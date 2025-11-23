Serie A: Pellegrino duplájával Veronában aratott sikert a Parma
Mindkét csapat pocsék formában várta a meccset, de az eddig látottak alapján egyértelmű volt, hogy ebben az idényben a Parma a jobb csapat. Ez aztán a mérkőzés során, idegenben is kijött, igaz, nem voltak messze egymástól az alakulatok.
Mateo Pellegrino góljával a Parma szerzett vezetést, összességében valamivel jobban, hatékonyabban futballozott, de aztán a 65. percben összejött a veronaiaknak az egyenlítés. Mégsem lett iksz belőle, hiszen Pellegrino a 80. percben második gólját is megszerezte, eldöntve ezzel a meccset. 1–2
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)
KÉSŐBB
Vasárnap
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa
KORÁBBAN
Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)
|1. Napoli
|12
|8
|1
|3
|19–11
|+8
|25
|2. Internazionale
|11
|8
|–
|3
|26–12
|+14
|24
|3. Bologna
|12
|7
|3
|2
|21–8
|+13
|24
|4. Roma
|11
|8
|–
|3
|12–5
|+7
|24
|5. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|6. Juventus
|12
|5
|5
|2
|15–11
|+4
|20
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14–12
|+2
|16
|9. Lazio
|11
|4
|3
|4
|13–9
|+4
|15
|10. Udinese
|12
|4
|3
|5
|12–20
|–8
|15
|11. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|12. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|13. Atalanta
|12
|2
|7
|3
|14–14
|0
|13
|14. Cagliari
|12
|2
|5
|5
|12–17
|–5
|11
|15. Parma
|12
|2
|5
|5
|9–15
|–6
|11
|16. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|17. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|18. Genoa
|12
|1
|5
|6
|11–19
|–8
|8
|19. Fiorentina
|12
|–
|6
|6
|10–19
|–9
|6
|20. Verona
|12
|–
|6
|6
|7–18
|–11
|6