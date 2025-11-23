Nemzeti Sportrádió

Serie A: Pellegrino duplájával Veronában aratott sikert a Parma

CS. M.
2025.11.23. 14:35
A Parma megverte a Veronát, méghozzá Mateo Pellegrino duplájával (Fotó: Getty Images)
A Parma 2–1-re legyőzte a Veronát idegenben a Serie A 12. fordulójának vasárnapi játéknapján.

 

Mindkét csapat pocsék formában várta a meccset, de az eddig látottak alapján egyértelmű volt, hogy ebben az idényben a Parma a jobb csapat. Ez aztán a mérkőzés során, idegenben is kijött, igaz, nem voltak messze egymástól az alakulatok.

Mateo Pellegrino góljával a Parma szerzett vezetést, összességében valamivel jobban, hatékonyabban futballozott, de aztán a 65. percben összejött a veronaiaknak az egyenlítés. Mégsem lett iksz belőle, hiszen Pellegrino a 80. percben második gólját is megszerezte, eldöntve ezzel a meccset. 1–2 

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)

KÉSŐBB   
Vasárnap
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa

KORÁBBAN 
Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)

   
1. Napoli1281319–11+825
2. Internazionale118326–12+1424
3. Bologna1273221–8+1324
4. Roma118312–5+724
5. Milan1164117–9+822
6. Juventus1255215–11+420
7. Como1146112–6+618
8. Sassuolo1151514–12+216
9. Lazio1143413–9+415
10. Udinese1243512–20–815
11. Cremonese1135312–13–114
12. Torino1135310–16–614
13. Atalanta1227314–14013
14. Cagliari1225512–17–511
15. Parma122559–15–611
16. Lecce112458–14–610
17. Pisa111648–14–69
18. Genoa1215611–19–88
19. Fiorentina126610–19–96
20. Verona12667–18–116
Az ÁLLÁS

 

Parma Serie A Verona
