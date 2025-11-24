Ökölvívás: Gémes Levente negyeddöntős a budapesti U23-as Eb-n

A 2022-es junior-vb-n ezüstérmes szegedi Gémes Levente egy kézsérülés miatt kénytelen volt kihagyni a szeptemberi, liverpooli felnőtt-világbajnokságot, az U23-as Eb-re azonban meggyógyult, ráadásul tűrhető sorsolást is kapott, bízhattunk tehát abban, hogy a nyolcaddöntőben „kicsontozza” a beszédes nevű albán Besian Karajt.

Nos, egy menetig úgy is nézett ki, hogy nem lehet gond, ám az igencsak kellemetlen stílusú, iskolázottsággal nem vádolható albánnak ez nem szegte kedvét, és a harmadik felvonás előtt döntetlenre állt a meccs. A rendkívül szabálytalan Karajt a záró menetben megintette a mérkőzésvezető, de ez önmagában még nem lett volna elég a győzelemhez, szerencsére Gémes észnél volt, megosztott pontozással nyert, és az éremért a török Terzi Alperen ellen bokszolhat.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak

Nyolcaddöntő

75 kg: Gémes Levente–Karaj (albán) p. gy. (3:1)

60 kg: Kovács Kruzitó–Roszenov (bolgár)

Nők

Nyolcaddöntő

65 kg: Turbucz Klaudia–Schünemann (német). 70 kg: Komjáthi Nóra–Cimpoieru (román)

Negyeddöntő

48 kg: Szeleczki Lilla–Turbinina (ukrán) – később