Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: a rossz idő miatt fedett pályán gyújtják meg a lángot

Vágólapra másolva!
2025.11.24. 12:46
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia olimpiai láng Milánó 2026
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.

A Görög Olimpiai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy a februári, milánói és cortinai téli ötkarikás játékok lánggyújtó ünnepségének helyszínét módosítani kell, mert a ceremónia időpontjában szélre, esőre, sőt akár zivatarokra is számítani lehet. Így lehetetlen lesz a lánggyújtás a szabad ég alatt, a hagyományos módszerrel, a napsugarakat parabolatükörrel összegyűjtve. Erre az esetre az a hivatalos protokoll, hogy már az esemény előtt néhány nappal meggyújtanak egy úgynevezett tartaléklángot, amelyet egy viharlámpában tartanak készenlétben. Erről lobbantják majd fel a hivatalos lángot.

A helyi ötkarikás szervezet közlése szerint a terveket azért módosították, hogy szavatolni tudják a vendégek biztonságát. A változás az érdeklődők számára nem jó hír, ugyanis a múzeum befogadóképessége erősen korlátozott, így várhatóan még az eredetileg meghívott hivatalos személyek számát is korlátozniuk kell a házigazdáknak.

A szerdai ünnepség után a fáklya útba ejti az első modernkori ötkarikás helyszínt, az athéni Panathinaiko Stadiont. Itt jövő csütörtökön a Görög Olimpiai Bizottság szimbolikusan átadja az olasz szervezőknek, akik Rómába szállítják.

Az olaszországi út a fővárosból, a történelmi Stadio dei Marmiból indul. Innen olyan híres helyeket érint, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban töltené. Az olimpiai láng elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.

Az ötkarikás jelkép január 26-án érkezik Cortina d'Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltófutás február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba.

A lángot hírességek is viszik majd. Például Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is vitte már. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.

Az olimpiát február 6. és 22. között rendezik.

 

téli olimpia olimpiai láng Milánó 2026
Legfrissebb hírek

Hat orosz szánkós vehet részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken

Téli sportok
43 perce

Milánó 2026: nézők nélkül rendezik a szánkósok tesztversenyét

Téli sportok
2025.11.20. 09:43

A hokilegenda szerint a szlovákok közel lehetnek az éremhez a téli olimpián

Jégkorong
2025.11.18. 18:56

Milánó 2026: véglegesítették az olimpiai lángváltó útvonalát

Téli sportok
2025.11.18. 17:08

Milánó 2026: tizenkétezer kilométer és Olaszország legfontosabb turistalátványosságai várnak a fáklyaváltóra

Téli sportok
2025.11.17. 15:49

A téli olimpiai sportágak nem kérnek a nem olimpiai nyári sportágakból

Téli sportok
2025.11.12. 18:25

MOB: január 24-én lesz a közgyűlés

Egyéb egyéni
2025.11.10. 17:33

Milánó 2026: eddig a jegyek több mint fele kelt el

Téli sportok
2025.11.06. 11:57
Ezek is érdekelhetik