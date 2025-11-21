Nemzeti Sportrádió

Bundesliga-csapatok, Juventus: nagy az érdeklődés Tóth Alex iránt – sajtóhír

2025.11.21. 11:26
Tóth Alex a legutóbbi válogatott összetartáson (Fotó: Árvai Károly)
Juventus Tóth Alex FTC labdarúgó NB I magyar átigazolás
A Sky Sports úgy tudja, Bundesliga-csapatok, sőt az olasz Juventus is érdeklődik a ferencvárosi labdarúgó, Tóth Alex iránt.

Bár a portál szerint a Juventus jár a legközelebb a játékos megszerzéséhez, a Sky Sports német nyelvű információját kiszúró Csakfoci úgy tudja: valóban több elit ligás klub érdeklődik Tóth Alex iránt, de az olasz csapat egyelőre nem jelentkezett be a Ferencvárosnál. 

A Sky becslése szerint „az új Szoboszlaiként” emlegetett 20 éves középpályás átigazolási díja bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felkúszhat, és ennek nem mond ellent a Csakfoci saját értesülése sem.

Tóth kilencszer lépett pályára a magyar válogatottban, szerződése 2027 nyaráig érvényes a Ferencvárosnál. A játékos piaci értéke folyamatosan emelkedik, a Transfermarkt jelenleg 5 millió euróra taksálja.

 

