Bundesliga-csapatok, Juventus: nagy az érdeklődés Tóth Alex iránt – sajtóhír

Bár a portál szerint a Juventus jár a legközelebb a játékos megszerzéséhez, a Sky Sports német nyelvű információját kiszúró Csakfoci úgy tudja: valóban több elit ligás klub érdeklődik Tóth Alex iránt, de az olasz csapat egyelőre nem jelentkezett be a Ferencvárosnál.

A Sky becslése szerint „az új Szoboszlaiként” emlegetett 20 éves középpályás átigazolási díja bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felkúszhat, és ennek nem mond ellent a Csakfoci saját értesülése sem.

Tóth kilencszer lépett pályára a magyar válogatottban, szerződése 2027 nyaráig érvényes a Ferencvárosnál. A játékos piaci értéke folyamatosan emelkedik, a Transfermarkt jelenleg 5 millió euróra taksálja.