„Egy ilyen vereség nyomot hagyhat maga után” – Cristian Chivu az elbukott milánói derbiről
A Milan nyerte a Derby della Madonninát!
Massimiliano Allegri, a Milan vezetőedzője szerint csapata lélektanilag nagyon fontos győzelmet aratott a városi rivális ellen: „Nagyszerű győzelem volt egy szórakoztató mérkőzésen. Az első félidő első negyedórájában egy kicsit gyengébben futballoztunk, utána azonban feljavult a csapat játéka. Négy-öt olyan lehetőségünk is volt, amikor az utolsó métereken jobban is befejezhettük volna a támadást” – fogalmazott a szakember a DAZN mikrofonja előtt.
A tréner kiemelte azt is, hogy a mostanira lehet klasszikus „hatpontos” győzelemként tekinteni, a siker azonban semmit nem ér, ha a kisebb csapatok ellen továbbra is hullámzóan teljesít az együttese: „Az úgynevezett kisebb csapatok ellen kell előrelépnünk. A mostani eredmény lélektani szempontból különösen fontos, mert akár öt ponttal is lemaradhattunk volna az Inter mögött, ami ugyan még mindig nem sok, de nagyon fontos, hogy sikerült ott maradunk a legjobb négy között.”
Cristian Chivu, az Internazionale vezetőedzője nem tudta elmarasztalni övéit a vereség ellenére sem: „A csalódás nemcsak a kialakított helyzeteinkkel áll összefüggésben, hanem a teljesítményünkkel és a koncentrációnkkal is” – mondta a lefújás után, hozzátéve, hogy összességében azért elégedett csapata teljesítményével, úgy látta, a játékosai mindent megtettek a jobb eredményért. Szavai szerint az egész meccsen csak egy kontratámadást engedtek a Milannak, az azonban végzetesnek bizonyult. De mint elkeseredetten megjegyezte, „ilyen a futball”.
„Ha tizenkét forduló után a negyedik vereségedet szenveded el, az már túl sok – hívta fel a figyelmet a román szakember a csapat rossz irányba tartó dinamikájára. – A bajnokság azonban továbbra is szoros, ott vagyunk az elején, most pedig fel kell dolgoznunk ezt a csalódást, egy ilyen vereség ugyanis nyomot hagyhat maga után.”
„Mindannyian teljesíthettünk volna jobban, korábban gólt is szerezhettünk volna és kezelhettük volna jobban a meccs egyes pillanatait. Most az a feladatunk, hogy felálljunk, mert szerdán már egy ugyanilyen fontos meccs vár ránk” – beszélt már az Atlético Madrid elleni összecsapásról
A La Gazzetta dello Sportban Stefano Agresti publicisztikájában már egy végletekig kiélezett bajnoki hajrát vetített előre a Scudettóért. A szakíró úgy fogalmazott, a milánói derbit tulajdonképpen a kapusok közötti különbség döntötte el, hiszen Mike Maignan remekelt a Milan kapujában – többek között a büntetőspecialista Hakan Calhanoglu tizenegyesét is kivédte.
A jelenlegi éllovas, a Roma esetleges bajnoki címének esélyeit latolgatva úgy fogalmazott: biztosan nem a fővárosiaké a legerősebb csapat a Serie A mezőnyében, a keret mélységét tekintve az Inter és a Napoli is erősebb garnitúrával rendelkezik meglátása szerint.
„De ki mondta, hogy a Scudettót a legerősebbnek vagy a favoritnak tartott csapatnak kell megnyernie? Az elmúlt négy évben ez csak egyszer történt meg?” – fűzte hozzá írásában Agresti.
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Internazionale–Milan 0–1 (0–0)
Milánó, Giuseppe Meazza, 75 000 néző. Vezette: Sozza
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (A. Diouf, 85.), Bastoni – Carlos Augusto, Barella (P. Esposito, 85.), Calhanoglu (Zielinski, 77.), Sucic, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez (Bonny, 66.). Vezetőedző: Christian Chivu
AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 78.), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (Nkunku, 78.), Rafael Leao (Loftus-Cheek, 86.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Gólszerző: Pulisic (54.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Roma
12
9
–
3
15– 6
+9
27
|2. Milan
12
7
4
1
18– 9
+9
25
|3. Napoli
12
8
1
3
19–11
+8
25
|4. Internazionale
12
8
–
4
26–13
+13
24
|5. Bologna
12
7
3
2
21– 8
+13
24
|6. Juventus
12
5
5
2
15–11
+4
20
|7. Lazio
12
5
3
4
15– 9
+6
18
|8. Como
11
4
6
1
12– 6
+6
18
|9. Sassuolo
11
5
1
5
14–12
+2
16
|10. Udinese
12
4
3
5
12–20
–8
15
|11. Cremonese
12
3
5
4
13–16
–3
14
|12. Torino
11
3
5
3
10–16
–6
14
|13. Atalanta
12
2
7
3
14–14
0
13
|14. Cagliari
12
2
5
5
12–17
–5
11
|15. Parma
12
2
5
5
9–15
–6
11
|16. Lecce
12
2
4
6
8–16
–8
10
|17. Pisa
11
1
6
4
8–14
–6
9
|18. Genoa
12
1
5
6
11–19
–8
8
|19. Fiorentina
12
–
6
6
10–19
–9
6
|20. Verona
12
–
6
6
7–18
–11
6