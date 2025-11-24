Kosárlabda: előléptek a fiatalok ősszel a férfi NB I-ben

1. HŐGYE PATRIK (2005, DEAC)

Amihez nem is férhetett kétség, hogy a toplistánkon Hőgye Patrik fogja kiérdemelni az első helyet. A debreceniek 20 éves hátvédje hatalmas fejlődésen ment keresztül erre az évadra, amely a statisztikai mutatóiban is jócskán meglátszik. A meccsenkénti pontátlaga 3-ról 9,7-re emelkedett, illetve a hárompontos dobószázaléka 20-ról 45-re nőtt, s mindemellett 3,9 lepattanót, 1,5 szerzett labdát és 1,3 gólpasszt is beletesz a közösbe fordulónként, ezzel a Pethő Ákos vezette DEAC egyik leghasznosabb és legfontosabb játékosává nőtte ki magát.

Az Oroszlány elleni 21 pontjával és 14 lepattanójával a hatodik játéknapon a forduló válogatottjába is bekerült.

2. LUKÁCSI GÁBOR (2007, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

A második helyet Lukácsi Gábor kapta meg nálunk, aki ugyan még alig töltötte be a 18. életévét, a Pécsben már hozzávetőleg húsz perceket (majdnem egy teljes félidőt) játszik az élvonalban. Méghozzá nem is rosszul, ugyanis 7,4 pontot átlagol, kiemelkedőnek számító, 46 százalékos triplahatékonyság mellett. A Kecskemét ellen például meg sem állt 20 pontig, közte hat hárompontossal. És, hogy Lukácsi teljesítménye mekkora dolog? Nos, bizony erősen kutakodni kell az emlékek között, ha fel akarjuk idézni, hogy egy 18 éves magyar játékos ehhez hasonlót hozzon össze. Legutóbb ez Pallai Tamásnak sikerült, aki a Szolnok játékosaként 2019-ben 18 pontot szórt a Falco elleni bajnoki elődöntőben, míg őt megelőzően még 2013-ban Perl Zoltán dobott 18 évesen 22 pontot a Falco színeiben az Alba ellen.

Tehát, az U20-as válogatott Lukácsi igazi elittársaságba került a produkciójával.

3. FLASÁR ZALÁN (2007, SOPRON KC)

A bronzérmes pozíciót a soproniak 18 esztendős centerének, Flasár Zalánnak szavaztuk meg. A 205 centis reménység – akit az elmúlt évadban a legjobb hazai U19-es játékosnak választottak meg – egy igazi fontos láncszemmé vált a tabella harmadik helyén álló SKC-ben. Flasárnak ez már a harmadik teljes szezonja az első osztályban, és jelenleg már minden meccsen pályára lépve átlagosan 5,2 ponttal, 3,3 ponttal, és 8,9-es teljesítményindexszel segíti a csapatát. Az elmúlt hetekben pedig még az említett számainál is jobb formát mutat, minek köszönhetően

Gaspern Okorn szövetségi kapitány meg is hívta a fiatalt a felnőttválogatott november végi összetartására.

4. SZŐKE BÁLINT (2005, KOMÉTA-KVGY KAPOSVÁRI KK)

Bár a képzeletbeli dobogóról nálunk lecsúszott, Szőke Bálint teljesítménye is mindenképpen kiemelésre méltó. Az NB I/A-csoportba nyáron feljutó Kaposvár színeiben hétről-hétre viszonylag sokat (17,9 percet) játszik, ráadásul rendre kezdőként, s eddig egyetlen meccsen sem maradt pont nélkül. A meccsenkénti mérlege 3 pont, 3,3 lepattanó és 1,4 gólpassz.

5. RADÓ ÁDÁM (2005, ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD)

Az ötödik helyre, egyben a listánk utolsó helyére az a Radó Ádám került fel, aki a PVSK neveltjeként a nyáron igazolt a fővárosba, ahol az első fordulókban még alig került a pályára a Honvédban, viszont az elmúlt hetekben már stabil tagja lett a piros-fehérek rotációjának. A 204 centis magasember-ígéret a ZTE vendégeként például 12 pontig és 4 lepattanóig jutott.

(Kiemelt képen balról: Hőgye Patrik, Lukácsi Gábor és Flasár Zalán Forrás: DEAC, NKA Universitas Pécs és Sopron KC)