Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban – fordulat a bajnoki küzdelemben?

2025.11.23. 10:48
Verstappen 24 pontra közelítette meg Norrist, és pontazonossággal áll Piastrival a McLaren kettős kizárása után (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy mindkét McLarent kizárta a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj versenyéről. Lando Norris a második, Oscar Piastri a negyedik helyét veszítette el. A brit előnye ezzel 24 pontra olvadt az egyéni vb-összetettben Max Verstappen előtt, aki immár pontazonossággal áll az ausztrállal.

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos vizsgálatot indított Lando Norris és Oscar Piastri ellen, miután a verseny utáni ellenőrzések során mindkét McLaren padlólemeze túlzott kopást mutatott, és a kopólemez vastagsága nem érte el az előírt 9 millimétert. Az ilyen technikai szabályvétség minden esetben automatikus kizárást von maga után, így egyáltalán nem voltak jók a konstruktőri címet már korábban bebiztosító wokingi csapat kilátásai a szövetség közép-európai idő szerint háromnegyed 9-re kitűzött meghallgatásán. 

Az istálló azzal érvelt, hogy több enyhítő körülmény is fennáll, hiszen nem várt mértékű pattogás tapasztalt a helyszínen, az időjárási viszonyok miatt nagyon korlátozott pályaidő állt a rendelkezésre, miközben a szabálysértése mértéke kisebb volt, mint a 2025-ös idény korábbi eseteinél. 

Az ítélethozók viszont jelezték, nincs arra precedens, hogy a szokásostól eltérő büntetést osszanak ki, így végül az ilyen esetekben bevett szankciót szabták ki, vagyis diszkvalifikálták mindkét McLaren-versenyzőt a Las Vegas-i futamból. A döntés értelmében újra nyitottá vált a bajnoki küzdelem: az éllovas Norris előnye 24 pontra olvadt a Piastrival immár pontazonossággal álló Verstappen előtt, amikor még két verseny, valamint egy sprintfutam van hátra, és egy versenyző maximálisan 58 pontot gyűjthet. 

Ugyan a brit előtt még így is adott a lehetőség, hogy bebiztosítsa az első bajnoki címét a soron következő Katari Nagydíjon, sokkal nehezebb dolga lesz, hiszen az ötödik vb-címére áhítozó Verstappen remek formában van, sorozatban nyolc pódiumnál jár, s ebből négyszer ő állhatott fel annak legfelső fokára, és most már úgy tűnik, reális esélye is lehet a címvédésre.

A két McLaren diszkvalifikálása után George Russell örökölte meg a második helyet, míg a parádés versenyt futó márkatársa, Andrea Kimi Antonelli a harmadik pozícióba lépett előre, így a Mercedes kettős dobogót könyvelhet el a Las Vegas-i GP-n. Az első ötöst Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. zárja majd Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Hamilton, valamint Esteban Ocon és Oliver Bearman teszi teljessé az első tízest, vagyis a Haas dupla pontszerzést ünnepelhet. 

A 2025-ös idényben a mostani volt a hatodik kizárás: Hamiltont, Leclerc-t és Pierre Gaslyt Kínában, míg Hülkenberget Belgiumban diszkvalifikálták. Dobogós helyezést ugyanakkor egyikük sem veszített, így Norris az első versenyző, akit a top 3-ból zárnak ki a 2024-es Belga Nagydíj óta. Akkor Russell elsőként szelte át a célvonalat, de autója nem érte el a minimum súlyhatárt, ezért megfosztották a győzelemtől. 

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.George RussellbritMercedes

23.546 mp h.

 
3.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

30.488 mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

30.678 mp h.

 
5.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

34.924 mp h.

 
6.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

45.257 mp h.

 
7.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari

51.134 mp h.

 
8.Lewis HamiltonbritFerrari

59.369 mp h.

 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:00.635 p h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:10.549 p h. 
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:25.308 p h. 
12.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:26.974 p h. 
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:31.702 p h. 
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes35feladta
 Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari2feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes0feladta
Lando Norris (brit, McLaren) és Oscar Piastrit (ausztrál, McLaren) is kizárták a versenyt követően technikai szabálysértés okán, előbbi a második, míg utóbbi a negyedik helyét veszítette el.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723390
2. Oscar Piastri71423366
3. Max Verstappen61324366
4. George Russell2923294
5. Charles Leclerc720226
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli316137
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar11151
10. Nico Hülkenberg1849
11. Carlos Sainz11148
12. Oliver Bearman1041
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon932
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes756 (már bajnok)
2. Mercedes431
3. Red Bull-Honda391
4. Ferrari378
5. Williams-Mercedes121
6. Racing Bulls-Honda90
7. Haas-Ferrari73
8. Aston Martin-Mercedes72
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő1. Norris 1:47.934
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

