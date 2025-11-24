„Egy ilyen vereség nyomot hagyhat maga után” – Cristian Chivu az elbukott milánói derbiről

Massimiliano Allegri, a Milan vezetőedzője szerint csapata lélektanilag nagyon fontos győzelmet aratott a városi rivális ellen: „Nagyszerű győzelem volt egy szórakoztató mérkőzésen. Az első félidő első negyedórájában egy kicsit gyengébben futballoztunk, utána azonban feljavult a csapat játéka. Négy-öt olyan lehetőségünk is volt, amikor az utolsó métereken jobban is befejezhettük volna a támadást” – fogalmazott a szakember a DAZN mikrofonja előtt.

A tréner kiemelte azt is, hogy a mostanira lehet klasszikus „hatpontos” győzelemként tekinteni, a siker azonban semmit nem ér, ha a kisebb csapatok ellen továbbra is hullámzóan teljesít az együttese: „Az úgynevezett kisebb csapatok ellen kell előrelépnünk. A mostani eredmény lélektani szempontból különösen fontos, mert akár öt ponttal is lemaradhattunk volna az Inter mögött, ami ugyan még mindig nem sok, de nagyon fontos, hogy sikerült ott maradunk a legjobb négy között.”

Cristian Chivu, az Internazionale vezetőedzője nem tudta elmarasztalni övéit a vereség ellenére sem: „A csalódás nemcsak a kialakított helyzeteinkkel áll összefüggésben, hanem a teljesítményünkkel és a koncentrációnkkal is” – mondta a lefújás után, hozzátéve, hogy összességében azért elégedett csapata teljesítményével, úgy látta, a játékosai mindent megtettek a jobb eredményért. Szavai szerint az egész meccsen csak egy kontratámadást engedtek a Milannak, az azonban végzetesnek bizonyult. De mint elkeseredetten megjegyezte, „ilyen a futball”.

„Ha tizenkét forduló után a negyedik vereségedet szenveded el, az már túl sok – hívta fel a figyelmet a román szakember a csapat rossz irányba tartó dinamikájára. – A bajnokság azonban továbbra is szoros, ott vagyunk az elején, most pedig fel kell dolgoznunk ezt a csalódást, egy ilyen vereség ugyanis nyomot hagyhat maga után.”

„Mindannyian teljesíthettünk volna jobban, korábban gólt is szerezhettünk volna és kezelhettük volna jobban a meccs egyes pillanatait. Most az a feladatunk, hogy felálljunk, mert szerdán már egy ugyanilyen fontos meccs vár ránk” – beszélt már az Atlético Madrid elleni összecsapásról

A La Gazzetta dello Sportban Stefano Agresti publicisztikájában már egy végletekig kiélezett bajnoki hajrát vetített előre a Scudettóért. A szakíró úgy fogalmazott, a milánói derbit tulajdonképpen a kapusok közötti különbség döntötte el, hiszen Mike Maignan remekelt a Milan kapujában – többek között a büntetőspecialista Hakan Calhanoglu tizenegyesét is kivédte.

A jelenlegi éllovas, a Roma esetleges bajnoki címének esélyeit latolgatva úgy fogalmazott: biztosan nem a fővárosiaké a legerősebb csapat a Serie A mezőnyében, a keret mélységét tekintve az Inter és a Napoli is erősebb garnitúrával rendelkezik meglátása szerint.

„De ki mondta, hogy a Scudettót a legerősebbnek vagy a favoritnak tartott csapatnak kell megnyernie? Az elmúlt négy évben ez csak egyszer történt meg?” – fűzte hozzá írásában Agresti.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

Internazionale–Milan 0–1 (0–0)

Milánó, Giuseppe Meazza, 75 000 néző. Vezette: Sozza

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (A. Diouf, 85.), Bastoni – Carlos Augusto, Barella (P. Esposito, 85.), Calhanoglu (Zielinski, 77.), Sucic, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez (Bonny, 66.). Vezetőedző: Christian Chivu

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 78.), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (Nkunku, 78.), Rafael Leao (Loftus-Cheek, 86.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Gólszerző: Pulisic (54.)