Döntetlennel tért vissza Pető Fehérváron, a hajrában mentett pontot a Kövesd a Kecskemét ellen – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KECSKEMÉTI TE 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Takács Ákos (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Zachán (Lőrinczy, 76.) – Pintér Á. (Varjas Z., 69.), Vidnyánszky, Bertus (Zvekanov, 87.), Vörös (Kovalenko, 69.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

KECSKEMÉT: Varga B. – Győrfi (Derekas, 86.), Szabó A. (Bocskay, 82.), Belényesi, Debreceni Á., Bolgár – Haris – Banó-Szabó (Eördögh, 75.), Kovács B., Merényi (Czékus, a szünetben) – Pálinkás (Farkas B., 87.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Banó-Szabó (0–1) a 44., Varjas Z. (1–1) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Végig nagyon brusztolós meccs volt, hullámzó játékkal, hullámzó teljesítményekkel. Az ellenfélnek és nekünk is voltak lehetőségeink, reális eredmény született. Masszív csapat a Kecskemét, de az utolsó negyedórában föléjük kerekedtünk, a frissítések, a cserék jót tettek a csapatunknak, de ez összességében ikszes mérkőzés volt.

Tímár Krisztián: – Küzdelmes, jó színvonalú mérkőzés volt a nagy hidegben. A mérkőzés nagy részében mi irányítottunk, annak ellenére, hogy a hazai csapatnak is volt egy-egy lehetősége. Sajnos volt egy meccset befolyásoló játékvezetői ítélet, nem kaptunk meg egy tizenegyest Czékus esése után, és ezt követően a játékosaim vehemensebbek lettek, sok volt a sárga lap. Az ellenfél edzője jól változtatott, az utolsó tíz perc az övék volt, mi nem tudtunk megújulni, a hajrában nem a mi akartunk érvényesült. Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni, a rivális otthonában az egy pont nem rossz, igaz, úgy, hogy mi vezettünk, és a végén kaptunk gólt, nem is jó.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1508 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Király Zsolt)

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Tiefenbach (Kovács B., a szünetben), Horváth T. (Varga R., 57.) – Zsótér, Ominger G. (Kovács K., 80.) – Németh D. (Dékei, 75.), Tóth L. M. (Bertók, 57.). Vezetőedző: Pető Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy (Kesztyűs M., 80.) – Mascoe (Adamcsek, 61.), Herczeg, Sámson (Milovanovics, 61.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – A mérkőzés nagy részében uraltuk a játékot, igaz, a fölényünk meddő volt. A mentalitással, a hozzáállással elégedett voltam, de persze most csalódottak vagyunk az eredmény miatt. A csatároknak bátrabbnak kell lenniük.

Visinka Ede: – Az első félidei taktikai csata után belementünk egy adok-kapokba, de még így is szerezhettünk volna gólt. Nem vagyok elégedetlen az egy ponttal, még sokat jelenthet később.

SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

SOROKSÁR: Holczer – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Csemer (Horváth K., a szünetben) – Madarász Á., Köböl (Tóth G., 77.) – Gálfi, Gólik (Bagi, 77.), Korozmán (Gágyor, 64.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Karacs, Umathum Á., Helembai – Farkas A., Somfalvi (Szabó B., 72.), Radics – Ominger (Szalai P., 80.), Bányai P., Fejős (Mondovics, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Bányai (0–1) az 55. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Az a problémám, hogy sorozatban az idősebbek hibáznak, és nagyon nehéz, hogy minden héten magyarázkodni kell.

Tóth Balázs: – Eddig a Soroksár volt a mumusunk, amióta Csákváron vagyok, nem tudtuk legyőzni. Most egy nagyszerű fejes góllal a csapat megtörte ezt az átkot.

TISZAKÉCSKEI LC–KARCAGI SC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Visinka, Varga J., Valencsik (Grünwald, 34.) – Bódi, Horváth E. (Takács T., 75.), Szekér (Vukk, 88.), Pataki – M. Ramos, Zámbó (Géringer, 88.). Vezetőedző: Pintér Csaba

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Girsik Á. (Sághy, 68.) – Szűcs K. – László D. (Hidi P., 62.), Bodor (Kohut, 62.), Fábián B., Sain B. (Győri Á., 77.) – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Sain (0–1) a 14., Pataki (1–1) a 46. percben

Kiállítva: Fazekas L. a 64. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Az első húsz perc kivételével rendben volt a játékunk. A Karcagtól azt kaptuk, amit vártunk. Szervezett kemény, stabil csapat, nehéz ellene ritmust váltani. Ennek ellenére megvoltak a lehetőségeink, csak az a kicsi plusz hiányzott, amit gólra tudtunk volna váltani.

Varga Attila: – Nagyon jól kezdtünk, az első harminc percben mi domináltunk, onnantól labdákat veszítettünk, ami ahhoz vezetett, hogy ránk jött a Tiszakécske. A második félidőben, amikor emberhátrányba kerültünk, óriási szívvel dolgozott mindenki. A kiállítás miatt a tervezett cseréket át kellett értékelnem, így a játékunk támadásban már nem volta annyira hatékony, de egymásért is küzdöttek a játékosok.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–FC AJKA 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 681 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics (Suljic, 57.), Tóth B. – Miskolczi, Rabatin (Vágó L., 76.), Márkvárt, Kurdics (Kalmár O., 66.) – Novák Cs. (Holman, 66.), Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Kenderes, Tar, Garai – Tóth G. – Mohos (Rideg, 74.), Sejben, Doncsecz (Kirchner, 85.) – Csóka D. (Csizmadia Z., 67.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Kovács N. (0–1) a 29. percben

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Keresem a szavakat, de nem találom... Nem értem, miért nem tudtuk átérezni, hogy győzelem esetén fellépünk a harmadik helyre. Nagyon gyengén futballoztunk, az első félidő értékelhetetlen volt. Tudtuk, hogy az Ajka kontrázik, defenzív játékot mutat, de látva a mi gyengeségünket, felbátorodtak. A sokadik sansz, hogy a dobogó közelében lehessünk, ehhez képest az Ajka elérte a célját, és remekül lemenedzselte a találkozót.

Csábi József: – Nagyon jó, remek kerettel rendelkező csapat a Szeged, amelynek az otthonában nyertünk, ez pedig a mi életünknek fontos része. Jól reagáltunk a hazaiak taktikai felállására, kontrolláltuk a meccset, a vezetést is megszereztük. Végig feszesek voltunk, ez pedig sikerhez vezetett. A minőség megvan, eddig a fegyelem és a feszesség hiányzott, de most már a második mérkőzés óta ez is rendben van.

BVSC-ZUGLÓ–BUDAFOKI MTE 0–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 128 néző. Vezette: Bogár Gergő (Szécsényi István, Szalai Dániel)

BVSC: Petroff – Székely K. (Kelemen P., 70.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á. – Tóth K. (Csernik, a szünetben) – Sarkadi (Bliznyuk, 70.), Palincsár, Dénes A. (Farkas B., 83.) – Pekár L., Bacsa P. (Szilágyi M., 57.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 62.) – Posztobányi, Stumpf (Kazmouz, 72.) – Hajdú R. (Bukta, 72.), Varga B. (Kálnoki-Kis D., 82.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, 82.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Benkő-Bíró (öngól, 0–1) a 32., Rehó (0–2) a 43. percben

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nagyon sajnálom ezt a mérkőzést. Az idény elején voltak ilyen meccseink, mint ma – az első félidőben nem rúgtuk be a ziccereinket, majd a szünet után már nem igazán tudtunk olyan minőségű helyzeteket kialakítani, amikből gólt szerezhettünk volna.

Nikházi Márk: – Nagyon büszke vagyok a srácokra! Amit elterveztünk, azt maximálisan teljesítették és mindenki kihozta magából a maximumot. Legfőképpen a második félidővel vagyok elégedett, mert abban biztos voltam, hogy futballozni tudnak a srácok – ahogyan azt az első félidőben tették. Viszont most már azt is tudom, hogy küzdeni és szenvedni is tudnak a sikerért.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 3–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Máyer Gábor, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Dóra D., 74.), Kocsis D. (Gazdag V., 86.) – Szalka D. (Jelena, 79.), Bakó (Ebot, 79.), Máté Cs. – Babinszky (Nahirnij, 79.). Vezetőedző: Pinezits Máté

BÉKÉSCSABA: Póser – Hodonicki (Pusztai, 84.), Csató M., Kovács G., Kuzma (Balla, 69.), Mikló – Viczián – Ésik, Harsányi I. (Nagy G., 69.), Kóródi (Pelles, 84.) – Borsos F. (Daru B., a szünetben) Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Babinszky (1–0) a 8., Kozics (11-esből, 2–0) az 55., Babinszky (11-esből, 3–0) a 69. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Már azért is óriási köszönet, hogy a havazás miatti körülmények között megtarthattuk a mérkőzést. A válogatott szünetben pár apró dolgot ki akartunk javítani, ami úgy tűnik, sikerült. Végig uraltuk a mérkőzést, az ellenfélnek legfeljebb kettő nulla után voltak lehetőségei.

Csató Sándor: – Nagyon szomorú vagyok, mert amatőr gólokat kaptunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi miért történik.

November 24., hétfő

20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)