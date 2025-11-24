Molnár Attila: Minden adva van, hogy az ember ki tudjon bontakozni

ÚJ FEJEZET kezdődött Molnár Attila pályafutásában október 18-án, az FTC 23 éves sprintere úgy döntött, a további fejlődése érdekében Hollandiába költözik, hogy a svájci Laurent Meuwly sikert sikerre halmozó csoportjában folytassa.

„Egyre jobban érzem magam, bár ezzel az első napon sem volt gond, de sok minden megváltozott azóta. Noha mindent magamnak akartam, úgy értem, én döntöttem a váltás mellett, hozzá kellett szoknom az új körülményekhez, az új viszonyokhoz, igazából mindenhez – mondta a magyar sportági szövetség honlapjának a 400 méter fedett pályás Európa-bajnoka. – Új emberek és életkörülmények, más ételek, mi, hogyan, mettől meddig, ezt mind meg kellett tanulnom, meg maga az edzésmunka is más. De egyre jobban beilleszkedem, örülök, hogy az alkalmazkodóképességemet még nem veszítettem el, és úgy tűnik, működni fog a projekt, de ezt még csak óvatosan jelentem ki. Eddig mindenesetre jól haladunk.”

A fiatal versenyző örül, hogy már az első hollandiai hónapjában ugyanúgy bántak vele, mint a csoport többi tagjával. Nem kivételeztek vele sem az egyik, sem a másik irányba. Jóleső érzéssel tölti el, hogy nem külsősként néznek rá, hanem hamar befogadták. Igazából csak saját magát kellett adnia, és ha őszinte volt a többiekkel, ők is azok voltak vele. Legnevesebb csoporttársa a 400 m gát kétszeres világbajnoka, Femke Bol, akivel szintén nagyon hamar megtalálta a közös hangot:

„Nagyon aranyos és céltudatos, messze céltudatosabb, mint amilyennek hittem, noha előtte sem gondoltam, hogy ne lenne az. Úgyhogy abszolút világklasszis, megmutatja, hogy mindig van feljebb, az edzéseken is tényleg minden másodpercben összpontosít.”

Molnár Attila az Eb-aranyéremmel (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, hogy milyenek a körülmények és miben más odakint, az alábbi választ adta:

„Az időjárás, a mentalitás, az edzésmódszerek, a fizetőeszköz, az árak. Nagyjából minden más. Az is, hogy nem hallok magyar szót: eddig egyetlenegy magyarral sem találkoztam. A körülmények nagyon fejlettek, örülök, hogy aki bekerül ebbe a csoportba, élhet a lehetőséggel. Nyilván nem jut be ide mindenki, feltételezem, hogy valahol meg kell húzni a határt a létszámot illetően. Örülök, hogy megkaptam az esélyt. Minden adva van ahhoz, hogy kibontakozhasson itt az ember.”

Az edzésmunkát is már kezdi megszokni, és úgy látja, hogy a teljesítménye is felfelé ívelő tendenciát mutat.

„Ilyenkor nem szabad hátradőlni és úgy hozzáállni, hogy jó, akkor most már megszoktam, hanem még jobban dolgozni és még többet rápakolni. Ezért vagyok itt” – vallja Molnár Attila.

A márciusban még Karlik Pállal a kontinens csúcsára felérő Molnár jelenleg Dél-Afrikában készül edzőtáborban, ahol négy hetet tréningezik, mielőtt hazajönne Magyarországra az ünnepekre.