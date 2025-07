Mire lesz képes az új idényben a Szoboszlaiékat megverő Milan?

Mégpedig azzal az AC MILANNAL, ami megtanul lassan gúzsba kötve ugrálni: idényenkénti 400 millió eurós bevétellel, közel 200 millió eurós bérkerettel nagyon messze kerültek az egykori sikerektől. Ami jó hír: nőnek a kereskedelmi bevételek a mérkőzésnapi jövedelmek csökkenése ellenére is, a klub adóssága 50 millió euró, ez nem rossz mutató.

Legnagyobb értékeiket most sem tudták maradéktalanul megtartani, Tijjani Reijnders és Théo Hernandez mellett távozott még Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Marco Sportiello és Tommaso Pobega is, bár utóbbiak eligazolása nem rengette meg a kezdőcsapatot. Davide Calabria, Luka Jovics, Alessandro Florenzi és Devis Vásquez szerződését egyszerűen nem hosszabbították meg, a három éve ötmillióért vett szerb csatárt, Marko Lazeticset „lefokozták” a tartalékokhoz.

Csökkenni fog (Forrás: Swiss Ramble)

2020-tól átlagosan évi 100 millió euróért erősítenek idényenként, az eladottakon felül, ez elég volt egy bajnoki arany- és két ezüstéremre, valamint egy Bajnokok Ligája-elődöntőre, de legutóbb csak a liga 8. helyén végeztek, és ezzel ugrott az európai kupaszereplés – úgy, hogy 150 millió euróért megszerezték az előző idény előtt és közben a Santiago Giménez, Youssouf Fofana, Sztrahinja Pavlovics, Emerson Royal, Álvaro Morata, Warren Bondo, Joao Félix, Álex Jiménez, Tammy Abraham, Riccardo Sottil, Kyle Walker sort!

A 2022 óta tulajdonos, ezért 1.2 milliárd eurót áldozó RedBird Capital Partners vissza is ültette a kispadra Paulo Fonseca, majd Sérgio Conceicao után Massimiliano Allegrit, aki négy érkezővel számolhat egyelőre: egy olasz válogatott szűrővel (Samuele Ricci), egy kiváló, alulértékelt balhátvéddel (Pervis Estupinán), egy világklasszis, de hamarosan negyvenéves karmesterrel (Luka Modric) és egy veterán kapussal (Pietro Terracciano).

Kölcsönből visszatért, és egyelőre maradt is Alexis Saelemaekers (a szélső 31 meccsen 14 kanadai pontot szerzett az AS Romában, ez azért nem rossz mutató), Iszmael Bennaszer (a szűrő nem sokat játszott Marseille-ben), Noah Okafor (a támadó 36 percet játszott Nápolyban), Yacine Adli (a szűrő jól teljesített Firenzében, gólerősen játszott, de nem léptették életbe a 10.5 milliós opciót) és Lorenzo Colombo (43 meccsen 7 gólt a csatártól az Empoliban). Utóbbit kölcsönadják a Genoának, ha nem esik ki az élvonalból a csapat, 10 millióért kötelesek végleg megvenni őt (de ebben már benne lesz a mostani kölcsönadási díj), Pobegáért egymilliót adott most a Bologna, hétmillióért kötelesek megvenni őt az idény végén. A középpályás pályára lépett a Bolognában a legutóbbi Olasz Kupa-döntőn, amikor megverték a Milant, előző opciója 12 millió volt, ezzel nem éltek – a Milan maga a Riccardo Sottil, Kyle Walker párost nem tartotta meg a kölcsönjátékosai közül.