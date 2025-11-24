Nemzeti Sportrádió

Rendszeresen gyalogol és jól érzi magát Benedek Gábor, a legidősebb olimpiai bajnok

2025.11.24. 14:18
Benedek Gábor (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Címkék
Benedek Gábor öttusa Nyikita Szimonjan olimpiai bajnok
Jó egészségnek örvend és ma is nagyobb távokat gyalogol Benedek Gábor olimpiai és világbajnok öttusázó, aki Nyikita Szimonjan halála után immár a legidősebb élő ötkarikás aranyérmes.

Az MTI ebéd után, még a pihenő előtt érte utol telefonon németországi otthonában Benedek Gábort, az első olimpiai aranyérmes csapat (1952) tagját, a magyar öttusázás első egyéni világbajnokát (1953), aki csak ekkor értesült róla, hogy mostantól ő a korelnök. Az üdvözlésre, amely a világ legidősebb élő olimpiai bajnokának szólt, ugyanis azt felelte: „nem én vagyok a legidősebb, egy orosz az”.

Majd, amikor megtudta, hogy Szimonyan vasárnap elhunyt, úgy reagált: „Igen? Ilyen is van, én is meg fogok halni egyszer”.

„Szerencsére nem panaszkodhatok, a koromnak megfelelően, nagyon jól vagyok. A fiam éppen Budapesten van néhány napot, egyébként ő gondoskodik rólam, meg az unokáim, ha itt vannak” – tette hozzá.


Benedek Gábor néhány évvel ezelőtt még arról számolt be, hogy rendszeresen fut.

„Igen, négy éve még futottam, igaz, lassú futás volt. Most gyalogolok. Kétórás a délelőtti gyalogos túrám, ebéd után lepihenek, most éppen a pihenő előtt vagyok, aztán késő délután, estefelé újabb másfél órát gyalogolok” – árulta el.

A hazalátogatására vonatkozó elképzelését illetően azt mondta: „Fázósabb lettem, úgyhogy ilyenkor nem utazom, majd a nyáron. Pilismaróton van a nyaralónk, ott szeretem tölteni a nyarakat.”

Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor azután lett a legidősebb élő olimpiai bajnok, hogy vasárnap kilencvenkilenc éves korában elhunyt az eddigi korelnök, a szovjet válogatottal 1956-ban ötkarikás aranyérmes Nyikita Szimonyan.

 

Ezek is érdekelhetik