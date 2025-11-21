Újratervezés a Napolinál: Conte hosszú hibaleltárral várta vissza játékosait a bajnoki szünetről

A Napoli 2–0-s bolognai veresége után Antonio Conte meglehetősen indulatosan értékelt, és a vb-selejtezők miatti bajnoki szünetet kihasználva ki is vett néhány nap szabadságot.

„Többször elmondtam, hogy amit az előző idényben elértünk, egészen rendkívüli volt – mondta abban a bizonyos meccs utáni interjúban az indulatos Conte. – Most más a helyzet. Dolgozunk most is, de úgy érzem, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ugyanolyan lelkesedéssel és sikeréhséggel végezzük-e a munkánkat, mint akkor, vagy ülni akarunk a babérjainkon, mert mások azt mondják, mi vagyunk a favoritok. Nyilvánvalóan megváltozott a helyzet, nem érzem azokat a pozitív energiákat, amik legutóbb repítettek minket. Nagyon elszomorít, hogy az elmúlt négy hónapban bármennyit is beszéltem erről a srácoknak, képtelen voltam változtatni a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy vagy én nem végzem jól a munkámat, vagy egyszerűen nem akarják meghallani azt, amit mondok.”

A tréner hétfőn tért vissza Nápolyba, csütörtökön megérkezett a válogatott játékosok utolsó csoportja is, ám mielőtt Eljif Elmas, Mathías Olivera, Amir Rrahmani, Rasmus Höjlund, Scott McTominay és társaik az edzőpálya felé vehették volna az irányt, Conte szembesítette őket bolognai hibáikkal.

Az olasz lapok beszámolóira hivatkozó Football Italia szerint a videoszobában Conte és stábja egy órán keresztül sorolta a pályán hozott rossz döntéseket, mutogatta a kapu előtti utolsó passzoknál elkövetett hibákat, kárhoztatta a hatástalan támadójátékot, a védekezésbeli figyelmetlenségeket. Az edző magáról is beszélt, az indulatairól, valamint arról, miért érezte úgy: ki kell kapcsolódnia néhány napra.

A kiszivárgó hírek szerint a csütörtöki megbeszélés „építő jellegű” volt, de nincs türelmi időszak, Conte már a hétvégi bajnokin látni akarja a javulás jeleit (a feszült hangulattól aligha független, hogy a tréner ezúttal nem tart sajtótájékoztatót a bajnoki forduló előtt).

A nápolyiakra zsúfolt program vár: az olasz bajnokcsapat a következő 36 napban kilenc mérkőzést játszik, ezek közül az első a szombat esti, Atalanta elleni bajnoki lesz.

A Napoli az előző két fordulóban csupán egy pontot szerzett, és 22-vel a negyedik helyen áll a Serie A tabelláján; a bergamóiak 13 pontnál tartanak, a rossz rajt következtében a válogatott szünetben edzőt is váltottak.