezette az Intert, de a győzelem elmaradt, ahogy a bajnoki cím is csak egyszer sikerült, ami egyértelmű csalódás. Ennek ellenére talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Serie A legjobb edzője távozott Szaúd-Arábiába. A csapat irányítását a játékosként az Interrel három bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyerő Cristian Chivu vette át. A 44 éves klubikon Chivu edzői karrierje elején végigjárta az Inter korosztályos gárdáit, felnőttcsapatnál viszont csupán egy idénye van, a Balogh Botondot foglalkoztató Parmát irányította 2025 februárja és júniusa között 13 meccsen. Abban is egyetértés van, hogy továbbra is az Inter kerete a legerősebb a Serie A-ban, érkezett Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny és Petar Sucic. A keretből lényeges távozó nincs, de kérdés, hogy a frissítés elegendő-e az idősödő játékosok tehermentesítésére.

A két bajnokaspiráns klub versenyfutása nem csak a pályán érhető tetten, az Inter és a Napoli is kinézte Ademola Lookmant. Az Atalanta támadója mindkét csapatnak nagy erősítést jelentene, így akár a 40-50 millió eurós vételárat is megérheti.

Az Opta szuperszámítógépe szokásához híven ezúttal is számításokat készített és megjósolta, melyik csapatnak mekkora esélye van megnyerni az olasz bajnokságot. A Serie A-ban nem a címvédőt várja az Opta az élre, hanem a legutóbbi ezüstérmest, azaz az Intert, méghozzá 35.9 százalék eséllyel. A Napoli csak 13.7 százalékot kapott, az Atalanta 12.8-at, a Roma 9.9-et, a Juventus 8.2-t, a Milan csupán 6.7-et.



HATALMAS A VERSENY A BAJNOKOK LIGÁJÁÉRT ÉS AZ EURÓPAI KUPAINDULÁSÉRT

Az előző idényben az Atalanta és a Juventus a BL-be, a Roma és a Bologna az Európa-ligába (utóbbi az Olasz Kupa megnyerésével), míg a Fiorentina a Konferencialigába kvalifikálta magát, de a Lazio és a Milan sem volt messze a nemzetközi kupaindulást érő helyektől. A mostani idényben hasonlóan szoros, kiélezett versenyfutás várható.

A bronzérmes Atalantánál nem tudni, vajon a klubot 2016 óta irányító Gian Piero Gasperini vagy a gólok és gólpasszok jelentős hányadáért felelő Mateo Retegui és Lookman távozása fájhat jobban. A Gasperini által hagyott űrt a sokat látott Ivan Juric próbálja betölteni, a bergamóiak csak remélhetik, hogy nem drasztikus visszaesés következik.

Ademola Lookman esetleges távozása komoly érvágás lehet az Atalantának (Fotó: Getty Images)

A szebb napokat is megélt Juventusnál is volt mozgolódás. Nicolo Fagioli, Luca Pellegrini, Mattia De Sciglio, Alberto Costa, Samuel Mbangula és Timothy Weah a távozók, míg Nico González, Lloyd Kelly, Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Jonathan David, Joao Mário és Francisco Conceicao az érkezők sorát erősíti. A bajnoki versenyfutáshoz aligha elég a torinóiak kerete, de az európai kupaindulás sem lehet veszélyben még a gyenge támadópotenciál ellenére sem.

Más a hangulat a Milan háza táján. A Samuele Ricci, Pietro Terracciano, Pervis Estupinán, Ardon Jashari, Zachary Athekame és Koni De Winter alkotta névsor még úgy is erős, hogy a távozók oldalán van többek között Tijjani Reijnders, Malick Thiaw, Luka Jovics, Emerson Royal és Théo Hernandez is. A két legfontosabb érkező a hatszoros bajnok edző (ebből egy a Milannal) Massimiliano Allegri, valamint a hatszoros BL-győztes Luka Modric. Christian Pulisic ugyan távozhat, de Rafael Leao maradt, aki köré sikeres csapatot lehet építeni. Ráadásul kettős terhelés sem nehezíti a Milan dolgát, és a felkészülési időszak is jól sikerült, ez utóbbit a Liverpool is tapasztalta.