Serie A: Pellegrino duplájával Veronában aratott sikert a Parma

Mindkét csapat pocsék formában várta a meccset, de az eddig látottak alapján egyértelmű volt, hogy ebben az idényben a Parma a jobb csapat. Ez aztán a mérkőzés során, idegenben is kijött, igaz, nem voltak messze egymástól az alakulatok.

Mateo Pellegrino góljával a Parma szerzett vezetést, összességében valamivel jobban, hatékonyabban futballozott, de aztán a 65. percben összejött a veronaiaknak az egyenlítés. Mégsem lett iksz belőle, hiszen Pellegrino a 80. percben második gólját is megszerezte, eldöntve ezzel a meccset. 1–2

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)

KÉSŐBB

Vasárnap

15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)

18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő

18.30: Torino–Como

20.45: Sassuolo–Pisa

KORÁBBAN

Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)

Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)

Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)

Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)