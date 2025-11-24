Idén már nem léphet pályára az NB II-es Honvéd tehetsége
A 18 éves, tehetséges középpályásnak a november 2-i, Soroksár elleni idegenbeli mérkőzésen kiugrott a válla, emiatt a szünetben le is kellett cserélni. Azóta eldőlt, hogy nem kell megműteni, azonban idén már nem léphet pályára, tehát ki kell hagynia a Vasas FC elleni mai, illetve a BVSC elleni vasárnapi találkozót is.
Szamosi Ádám egyébként 12 NB II-es bajnokin játszott a most futó idényben, s négy gólt is szerzett.
A 26 ponttal 2. helyezett Honvéd ma 20 órától tévés mérkőzésen lép pályára az NB II 14. fordulójának záró mérkőzésén, egyben rangadóján a listavezető Vasas FC otthonában. A mérkőzésről online közvetítést adunk honlapunkon!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
13
9
2
2
24–12
+12
29
|2. Budapest Honvéd
13
8
2
3
26–12
+14
26
|3. Csákvár
14
7
5
2
21–12
+9
26
|4. Kecskeméti TE
14
7
3
4
23–16
+7
24
|5. Mezőkövesd
14
7
3
4
23–19
+4
24
|6. Karcagi SC
14
6
5
3
18–18
0
23
|7. Szeged-Csanád GA
14
6
4
4
17–11
+6
22
|8. Tiszakécske
14
5
4
5
18–22
–4
19
|9. Kozármisleny
14
4
5
5
15–20
–5
17
|10. FC Ajka
14
5
1
8
11–18
–7
16
|11. BVSC-Zugló
14
4
2
8
12–15
–3
14
|12. Videoton FCF
14
3
5
6
13–16
–3
14
|13. Soroksár SC
14
3
4
7
19–24
–5
13
|14. Budafoki MTE
14
3
4
7
11–22
–11
13
|15. Szentlőrinc
14
2
6
6
15–18
–3
12
|16. Békéscsaba
14
2
5
7
16–27
–11
11