Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban – fordulat a bajnoki küzdelemben?

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos vizsgálatot indított Lando Norris és Oscar Piastri ellen, miután a verseny utáni ellenőrzések során mindkét McLaren padlólemeze túlzott kopást mutatott, és a kopólemez vastagsága nem érte el az előírt 9 millimétert. Az ilyen technikai szabályvétség minden esetben automatikus kizárást von maga után, így egyáltalán nem voltak jók a konstruktőri címet már korábban bebiztosító wokingi csapat kilátásai a szövetség közép-európai idő szerint háromnegyed 9-re kitűzött meghallgatásán.

Az istálló azzal érvelt, hogy több enyhítő körülmény is fennáll, hiszen nem várt mértékű pattogás tapasztalt a helyszínen, az időjárási viszonyok miatt nagyon korlátozott pályaidő állt a rendelkezésre, miközben a szabálysértése mértéke kisebb volt, mint a 2025-ös idény korábbi eseteinél.

Az ítélethozók viszont jelezték, nincs arra precedens, hogy a szokásostól eltérő büntetést osszanak ki, így végül az ilyen esetekben bevett szankciót szabták ki, vagyis diszkvalifikálták mindkét McLaren-versenyzőt a Las Vegas-i futamból. A döntés értelmében újra nyitottá vált a bajnoki küzdelem: az éllovas Norris előnye 24 pontra olvadt a Piastrival immár pontazonossággal álló Verstappen előtt, amikor még két verseny, valamint egy sprintfutam van hátra, és egy versenyző maximálisan 58 pontot gyűjthet.

Ugyan a brit előtt még így is adott a lehetőség, hogy bebiztosítsa az első bajnoki címét a soron következő Katari Nagydíjon, sokkal nehezebb dolga lesz, hiszen az ötödik vb-címére áhítozó Verstappen remek formában van, sorozatban nyolc pódiumnál jár, s ebből négyszer ő állhatott fel annak legfelső fokára, és most már úgy tűnik, reális esélye is lehet a címvédésre.

A két McLaren diszkvalifikálása után George Russell örökölte meg a második helyet, míg a parádés versenyt futó márkatársa, Andrea Kimi Antonelli a harmadik pozícióba lépett előre, így a Mercedes kettős dobogót könyvelhet el a Las Vegas-i GP-n. Az első ötöst Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. zárja majd Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Hamilton, valamint Esteban Ocon és Oliver Bearman teszi teljessé az első tízest, vagyis a Haas dupla pontszerzést ünnepelhet.

A 2025-ös idényben a mostani volt a hatodik kizárás: Hamiltont, Leclerc-t és Pierre Gaslyt Kínában, míg Hülkenberget Belgiumban diszkvalifikálták. Dobogós helyezést ugyanakkor egyikük sem veszített, így Norris az első versenyző, akit a top 3-ból zárnak ki a 2024-es Belga Nagydíj óta. Akkor Russell elsőként szelte át a célvonalat, de autója nem érte el a minimum súlyhatárt, ezért megfosztották a győzelemtől.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. George Russell brit Mercedes 23.546 mp h. 3. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 30.488 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 30.678 mp h. 5. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 34.924 mp h. 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 45.257 mp h. 7. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 51.134 mp h. 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 59.369 mp h. 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:00.635 p h. 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:10.549 p h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:25.308 p h. 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:26.974 p h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:31.702 p h. 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 35 feladta Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 2 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 0 feladta Lando Norris (brit, McLaren) és Oscar Piastrit (ausztrál, McLaren) is kizárták a versenyt követően technikai szabálysértés okán, előbbi a második, míg utóbbi a negyedik helyét veszítette el.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 23 390 2. Oscar Piastri 7 14 23 366 3. Max Verstappen 6 13 24 366 4. George Russell 2 9 23 294 5. Charles Leclerc – 7 20 226 6. Lewis Hamilton – – 20 152 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 16 137 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Isack Hadjar – 1 11 51 10. Nico Hülkenberg – 1 8 49 11. Carlos Sainz – 1 11 48 12. Oliver Bearman – – 10 41 13. Fernando Alonso – – 8 37 14. Liam Lawson – – 6 36 15. Lance Stroll – – 7 35 16. Esteban Ocon – – 9 32 17. Cunoda Juki – – 9 28 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19