Idén már nem léphet pályára az NB II-es Honvéd tehetsége

A 18 éves, tehetséges középpályásnak a november 2-i, Soroksár elleni idegenbeli mérkőzésen kiugrott a válla, emiatt a szünetben le is kellett cserélni. Azóta eldőlt, hogy nem kell megműteni, azonban idén már nem léphet pályára, tehát ki kell hagynia a Vasas FC elleni mai, illetve a BVSC elleni vasárnapi találkozót is.

Szamosi Ádám egyébként 12 NB II-es bajnokin játszott a most futó idényben, s négy gólt is szerzett.

A 26 ponttal 2. helyezett Honvéd ma 20 órától tévés mérkőzésen lép pályára az NB II 14. fordulójának záró mérkőzésén, egyben rangadóján a listavezető Vasas FC otthonában. A mérkőzésről online közvetítést adunk honlapunkon!