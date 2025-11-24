Nemzeti Sportrádió

Idén már nem léphet pályára az NB II-es Honvéd tehetsége

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 12:57
null
Szamosi Ádám a Soroksár elleni meccsen szenvedett vállsérülést (Fotó: Budapest Honvéd)
Címkék
NB II sérülés Szamosi Ádám Budapest Honvéd
Vállsérülés miatt 2025-ben már nem léphet pályára a labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd fiatal tehetsége, Szamosi Ádám – tudta meg a Nemzeti Sport.

A 18 éves, tehetséges középpályásnak a november 2-i, Soroksár elleni idegenbeli mérkőzésen kiugrott a válla, emiatt a szünetben le is kellett cserélni. Azóta eldőlt, hogy nem kell megműteni, azonban idén már nem léphet pályára, tehát ki kell hagynia a Vasas FC elleni mai, illetve a BVSC elleni vasárnapi találkozót is.

Szamosi Ádám egyébként 12 NB II-es bajnokin játszott a most futó idényben, s négy gólt is szerzett.

A  26 ponttal 2. helyezett Honvéd ma 20 órától tévés mérkőzésen lép pályára az NB II 14. fordulójának záró mérkőzésén, egyben rangadóján a listavezető Vasas FC otthonában. A mérkőzésről online közvetítést adunk honlapunkon!

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Vasas FC

13

9

2

2

24–12

+12

29

  2. Budapest Honvéd

13

8

2

3

26–12

+14

26

  3. Csákvár

14

7

5

2

21–12

+9

26

  4. Kecskeméti TE

14

7

3

4

23–16

+7

24

  5. Mezőkövesd

14

7

3

4

23–19

+4

24

  6. Karcagi SC

14

6

5

3

18–18

0

23

  7. Szeged-Csanád GA

14

6

4

4

17–11

+6

22

  8. Tiszakécske

14

5

4

5

18–22

–4

19

  9. Kozármisleny

14

4

5

5

15–20

–5

17

10. FC Ajka

14

5

1

8

11–18

–7

16

11. BVSC-Zugló

14

4

2

8

12–15

–3

14

12. Videoton FCF

14

3

5

6

13–16

–3

14

13. Soroksár SC

14

3

4

7

19–24

–5

13

14. Budafoki MTE

14

3

4

7

11–22

–11

13

15. Szentlőrinc

14

2

6

6

15–18

–3

12

16. Békéscsaba

14

2

5

7

16–27

–11

11

 

 

NB II sérülés Szamosi Ádám Budapest Honvéd
Legfrissebb hírek

Döntetlennel tért vissza Pető Fehérváron, a hajrában mentett pontot a Kövesd a Kecskemét ellen – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
18 órája

A Karcag játékosainak kellett lecsillapítani a szurkolóikat a Tiszakécske elleni döntetlen után

Labdarúgó NB II
18 órája

A Csákvár megszakította a Soroksár elleni negatív szériáját

Labdarúgó NB II
18 órája

Meglepetés: Szegeden nyert az Ajka

Labdarúgó NB II
20 órája

Kapufákig ugyan eljutottak a fehérváriak, de a gólok elmaradtak a Szentlőrinc ellen

Labdarúgó NB II
21 órája

A hajrában mentett meg egy pontot a Kövesd a KTE ellen

Labdarúgó NB II
22 órája

Boér Gábor elmondta, miért kellett távoznia a Videotontól

Labdarúgó NB II
2025.11.22. 20:49

ETO: az NB II-ben bizonyíthat a kanadai csatár

Labdarúgó NB I
2025.11.22. 14:35
Ezek is érdekelhetik