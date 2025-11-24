Rendszeresen gyalogol és jól érzi magát Benedek Gábor, a legidősebb olimpiai bajnok

Az MTI ebéd után, még a pihenő előtt érte utol telefonon németországi otthonában Benedek Gábort, az első olimpiai aranyérmes csapat (1952) tagját, a magyar öttusázás első egyéni világbajnokát (1953), aki csak ekkor értesült róla, hogy mostantól ő a korelnök. Az üdvözlésre, amely a világ legidősebb élő olimpiai bajnokának szólt, ugyanis azt felelte: „nem én vagyok a legidősebb, egy orosz az”.

Majd, amikor megtudta, hogy Szimonyan vasárnap elhunyt, úgy reagált: „Igen? Ilyen is van, én is meg fogok halni egyszer”.

„Szerencsére nem panaszkodhatok, a koromnak megfelelően, nagyon jól vagyok. A fiam éppen Budapesten van néhány napot, egyébként ő gondoskodik rólam, meg az unokáim, ha itt vannak” – tette hozzá.



Benedek Gábor néhány évvel ezelőtt még arról számolt be, hogy rendszeresen fut.

„Igen, négy éve még futottam, igaz, lassú futás volt. Most gyalogolok. Kétórás a délelőtti gyalogos túrám, ebéd után lepihenek, most éppen a pihenő előtt vagyok, aztán késő délután, estefelé újabb másfél órát gyalogolok” – árulta el.

A hazalátogatására vonatkozó elképzelését illetően azt mondta: „Fázósabb lettem, úgyhogy ilyenkor nem utazom, majd a nyáron. Pilismaróton van a nyaralónk, ott szeretem tölteni a nyarakat.”

Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor azután lett a legidősebb élő olimpiai bajnok, hogy vasárnap kilencvenkilenc éves korában elhunyt az eddigi korelnök, a szovjet válogatottal 1956-ban ötkarikás aranyérmes Nyikita Szimonyan.