„Egy ilyen vereség nyomot hagyhat maga után” – Cristian Chivu az elbukott milánói derbiről

T. Z.T. Z.
2025.11.24. 10:03
Massimiliano Allegri (balra) és Cristian Chivu a meccs előtt (Fotó: Getty Images)
A Milan vasárnap 1–0-ra legyőzte a városi rivális Internazionalét az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 12. fordulójának csúcsrangadóján. A meccs után a két vezetőedző ellentétes hangulatban értékelt, az olasz sajtó pedig már most kilátásba helyezte, hogy várhatóan nagyon izgalmas befutó várható a Scudettóért.
Olasz labdarúgás
15 órája

A Milan nyerte a Derby della Madonninát!

Pulisic szerezte a városi derbi egyetlen gólját – a kiválóan teljesítő Maignan kivédte Calhanoglu büntetőjét is.

Massimiliano Allegri, a Milan vezetőedzője szerint csapata lélektanilag nagyon fontos győzelmet aratott a városi rivális ellen: „Nagyszerű győzelem volt egy szórakoztató mérkőzésen. Az első félidő első negyedórájában egy kicsit gyengébben futballoztunk, utána azonban feljavult a csapat játéka. Négy-öt olyan lehetőségünk is volt, amikor az utolsó métereken jobban is befejezhettük volna a támadást” – fogalmazott a szakember a DAZN mikrofonja előtt.

A tréner kiemelte azt is, hogy a mostanira lehet klasszikus „hatpontos” győzelemként tekinteni, a siker azonban semmit nem ér, ha a kisebb csapatok ellen továbbra is hullámzóan teljesít az együttese: „Az úgynevezett kisebb csapatok ellen kell előrelépnünk. A mostani eredmény lélektani szempontból különösen fontos, mert akár öt ponttal is lemaradhattunk volna az Inter mögött, ami ugyan még mindig nem sok, de nagyon fontos, hogy sikerült ott maradunk a legjobb négy között.”

Cristian Chivu, az Internazionale vezetőedzője nem tudta elmarasztalni övéit a vereség ellenére sem: „A csalódás nemcsak a kialakított helyzeteinkkel áll összefüggésben, hanem a teljesítményünkkel és a koncentrációnkkal is” – mondta a lefújás után, hozzátéve, hogy összességében azért elégedett csapata teljesítményével, úgy látta, a játékosai mindent megtettek a jobb eredményért. Szavai szerint az egész meccsen csak egy kontratámadást engedtek a Milannak, az azonban végzetesnek bizonyult. De mint elkeseredetten megjegyezte, „ilyen a futball”.

„Ha tizenkét forduló után a negyedik vereségedet szenveded el, az már túl sok – hívta fel a figyelmet a román szakember a csapat rossz irányba tartó dinamikájára. – A bajnokság azonban továbbra is szoros, ott vagyunk az elején, most pedig fel kell dolgoznunk ezt a csalódást, egy ilyen vereség ugyanis nyomot hagyhat maga után.”

„Mindannyian teljesíthettünk volna jobban, korábban gólt is szerezhettünk volna és kezelhettük volna jobban a meccs egyes pillanatait. Most az a feladatunk, hogy felálljunk, mert szerdán már egy ugyanilyen fontos meccs vár ránk” – beszélt már az Atlético Madrid elleni összecsapásról

A La Gazzetta dello Sportban Stefano Agresti publicisztikájában már egy végletekig kiélezett bajnoki hajrát vetített előre a Scudettóért. A szakíró úgy fogalmazott, a milánói derbit tulajdonképpen a kapusok közötti különbség döntötte el, hiszen Mike Maignan remekelt a Milan kapujában – többek között a büntetőspecialista Hakan Calhanoglu tizenegyesét is kivédte. 

A jelenlegi éllovas, a Roma esetleges bajnoki címének esélyeit latolgatva úgy fogalmazott: biztosan nem a fővárosiaké a legerősebb csapat a Serie A mezőnyében, a keret mélységét tekintve az Inter és a Napoli is erősebb garnitúrával rendelkezik meglátása szerint.

„De ki mondta, hogy a Scudettót a legerősebbnek vagy a favoritnak tartott csapatnak kell megnyernie? Az elmúlt négy évben ez csak egyszer történt meg?” – fűzte hozzá írásában Agresti.

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Internazionale–Milan 0–1 (0–0)
Milánó, Giuseppe Meazza, 75 000 néző. Vezette: Sozza
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (A. Diouf, 85.), Bastoni – Carlos Augusto, Barella (P. Esposito, 85.), Calhanoglu (Zielinski, 77.), Sucic, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez (Bonny, 66.). Vezetőedző: Christian Chivu
AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 78.), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (Nkunku, 78.), Rafael Leao (Loftus-Cheek, 86.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Gólszerző: Pulisic (54.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

  1. Roma

12

9

3

15–  6

+9 

27 

  2. Milan

12

7

4

1

18–  9

+9 

25 

  3. Napoli

12

8

1

3

19–11

+8 

25 

  4. Internazionale

12

8

4

26–13

+13 

24 

  5. Bologna

12

7

3

2

21–  8

+13 

24 

  6. Juventus

12

5

5

2

15–11

+4 

20 

  7. Lazio

12

5

3

4

15–  9

+6 

18 

  8. Como

11

4

6

1

12–  6

+6 

18 

  9. Sassuolo

11

5

1

5

14–12

+2 

16 

10. Udinese

12

4

3

5

12–20

–8 

15 

11. Cremonese

12

3

5

4

13–16

–3 

14 

12. Torino

11

3

5

3

10–16

–6 

14 

13. Atalanta

12

2

7

3

14–14

13 

14. Cagliari

12

2

5

5

12–17

–5 

11 

15. Parma

12

2

5

5

9–15

–6 

11 

16. Lecce

12

2

4

6

8–16

–8 

10 

17. Pisa

11

1

6

4

8–14

–6 

18. Genoa

12

1

5

6

11–19

–8 

19. Fiorentina

12

6

6

10–19

–9 

20. Verona

12

6

6

7–18

–11 

 

 

Ezek is érdekelhetik