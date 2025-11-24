Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Gémes Levente negyeddöntős a budapesti U23-as Eb-n

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 14:14
null
Gémes Levente (pirosban) továbbjutott
Címkék
Gémes Levente utánpótlás Ökölvívás
A második versenynapon két férfi és három női ökölvívónak szurkolhatunk, közülük Gémes Levente (75 kg) győzelemmel adta meg az alaphangot a BOK-csarnokban.

A 2022-es junior-vb-n ezüstérmes szegedi Gémes Levente egy kézsérülés miatt kénytelen volt kihagyni a szeptemberi, liverpooli felnőtt-világbajnokságot, az U23-as Eb-re azonban meggyógyult, ráadásul tűrhető sorsolást is kapott, bízhattunk tehát abban, hogy a nyolcaddöntőben „kicsontozza” a beszédes nevű albán Besian Karajt.

Nos, egy menetig úgy is nézett ki, hogy nem lehet gond, ám az igencsak kellemetlen stílusú, iskolázottsággal nem vádolható albánnak ez nem szegte kedvét, és a harmadik felvonás előtt döntetlenre állt a meccs. A rendkívül szabálytalan Karajt a záró menetben megintette a mérkőzésvezető, de ez önmagában még nem lett volna elég a győzelemhez, szerencsére Gémes észnél volt, megosztott pontozással nyert, és az éremért a török Terzi Alperen ellen bokszolhat.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG
Férfiak
Nyolcaddöntő
75 kg: Gémes Levente–Karaj (albán) p. gy. (3:1)
60 kg: Kovács Kruzitó–Roszenov (bolgár)
Nők
Nyolcaddöntő
65 kg: Turbucz Klaudia–Schünemann (német). 70 kg: Komjáthi Nóra–Cimpoieru (román)
Negyeddöntő
48 kg: Szeleczki Lilla–Turbinina (ukrán) – később

 

Gémes Levente utánpótlás Ökölvívás
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: előléptek a fiatalok ősszel a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
9 órája

Súlyemelés: ifjak erődemonstrációjából sem volt hiány

Utánpótlássport
11 órája

Gerevich-díj: Hajdú László szívvel-lélekkel teszi a dolgát Nagykőrösön

Utánpótlássport
15 órája

Vívás: tarolt a Honvéd a junior párbajtőrözők ob-ján

Utánpótlássport
2025.11.23. 20:32

Kosár: túl a sérülésen Kurfis Zétény egyre jobb formában a Valenciában

Utánpótlássport
2025.11.23. 17:47

Utánpótlás-konferencia: már csak tíz nap!

Utánpótlássport
2025.11.23. 12:57

Gerevich-díj: Mácsik Miklós új kapukat nyit a fiatalok előtt

Utánpótlássport
2025.11.23. 09:00

Asztalitenisz: kezdődik a korosztályos világbajnokság Kolozsváron

Utánpótlássport
2025.11.22. 19:18
Ezek is érdekelhetik